العثماني بين نارين ﻿

يوجد رئيس الحكومة في موقع لا يحسد عليه، جاء على رأس حزب ويقود حكومة في مرحلة صعبة، العديد ينظرون بغير الرضى إلى شخص سعد الدين العثماني، ومنهم من يرى أن شخصيته ضعيفة ولا تقوى على المواجهة والحسم والعديد من الكلام الذي يقال في الصالونات، فمن الصعب أن تأتي بعد رجل من حجم عبد الإله بن كيران شغل المغاربة بخطابات كانت تضحكهم على أنفسهم وعلى خصومهم وتُنيمهم في العسل، كي لا يروا كوابيس الأسعار والمكتسبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي فقدوها بعد نضال مرير.

يوجد رئيس الحكومة في موقع لا يحسد عليه، جاء على رأس حزب ويقود حكومة في مرحلة صعبة، العديد ينظرون بغير الرضى إلى شخص سعد الدين العثماني، ومنهم من يرى أن شخصيته ضعيفة ولا تقوى على المواجهة والحسم والعديد من الكلام الذي يقال في الصالونات، فمن الصعب أن تأتي بعد رجل من حجم عبد الإله بن كيران شغل المغاربة بخطابات كانت تضحكهم على أنفسهم وعلى خصومهم وتُنيمهم في العسل، كي لا يروا كوابيس الأسعار والمكتسبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي فقدوها بعد نضال مرير.