انتقادات قوية لبيريز بسبب تعيين مدرب المنتخب الإسباني مدربا للريال ﻿

وجهت جماهير فريق ريال مدريد لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، انتقادات قوية لرئيس النادي الملكي فلورونتينو بيريز بسبب تعيين جولن لوبيتيغي، مدربا جديدا، بعد استقالة الفرنسي زين الدين زيدان، قبل أسابيع.

شوف سبور

وجهت جماهير فريق ريال مدريد لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، انتقادات قوية لرئيس النادي الملكي فلورونتينو بيريز بسبب تعيين جولن لوبيتيغي، مدربا جديدا، بعد استقالة الفرنسي زين الدين زيدان، قبل أسابيع.

وعبرت الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي والصحافة الإسبانية عن استغرابها لتعاقد بيريز مع لوبيتيغي مدرب المنتخب الإسباني خلال مونديال روسيا الذي سينطلق بعد أيام، مشيرة إلى أنه في حال إقصاء منتخب لاروخا من دور المجموعات سيكون من الصعب أن يتولى إشرافه على نجوم كرة القدم الإسبانية.

وأكدت الجماهير خلال تعليقاتها أن مدرب المنتخب الإسباني لا يتوفر على المكانة الرياضية لقيادة فريق من حجم الريال نظرا لمساره الرياضي المتواضع كمدرب وكلاعب سابق.

وجاء في أبرز تساؤلات الجماهير الريالية : '' هل كان لوبيتيغي يعد منتخب لاروخا للمونديال أم كان يركز في مفاوضاته مع فلورونتينو''، موضحة أنه لايتوفر على الكفاءة الكافية لتدريب الريال.

وسبق لحارس المرمى السابق لوبيتيغي تدريب بورتو البرتغالي، والمنتخب الإسباني بفئاته العمرية المختلفة.

وقدم زين الدين زيدان استقالته من تدريب ريال مدريد بعد تحقيقه لبطولة دوري أبطال أوروبا الثالثة على التوالي، الأمر الذي دفع النادي الملكي للبحث عن بديل سريع للموسم القادم.