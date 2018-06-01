خطير.. تطورات جديدة بخصوص الجريمة التي هزت ضواحي مراكش واللي استدعت إطلاق النار من الدرك ﻿

علمت شوف تيفي من مصادر مطلعة، أن ساكنة جماعة ولاد حسون من بينهم عائلة الأشقاء الذين أقدموا على قتل شاب بالأسلحة البيضاء بعدما انهالوا عليه بالضرب، أقدموا على محاصرة رجال الدرك الملكي الذين حلوا

شوف تيفي

علمت شوف تيفي من مصادر مطلعة، أن ساكنة جماعة ولاد حسون من بينهم عائلة الأشقاء الذين أقدموا على قتل شاب بالأسلحة البيضاء بعدما انهالوا عليه بالضرب، أقدموا على محاصرة رجال الدرك الملكي الذين حلوا بعين المكان من أجل إيقاف الجناة مساء اليوم الثلاثاء.

وأضافت مصادرنا، أن ساكنة جماعة ولاد حسون ضواحي مراكش حاصروا رجال الدرك بالعصي والحجارة، مانعينهم من القبض على الجناة.

وكشفت ذات المصادر، أنه وأمام هذه الواقعة، طالب رجال الدرك من القوات المساعدة الحلول بعين المكان بغرض التعزيز الأمني.

تجدر الإشارة، إلى أن ثلاثة أشقاء اعتدوا على مواطن بالضرب والجرح بواسطة أسلحة بيضاء، ليفارق الضحية الحياة في الحين، ليضطر عناصر الدرك الملكي إلى إطلاق النار في الهواء لتخويف المُهاجمين والقبض على الجناة.