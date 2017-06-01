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لا يمكن لهذه السيرورات المتسارعة التي حققها المغرب طيلة العقد الأخير أن تمر بسلام، أن ينجو من سموم الخريف العربي، ويجرب ديمقراطية فتية رغم أنها محروسة، فهي تعد منارة في قلب هذا الظلام العربي، وأن

وضع العصا في عجلة المملكة‪!‬

بتاريــخ : 19 يوليوز 2017 / 10:37

بقلم: إدريس شحتان 

 

لا يمكن لهذه السيرورات المتسارعة التي حققها المغرب طيلة العقد الأخير أن تمر بسلام، أن ينجو من سموم الخريف العربي، ويجرب ديمقراطية فتية رغم أنها محروسة، فهي تعد منارة في قلب هذا الظلام العربي، وأن يدخل بإمكانيات بسيطة مجال تقوية البنيات الأساسية والمشاريع الكبرى المهيكلة، وأن يظل محافظا على تماسكه الاجتماعي رغم التباينات الطبقية، وأن ينجح في دبلوماسية مبدعة ويخلق امتدادا مبدعا في الجنوب ويحاول البحث عن بدائل، عن الشركاء التقليديين عبر فتح قنوات مع روسيا والصين وبعض دول أوربا الشرقية سابقا..

لا يمكن للنجاح ألا يخلق أعداء محتملين في كل اتجاه، تلك ضريبة أساسية في حياة الأفراد كما في حياة الجماعات، لذلك كان محمد السادس واضحا وهو يردد عبارة: "اللهم كثر حسادنا"، كيف يمكن لملك دولة "ثالثية" غارقة في المشاكل الاقتصادية والحدودية حتى "قنة" رأسها، ليس لها من إمكانات مادية قياسا لما يوجد في محيطها، أن تعتمد فقط على رأسمالها البشري وضرائب مواطنيها لتشيد ركائز دولة في هذا المغرب الأقصى قرب بحر الظلمات، يحس أبناؤها- حكاما ومحكومين- دوما بتلك النخوة الإمبراطورية القادمة من عمق تاريخ ضارب في القدم، كيف يمكن لهذا الملك أن يأتي إلى قلب العاصمة الرياض في أبريل 2016، ويقول بكل جرأة: "بعدما تم تقديمه كربيع عربي، خلف خرابا ودمارا ومآسي إنسانية، ها نحن اليوم نعيش خريفا كارثيا، يستهدف وضع اليد على خيرات باقي البلدان العربية، ومحاولة ضرب التجارب الناجحة لدول أخرى كالمغرب، من خلال المس بنموذجه الوطني المتميز". هناك تحالفات جديدة ، قد تؤدي إلى التفرقة، وإلى إعادة ترتيب الأوراق في المنطقة. وهي في الحقيقة، محاولات لإشعال الفتنة، وخلق فوضى جديدة ، لن تستثني أي بلد. وستكون لها تداعيات خطيرة على المنطقة ، بل وعلى الوضع العالمي..ومن جهته فالمغرب رغم حرصه على الحفاظ على علاقاته الإستراتيجية مع حلفائه، قد توجه في الأشهر الأخيرة نحو تنويع شراكاته، سواء على المستوى السياسي أو الاستراتيجي أو الاقتصادي.. فالمغرب حر في قراراته واختياراته وليس محمية تابعة لأي بلد"؟.

كيف يستطيع هذا البلد أن ينتقل من سياسة الدفاع إلى إستراتيجية الهجوم، ويزور ملكه كوبا العدو التاريخي لأمريكا، ويقيم علاقات جديدة وفق ما يخدم الوحدة الترابية للمملكة ويعود بقوة إلى منظمة الاتحاد الإفريقي بفرح المنتصرين؟

لا يمكن لكل هذا النجاح أن يمر بسلام، فتكلفة وضرائب النجاح أقوى من تكلفة وضرائب الفشل، في هذا السياق يجب أن نفهم اللعب في ملف الصحراء وإخراج ورقة الجوكر حول توسيع صلاحيات المينورسو أو فرقعة قضايا صغرى هنا وهناك كبالونات اختبار أو محاولة لقرص أذن التلميذ النجيب الذي يريد أن يحافظ على استقلاليته، وفي هذا الإطار أيضا علينا أن نستوعب العملية المستمرة لخلق متاعب لإنهاك المغرب اجتماعيا واقتصاديا من خلال اللعب في مطبخه الداخلي..

ليس طول نفس حراك الريف بالحسيمة إلا الأقنعة التي تتزين تحت لبوس الحاجيات المعقولة للساكنة والمطالب الحقوقية التي أكدها الملك واعترفت بها الحكومة وسارعت لتدارك الخصاص الحاصل، ومجتمع كله يعي معنى الحفاظ على وحدة الدولة، لكن مع ذلك لا بد من التنطع، ففي كل بلد حتى التي ترفع من حمايتها بحجم سور الصين العظيم تكتشف وجود خيانات وتواطؤات في الداخل، مهما كانت عناصرها قليلة فإن قدرتها على التدمير فائقة الخطورة وبلا حدود، لأنها كلب سيدها، هؤلاء الطامعون الكبار المتحكمون في مفاتيح الاقتصاد العالمي، الذين يخلقون الخرائط، ويحددون للدول حجم نصيبها من الهواء والسعادة والرفاه والخبز والكرامة، وفق ما يخدم مصالحها المادية بالأساس.. لكن لنا ثقة كبرى بأن لهذا البيت رب يحميه، وشعب وملك متآخي على أن يظل هذا البلد محافظا على استقراره وعلى حركية تطوره في اتجاه الديمقراطية ودولة القانون وتحقيق رفاه اقتصادي أكبر لمواطنيه... هذا هو الواقع، غير هذا، فلينعم "الحالمون" في سباتهم العميق.

وضع العصا في عجلة المملكة‪!‬
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