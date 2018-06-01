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بوتين حاضر في مؤتمر الفيفا الذي سيشهد التصويت على البلد المنظم لكأس العالم 2026

بتاريــخ : 12 يونيو 2018 / 23:25 بوتين حاضر في مؤتمر الفيفا الذي سيشهد التصويت على البلد المنظم لكأس العالم 2026 | سبور
بوتين حاضر في مؤتمر الفيفا الذي سيشهد التصويت على البلد المنظم لكأس العالم 2026
سيكون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حاضرا في مؤتمر الفيفا الذي ينعقد يوم غد الأربعاء بموسكو و الذي سيشهد التصويت على البلد المنظم لكأس العالم 2026.

شوف سبور

سيكون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حاضرا في مؤتمر الفيفا الذي ينعقد يوم غد الأربعاء بموسكو و الذي سيشهد التصويت على البلد المنظم لكأس العالم 2026.

وستعرف عملية التصويت مشاركة جميع الإتحادات المنضوية تحت لواء الاتحاد الدولي لكرة القدم، وعددها 211 اتحادا، تستثنى منها الاتحادات المرشحة للاستضافة، وهي المغرب، والولايات المتحدة الأمريكية، والمكسيك، وكندا.

للإشارة، فإن المؤتمر بدايته الساعة 9 صباحا بالتوقيت الروسي أي الساعة السادسة بالتوقيت المغربي، أما التصويت سيكون على الساعة 12 بالتوقيت الروسي أي الساعة التاسعة بالتوقيت المغربي.

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