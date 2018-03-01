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البحث عن متغيب .. اسمه الحكومة

المغاربة يتساءلون اليوم بقوة: أين هي الحكومة؟ أين هو سعد الدين العثماني؟ أين حزب العدالة والتنمية بأغلبية أعضائه ومن صوتوا لصالحه حتى حاز على الأغلبية؟ أين كل الطبقة السياسية في المغرب؟.

البحث عن متغيب .. اسمه الحكومة

بتاريــخ : 9 ماي 2018 / 15:22

بقلم: إدريس شحتان

 

المغاربة يتساءلون اليوم بقوة: أين هي الحكومة؟ أين هو سعد الدين العثماني؟ أين حزب العدالة والتنمية بأغلبية أعضائه ومن صوتوا لصالحه حتى حاز على الأغلبية؟ أين كل الطبقة السياسية في المغرب؟.

هذا الصمت غريب وماشي معقول أبدا ويعكس أزمة عميقة.. وتبدو البلد كلها واقفة على ما يقوم به الملك فقط، الطبقة السياسية كلها تبدو داخل غرفة انتظار كبيرة، ترى، تسمع ما يقع، المجتمع يغلي وقد دخل في تجربة ملتبسة وتبدو مثل كبة صوف، مشربكة، بلا رأس ولا ذيل، والمغاربة ما فاهمينش علاش ضاربة الحكومة الطّم؟ والكثيرون ما قاشعين والو في ما يحدث بيننا؟ ونقوليكم بربي.. ما يحدث ليس بريئا، وهناك من يريد أن ينسف المغرب من الداخل، وبمطالب معقولة ولكن بأهداف غامضة وما واضحاش عندنا.. احنا اولاد الشعب اللي ميمكنش يزايد علينا أي واحد بالروح الوطنية، وأخلاقنا لا تسمح لنا بتخوين أحد..

حاول الصحافيون أن يأخذوا تصريحا من وزراء الحكومة، محمد يتيم، لحسن الداودي، محمد ساجد، ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني نفسه.. لكن الكل أجاب بنفس العبارة كما لو اتفقوا عليها في مجلس حكومي، "المقاطعة ما عندها علاقة بجدول أعمالنا"، "لا تعليق لدي"، وهاذو وزراء ديالاش؟ ديال لغة الخشب والخلصة فابور، فين هو جلب المنفعة ودرء المفسدة؟ فين هي الدروس الأولى ديال السياسة اللي قدمها سقراط، ميكيافيلي... والتي تجعل الوزير يحمل وزر المشاكل المجتمعية ويبحث لها عن حل ضمن فلسفة الفريق الحكومي؟
مخاض مجتمعي أربك العباد، والحكومة لا تمتلك جوابا ولا قدرة لها على الخروج بموقف.. إيوا، حتى فهاذي نتسناو تدخل الملك وخطاب ملكي.. وانتوما تما لاش؟ ما هي وظيفة الحكومة إذا لم تقدم أجوبة شافية على أسئلة ملحة يطرحها المغاربة كبيرهم وصغيرهم، هادشي فين غادي؟ شكون من وراه؟ أي سقف حدد له؟

هاذ شي راه ما جاتنا لا تسونامي ولا ضربنا زلزال لا قدر الله، ولا خاض المغرب حربا ولا ضربه وباء ولا جايحة كحلة، الله يحفظ .. والحكومة بعرام ديال الوزراء حتى واحد ما عندو الجرأة ليقول ما يحدث وأنهم يتتبعون الأمر بجدية وهذا ما قمنا به أو سنقوم به لحل المشكل كي لا تتضرر الشركات المعنية بالمقاطعة لأنها شركات وطنية، ويستجيب في الآن نفسه لمطالب الشعب المغربي، ومراعاة مصالح الوطن العليا؟ ها حنا نعلموكم آشنو تقولو..

أين هي الطبقة السياسية التي تشبه كلاب حراسة - بالمعنى الإنجليزي- لعبارة الديمقراطية، هم البارشوك الذين يمنحهم المجتمع امتيازات رمزية أو مادية، ليكونوا في مقدمة المدافعين عن مصالحه، لقد اختفوا مثل "الغرقى" الذين يقفزون من السفينة كلما زمجر البحر واشتدت عواصفه، مع استثناءات قليلة جدا، فيناهم المستفيدون من غنائم البلاد، أين هم الآن، إنها وقت الحزة، البلد في حاجة إلى من يجتهد ويبدع ويقدم أجوبة شافية ويقارع بالحجة، أما الذين يختبئون وراء الملك محمد السادس، فليعلموا أن الملكية تاج على رأس كل المغاربة، والحسن الثاني أنجب محمد السادس كما أنجب محمد السادس ولي العهد مولاي الحسن، للمغاربة كاملين وليس للحكومة فقط أو لطبقة أو فئة دون أخرى، البلد في حاجة إليكم اليوم لتدافعوا عنها ضد من ينخرها مثل السوس من الداخل... هذا هو الأهم أما الباقي فمجرد تفاصيل..

شحتان ;الصحافة ;شوف تيفي;مقاطعون
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