 هام لأصحاب الباك..ها كيفاش كيتم تصحيح أوراق الامتحان الوطني ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

العثور على جثة داخل منزل يستنفر الدرك الملكي باشتوكة أيت بها في رمضان | حوادث و حقوق

العثور على جثة داخل منزل يستنفر الدرك الملكي باشتوكة أيت بها في رمضان

خطير.. تطورات جديدة بخصوص الجريمة التي هزت ضواحي مراكش واللي استدعت إطلاق النار من الدرك | حوادث و حقوق

خطير.. تطورات جديدة بخصوص الجريمة التي هزت ضواحي مراكش واللي استدعت إطلاق النار من الدرك

فيديو : الجماهير المغربية تغزو روسيا وحديث عن ملف المغرب وآخر أخبار المنتخب الوطني | بووز

فيديو : الجماهير المغربية تغزو روسيا وحديث عن ملف المغرب وآخر أخبار المنتخب الوطني

هام لأصحاب الباك..ها كيفاش كيتم تصحيح أوراق الامتحان الوطني | مجتمع

هام لأصحاب الباك..ها كيفاش كيتم تصحيح أوراق الامتحان الوطني

غريب و بالفيديو..مغاربة كيبوسو الروسيات أمــام الكاميرا وهما عاجبهم الحال | بووز

غريب و بالفيديو..مغاربة كيبوسو الروسيات أمــام الكاميرا وهما عاجبهم الحال

حصري :البوليس يستمع من جديد اليوم لأمال الهواري بخصوص اختبائها بمنزل زيان بالرباط...والمصرحة تقدم رواية أخرى غريبة | مجتمع

حصري :البوليس يستمع من جديد اليوم لأمال الهواري بخصوص اختبائها بمنزل زيان بالرباط...والمصرحة تقدم

شاهد الهدف الرائع لزين الدين زيدان من ركلة حرة مباشرة في مباراة ودية | بووز

شاهد الهدف الرائع لزين الدين زيدان من ركلة حرة مباشرة في مباراة ودية

عبد النبوي يقدم التقرير السنوي حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة برسم سنة 2017 | بوليتيك

عبد النبوي يقدم التقرير السنوي حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة برسم سنة 2017

هبة من الملك محمد السادس لفائدة أسر معوزة وذوي احتياجات خاصة بإقليم صفرو | بوليتيك

هبة من الملك محمد السادس لفائدة أسر معوزة وذوي احتياجات خاصة بإقليم صفرو

البرامج الرمضانية... أوفقوا هذا ''التشرميل'' التلفزيوني..

هام لأصحاب الباك..ها كيفاش كيتم تصحيح أوراق الامتحان الوطني

بتاريــخ : 12 يونيو 2018 / 23:12 هام لأصحاب الباك..ها كيفاش كيتم تصحيح أوراق الامتحان الوطني | مجتمع
هام لأصحاب الباك..ها كيفاش كيتم تصحيح أوراق الامتحان الوطني
أكد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، محمد أضرضور، اليوم الثلاثاء، أن مراقبة تطابق النقط الممسوكة على المسطحة المعلوماتية المخصصة لمنظومة التصحيح مع أوراق

''شوف تيفي''+''و م ع''

أكد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، محمد أضرضور، اليوم الثلاثاء، أن مراقبة تطابق النقط الممسوكة على المسطحة المعلوماتية المخصصة لمنظومة التصحيح مع أوراق التصحيح الأصلية يجسد روح الثقة بين التلاميذ ووزارة التربية الوطنية.

وأبرز أضرضور أن هذه المراقبة، التي تتم بمقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، تتيح وضع حد للشكوك التي يبديها التلاميذ وآباؤهم أو أولياء أمورهم على حد سواء والمتعلقة بنقط الامتحانات، مشددا على ضرورة اتساق النقاط التي جرى مسكها على المسطحة المعلوماتية للوزارة، مع الأخرى المقيدة في أوراق امتحان التلاميذ، بمجرد انتهاء عملية التصحيح والإدخال التلقائي للنقاط من طرف الأساتذة المصححين، ومضيفا أن الهدف يتجلى في التأكد من كون النقط منصفة ومستحقة وتثمن جهود التلاميذ.

كما شدد أضرضور على أن المسؤولين عن هذه العملية ''لايحق لهم الخطأ''، مشيرا إلى أنه في حالة الخطأ يتم التصحيح الفوري، وأن الأوراق المعنية يجري تقديمها، خلال المداولات، إلى الأساتذة المصححين لإخبارهم بالخطأ المسجل.

من جانبها، أكدت الموظفة بالمديرية الإقليمية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بسلا، رحمة ريس، أن مختلف أكاديميات المملكة تعبئ سنويا أطرها من أساتذة وأطر إدارية للتأكد من كون النقط الممسوكة في النظام المعلوماتي مطابقة للنقط المضمنة في الأوراق الأصلية.

وأبرزت ريس أن عملية مراقبة النقط، التي تسبق المداولات، مهمة في مسلسل امتحانات الباكالوريا، مسجلة أن المراقبة تمكن من ضمان تكافؤ الفرص بين التلاميذ وتلافي الخطأ في تضمين النقطة النهائية.

من جانبه، أكد الأستاذ عبد الله الطيبي، أن الأخطاء ''نادرة'' على مستوى مسك النقط، منوها بالجهود الضخمة التي يبذلها الأساتذة المصححون وكذا كل المتدخلين، لضمان حسن سير هذا الاستحقاق الوطني.

يذكر أن عدد المترشحات والمترشحين لاجتياز الدورة العادية لامتحانات الباكلوريا (دورة يونيو 2018) يبلغ حوالي 440 ألف مترشحة ومترشح بزيادة بنسبة 9,68 في المائة مقارنة مع السنة الماضية.

وحسب الوزارة الوصية، يبلغ عدد المترشحين الأحرار 100 ألف و534 مترشحة ومترشح، وهو ما يمثل 23 في المائة من مجموع المترشحين، فيما بلغت نسبة المترشحين من التعليم العمومي 70 في المائة مقابل 7 في المائة من التعليم الخصوصي.

وتعرف امتحانات الباكلوريا هذه السنة تعميم الإجراءات الخاصة بتكييف الاختبارات لتشمل، بالاضافة إلى المكفوفين الذين كانوا مشمولين بهذا الإجراء، المترشحات والمترشحين من ذوي إعاقة ذهنية، بما فيها اضطرابات وصعوبة التعلم وحالات التوحد والصم.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي البكالوريا امتحانات المترشحين

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

حصري :البوليس يستمع من جديد اليوم لأمال الهواري بخصوص اختبائها بمنزل زيان بالرباط...والمصرحة تقدم رواية أخرى غريبة | مجتمع

حصري :البوليس يستمع من جديد اليوم لأمال الهواري بخصوص اختبائها بمنزل زيان بالرباط...والمصرحة تقدم رواية أخرى غريبة

الهيني في رد قاسي على لجنة الحقيقة والعدالة في قضية بوعشرين يقصف رضا ويستثني النقيب ابن عمرو | مجتمع

الهيني في رد قاسي على لجنة الحقيقة والعدالة في قضية بوعشرين يقصف رضا ويستثني النقيب ابن عمرو

دلافين استعراضية روسية تحط الرحال بأكادير+صور | مجتمع

دلافين استعراضية روسية تحط الرحال بأكادير+''صور''

تجار سوق الأحد يستنكرون صمت المسؤولين إزاء فوضى وعشوائية أكبر مركب تجاري بإفريقيا ويهددون بالنزول للشارع | مجتمع

تجار سوق الأحد يستنكرون صمت المسؤولين إزاء فوضى وعشوائية أكبر مركب تجاري بإفريقيا ويهددون بالنزول للشارع

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بــزاف هاذشي..شوفو شحال ديال الطلابة فالروضة مع العواشر | خارج البلاطو
منذ 7 دقائق

بــزاف هاذشي..شوفو شحال ديال الطلابة فالروضة مع العواشر

بالفيديو.. روبورطاج يسلط الضوء على اجواء ليلة القدر بإيطاليا | قنوات أخرى

بالفيديو.. روبورطاج يسلط الضوء على اجواء ليلة القدر بإيطاليا

بالفيديو | سامي سعيد يغني للمنتخب ألي يا أسود | قنوات أخرى

بالفيديو | سامي سعيد يغني للمنتخب ''ألي يا أسود ''

روبورطاج يسلط الضوء على معاناة مغاربة ايطاليا الذين يشتغلون في الحقول الفلاحية | قنوات أخرى

روبورطاج يسلط الضوء على معاناة مغاربة ايطاليا الذين يشتغلون في الحقول الفلاحية

﻿

آخر المستجدات

العثور على جثة داخل منزل يستنفر الدرك الملكي باشتوكة أيت بها في رمضان | حوادث و حقوق
منذ 53 دقيقة

العثور على جثة داخل منزل يستنفر الدرك الملكي باشتوكة أيت بها في رمضان

خطير.. تطورات جديدة بخصوص الجريمة التي هزت ضواحي مراكش واللي استدعت إطلاق النار من الدرك | حوادث و حقوق

خطير.. تطورات جديدة بخصوص الجريمة التي هزت ضواحي مراكش واللي استدعت إطلاق النار من الدرك

فيديو : الجماهير المغربية تغزو روسيا وحديث عن ملف المغرب وآخر أخبار المنتخب الوطني | بووز

فيديو : الجماهير المغربية تغزو روسيا وحديث عن ملف المغرب وآخر أخبار المنتخب الوطني

هام لأصحاب الباك..ها كيفاش كيتم تصحيح أوراق الامتحان الوطني | مجتمع

هام لأصحاب الباك..ها كيفاش كيتم تصحيح أوراق الامتحان الوطني

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.