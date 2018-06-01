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جوزيف بلاتير: ''المغرب يمتلك حظوظا أكبر من السابق للظفر بتنظيم مونديال 2026 لأنه يحظى بدعم الملك محمد السادس''

بتاريــخ : 12 يونيو 2018 / 23:17 جوزيف بلاتير: المغرب يمتلك حظوظا أكبر من السابق للظفر بتنظيم مونديال 2026 لأنه يحظى بدعم الملك محمد السادس | سبور
جوزيف بلاتير: ''المغرب يمتلك حظوظا أكبر من السابق للظفر بتنظيم مونديال 2026 لأنه يحظى بدعم الملك محمد السادس''
أكد الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم''الفيفا''، جوزيف بلاتير، أن ''''المغرب يمتلك حظوظا أكبر من السابق للظفر بتنظيم مونديال 2026''.

''شوف تيفي''+''و م ع''

أكد الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم''الفيفا''، جوزيف بلاتير، أن ''''المغرب يمتلك حظوظا أكبر من السابق للظفر بتنظيم مونديال 2026''.

وقال بلاتير في حوار حصري للمجلة المغربية (زمان.ما) أنه في الوقت الراهن '' هناك 211 اتحادا وطنيا سيقررون بخصوص الترشيحات، وسيكون من الصعب جدا أن يكون هناك نوع من المحسوبية. من الآن فصاعدا اللعب سيكون مفتوحا، وهو أمر إيجابي جدا بالنسبة للمغرب، كبلد كبير في قارة كبيرة ولديه مساندون في الشمال كما في الشرق. بكل تأكيد للمغرب، الآن فرصة أفضل من السابق حينما كان الذين يقررون مجموعة صغيرة لا تهتم بالضرورة بالمغرب''.

وعبر بلاتير عن دعمه المطلق للملف المغربي، قائلا '' إن المغرب لديه ملف صلب وجدي للغاية، ويحظى بدعم الملك محمد السادس، ومسؤوليه السياسيين ومواطنيه، ولهذا أنا من المساندين لهذا الترشيح''، مشيرا إلى أن الملفات السابقة التي قدمها المغرب كانت ذات مستوى عال وجودة كبيرة.

وشدد الرئيس السابق للفيفا على أن المغرب قدم دائما وثائق جدية، مضيفا لقد ''زرنا المغرب ورأينا تطور الأمور، لم تكن الملاعب جاهزة بعد لكن مشاريع الإنجاز كانت ممتازة'' وأوضح أن المغرب كان دائما في وضعية صعبة فيما يتعلق بالتصويت والمنافسة، وأن الوضع الجيو سياسي لم يكن أبدا في صالحه.

ولم يخف بلاتير شعوره بالذنب تجاه المغرب قائلا '' أشعر بالذنب تجاه المغرب، أنا متأسف لأن المغرب لم يحز على تنظيم كأس العالم طيلة هذه السنوات. لكن دعمي اليوم للملف المغربي هو عن اقتناع، رافعا القبعة لهذا البلد ''الشجاع والواثق''.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي بلاتر الفيفا الملف المغربي

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