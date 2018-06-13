اتحاد طنجة يفوز بعقد مهاجم سيريوس السويدي ﻿

وقع فريق اتحاد طنجة لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، مع اللاعب المغربي عمر الداهري لـ 3 سنوات قادما من الدوري السويدي.

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وقع فريق اتحاد طنجة لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، مع اللاعب المغربي عمر الداهري لـ 3 سنوات قادما من الدوري السويدي.

ويشغل اللاعب الداهري مركز جناح هجومي ومهاجم أوسط، و يعتبر من أبرز لاعبي فريق سيريوس السويدي، كما أنه يحمل شارة العمادة، منذ فترة طويلة، ولعب أيضا لعدة أندية سويدية في القسم الأول، قبل أن يختار خوض أول تجربة بالدوري المغربي عبر بوابة فارس البوغاز، وذلك بعد العروض التي تلقاها من أندية عربية خليجية.

ومعلوم أن الداهري يعتبر ثاني تعاقد لفارس البوغاز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعدما سبق وأن ضم لاعب الوسط التونسي حمزة الجلاصي.