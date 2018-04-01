 الحموشي و''مول التريبورتور'' الدرس الأمني الراقي ﻿
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الحموشي و''مول التريبورتور'' الدرس الأمني الراقي

حدث استثنائي عرفه المغرب خلال الأسبوع الماضي، ينبئ أن شيئا ما يحدث بيننا وأن المغرب حقيقة أمام تحول حقيقي..

الحموشي و''مول التريبورتور'' الدرس الأمني الراقي

بتاريــخ : 30 ماي 2018 / 11:10

بقلم: إدريس شحتان 

 

حدث استثنائي عرفه المغرب خلال الأسبوع الماضي، ينبئ أن شيئا ما يحدث بيننا وأن المغرب حقيقة أمام تحول حقيقي..
فقد قابل ضابط في الشرطة توسلات مواطن ارتكب مخالفة مرورية، بالسب والشتم والصفع حين اعترض سيارة ''الديبناج'' التي كانت تحمل دراجته ''التريبورتور'' التي بدون شك تعتبر مصدر رزق عياله.. الحدث تم توثيقه بالصورة والصوت وغزا مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء الرد سريعا من طرف المؤسسة الأمنية في الجهة التي ينتمي إليها المسؤول الأمني الذي أخل بالسلوك المهني الذي تفرضه الضوابط القانونية التي أصبحت من مقوماتها احترام حقوق الإنسان، وعممت بلاغا تقر فيه بفتح تحقيق في الواقعة وتوقيف ضابط الشرطة، في انتظار عرضه على المجلس التأديبي. هذا وجه غير مسبوق لتعامل السلطات الأمنية في قضايا مماثلة، وتفاعلها مع ما ينشر على وسائل الإعلام الجديدة، بدل البحث عن ناشر الفيديو الموثق للإهانة غير الإنسانية التي تعرض لها سائق دراجة ''التريبورتور'' من طرف مسؤول أمني مفترض فيه أن يكون حاميا لحقوق الإنسان لا غاصبا لأحد أقدس هذه الحقوق، الذي هو الكرامة.

لم يقف الأمر عند هذه الحدود، فقد قام المدير العام للأمن الوطني بمبادرة محمودة تشكل سابقة في تاريخ تعامل المؤسسة الأمنية مع المواطنين الذين مورست عليهم تعسفات من طرف حماة الأمن، حيث استقبل عبد اللطيف الحموشي الضحية ''مول التريبورتور'' وقدم له اعتذارا رسميا، وشدّد المدير العام للأمن الوطني في هذا اللقاء، على أن هناك ''تعليمات ملكية موجهة إلى جميع منتسبي المؤسسة الأمنية، تقضي بالتفاني في خدمة المواطن على أساس مبدأ المساواة بين الجميع وبغض النظر عن وضعهم الاجتماعي والمهني، مع الحرص على التطبيق السليم والصارم للقانون دون تفريط ولا إفراط، بالإضافة إلى ضمان الحريات الفردية والجماعية لعموم المواطنين بدون شطط ولا تجاوز''. يقول بلاغ صادر بالمناسبة.

بالأمس كان الشرطي يرتكب ما يشاء من مخالفات منافية للتربية على حقوق الإنسان التي لم تكن ضمن مواد تكوين عناصر الأمن، وتقوم مديرية الأمن بخلق سيناريو يسُل العنصر الأمني المتورط في ارتكاب هذه الخروقات كما تُسل الشعرة من العجين، بل يتم إلباس المخالفة بالمواطن المغلوب على أمره، لذلك لاقى سلوك عبد اللطيف الحموشي صدى طيبا لدى شريحة واسعة من المواطنين، وانعكس ذلك في تعليقات المدونين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي. إن تنظيف البيت يبدأ من الدور الأعلى في المنزل ثم يتم تعميمه عبر الأدراج السفلى، حيث قدم المدير العام المثال الأعلى لنساء ورجال الأمن بالسلوك النموذجي الذي يجب أن يكون عليه الأداء الأمني، علينا أن نستوعب الرسالة جيدا.
الشق الثاني في العملية، هو القرار التأديبي الذي اتخذ ضد الضابط الممتاز، والذي ينقسم إلى شقين، عرضه على مجلس تأديبي، وإجراء بحث قضائي يرتب الجزاءات المستحقة.. المغاربة ليس لديهم حس انتقامي اتجاه المؤسسة الأمنية، لكنهم ضد الظلم والإهانة والإحساس بالغبن في وطنهم، لذلك فإن قرار المديرية العامة للأمن الوطني له أيضا واجب حفظ حق المتهم، الضابط الممتاز للدفاع عن نفسه وتبرير تصرفه المنافي لقواعد الانضباط المهني، فالأمر يتعلق بدولة مؤسسات والقانون هو ما يجب أن يسود.

ليست المرة الأولى التي يبرز فيها هذا التغيير الديمقراطي في مؤسسة تمثل سلطة إكراه في أي مجتمع، فقد شملت عملية تأديب مسؤولين أمنيين متورطين في ممارسات غير قانونية أثناء تنفيذ مهامهم في جهات وأقاليم عديدة من الوطن، وهو ما بدأ يعطي رسائل إيجابية عن الشكل الذي أصبحت عليه المؤسسة الأمنية التي لا يعلو أفرادها على القانون، وهو ما يبرز وجود استراتيجية أمنية جديدة تحرص على القطع النهائي مع كل مظاهر التجاوز، وإرساء آليات متينة للشفافية والنزاهة والاستقامة في صفوف الوظيفة الأمنية، مما يؤكد بالملموس في الواقع الراهن وليس عبر البيانات والشعارات أن بلادنا ماضية في احترام التزاماتها الحقوقية.

ثمة شيء جميل يحدث في المغرب، نتمنى أن يترسخ، ويعزز ثقة المواطنين في الشعار الذي رفعه عبد اللطيف الحموشي، من كون ''الشرطة صديقة الشعب''..
تبقى ملاحظة بسيطة هو أن مول ''التريبورتور'' بعدما حظي بهذا التشريف من طرف رأس الهرم الأمني بالمغرب يجب أن يرقى سلوكه إلى مستوى الحدث وألا يحاول الركوب عليه أو المتاجرة به رفقة بعض السماسرة، فالمواطنة حقوق وواجبات ولنا عودة للموضوع.. عواشركوم مباركة..

شوف تيفي الملك شحتان الحموشي المغرب الأمن
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