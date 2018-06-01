هام لأصحاب الباك..ها كيفاش كيتم تصحيح أوراق الامتحان الوطني ﻿

أكد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، محمد أضرضور، اليوم الثلاثاء، أن مراقبة تطابق النقط الممسوكة على المسطحة المعلوماتية المخصصة لمنظومة التصحيح مع أوراق

''شوف تيفي''+''و م ع''

أكد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، محمد أضرضور، اليوم الثلاثاء، أن مراقبة تطابق النقط الممسوكة على المسطحة المعلوماتية المخصصة لمنظومة التصحيح مع أوراق التصحيح الأصلية يجسد روح الثقة بين التلاميذ ووزارة التربية الوطنية.

وأبرز أضرضور أن هذه المراقبة، التي تتم بمقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، تتيح وضع حد للشكوك التي يبديها التلاميذ وآباؤهم أو أولياء أمورهم على حد سواء والمتعلقة بنقط الامتحانات، مشددا على ضرورة اتساق النقاط التي جرى مسكها على المسطحة المعلوماتية للوزارة، مع الأخرى المقيدة في أوراق امتحان التلاميذ، بمجرد انتهاء عملية التصحيح والإدخال التلقائي للنقاط من طرف الأساتذة المصححين، ومضيفا أن الهدف يتجلى في التأكد من كون النقط منصفة ومستحقة وتثمن جهود التلاميذ.

كما شدد أضرضور على أن المسؤولين عن هذه العملية ''لايحق لهم الخطأ''، مشيرا إلى أنه في حالة الخطأ يتم التصحيح الفوري، وأن الأوراق المعنية يجري تقديمها، خلال المداولات، إلى الأساتذة المصححين لإخبارهم بالخطأ المسجل.

من جانبها، أكدت الموظفة بالمديرية الإقليمية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بسلا، رحمة ريس، أن مختلف أكاديميات المملكة تعبئ سنويا أطرها من أساتذة وأطر إدارية للتأكد من كون النقط الممسوكة في النظام المعلوماتي مطابقة للنقط المضمنة في الأوراق الأصلية.

وأبرزت ريس أن عملية مراقبة النقط، التي تسبق المداولات، مهمة في مسلسل امتحانات الباكالوريا، مسجلة أن المراقبة تمكن من ضمان تكافؤ الفرص بين التلاميذ وتلافي الخطأ في تضمين النقطة النهائية.

من جانبه، أكد الأستاذ عبد الله الطيبي، أن الأخطاء ''نادرة'' على مستوى مسك النقط، منوها بالجهود الضخمة التي يبذلها الأساتذة المصححون وكذا كل المتدخلين، لضمان حسن سير هذا الاستحقاق الوطني.

يذكر أن عدد المترشحات والمترشحين لاجتياز الدورة العادية لامتحانات الباكلوريا (دورة يونيو 2018) يبلغ حوالي 440 ألف مترشحة ومترشح بزيادة بنسبة 9,68 في المائة مقارنة مع السنة الماضية.

وحسب الوزارة الوصية، يبلغ عدد المترشحين الأحرار 100 ألف و534 مترشحة ومترشح، وهو ما يمثل 23 في المائة من مجموع المترشحين، فيما بلغت نسبة المترشحين من التعليم العمومي 70 في المائة مقابل 7 في المائة من التعليم الخصوصي.

وتعرف امتحانات الباكلوريا هذه السنة تعميم الإجراءات الخاصة بتكييف الاختبارات لتشمل، بالاضافة إلى المكفوفين الذين كانوا مشمولين بهذا الإجراء، المترشحات والمترشحين من ذوي إعاقة ذهنية، بما فيها اضطرابات وصعوبة التعلم وحالات التوحد والصم.