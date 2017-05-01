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في الحاجة إلى صوت الحكمة... الوطن ينادينا جميعا

بعد غضب الملك وتعبيره عن استيائه وقلقه وانزعاجه من عدم تسريع وتيرة إنجاز مشاريع التنمية بالحسيمة، وحرمان وزراء من عطلتهم عبر تكليفهم بمهام الإشراف على ما كلفوا به في إطار تعليمات محمد السادس

في الحاجة إلى صوت الحكمة... الوطن ينادينا جميعا

بتاريــخ : 28 يونيو 2017 / 11:45

بقلم : إدريس شحتان 

 

بعد غضب الملك وتعبيره عن استيائه وقلقه وانزعاجه من عدم تسريع وتيرة إنجاز مشاريع التنمية بالحسيمة، وحرمان وزراء من عطلتهم عبر تكليفهم بمهام الإشراف على ما كلفوا به في إطار تعليمات محمد السادس، تبرز نقطة ضوء كبرى في أزمة الحراك الشعبي بالريف، فقد ثبت بعد انهيار كل الوسطاء من نخب محلية ومنتخبون وأحزاب سياسية ومجتمع مدني، أن المؤسسة الوحيدة التي تحظى باحترام كل الأطياف، هي المؤسسة الملكية.. إن التدخل الملكي الذي ينتظر التفعيل والمواكبة بالسرعة اللازمة بما من شأنه أن يقيم مصالحة كبرى بين الساكنة المحلية لإقليم الحسيمة وبين الإدارة المركزية، يجب أن يكون حافزا على إعمال صوت الحكمة، وترك النخب المعنية بالحراك الشعبي لأنانيتها ولعبها بالنار من خلال الإلقاء بالمسؤولية في مرمى غيرها لتبرئة ذاتها، حتى تصان أعمال العقلاء من العبث، لأن الأمر يتعلق باستقرار دولة.


إن الكرة الآن في مرمى المسؤولين التنفيذيين المعنيين بتنفيذ المطالب المشروعة للساكنة والتسريع بوتيرة إنجاز المشاريع العالقة، وعلى متزعمي الحراك الاجتماعي أيضا استحضار مصلحة الوطن وجعل استقراره فوق كل اعتبار فالمشاكل تورث والحلول تبدع في أجواء هادئة بلا ضغط مستفز. إن أعلى سلطة اليوم في البلاد لم تدن المحتجين بل تفهمت مطالبهم، وغضب الملك وقلقه لم يكن على ساكنة الريف بل على المسؤولين الذين أخلوا بالتزاماتهم وقصروا في تنفيذ المشاريع الملكية بالحسيمة، لذلك يجب التجاوب مع عمق المبادرة الملكية التي أبرزت حقيقة مكانة الريف لديها، من أجل حل بقايا القضايا العالقة التي تولدت أثناء وبعد احتدام الحراك الشعبي.


في ذات الآن وترسيخا للعدالة والديمقراطية، فإن محاكمة نشطاء الريف يجب أن توزن بميزان من ذهب، للتمييز بين الأبرياء الذين يجب إطلاق سراحهم ممن لم يتورطوا في أي جنح أو جنايات ضد الدولة، وتضمن محاكمة عادلة لمن ثبت تواطؤهم مع جهات خارجية أو تورطوا في قضايا لا يمكن التنازل حولها لأنها تمس الوطن، مثلما أصبح جليا مع تاجر المخدرات سعيد شعو الذي تحول بسرعة البرق إلى مناضل ثوري يتحدث باسم أهل الريف الأحرار والنزهاء الذين لن يكونوا أبدا فريسة سهلة لناشط كبير في مافيا الكيف والمخدرات يريد بقدرة قادر أن يتحول إلى ناشط سياسي يتحدث بلسان ساكنة الحسيمة ويركب على حراك اجتماعي يحدث بالحسيمة كما يحدث يوميا في تنغير وطاطا وعين الشعير وفي مختلف الهوامش والمداشر والقرى النائية التي تعاني من الفقر والهشاشة الاقتصادية وانسداد الآفاق أمام ساكنتها..


فمن من مصلحته اليوم التصعيد بعد بلاغ الديوان الملكي، وما شهده المجلس الوزاري من غضبة الملك على وزراء الحكومة المعنيين بالتقاعس في تسريع وثيرة تنفيذ المشاريع التنموية التي تم توقيعها أمام الملك محمد السادس؟

نربأ بأن يصغر ساكنة الريف ونشطاء الحراك الشعبي للحد الذي يمكن أن يتلاعب بهم من يريد استغلال مطالبهم واحتجاجاتهم في مصالح أنانية وفي تصفية حسابات ومن يريد أن يبيض سمعته وتاريخه الأسود عبر مسحوق الحراك الاجتماعي بالريف، لذا يجب على كل الأطراف أن ترتفع إلى مستوى اللحظة التاريخية التي فجرها غضب الملك، ونحتاج إلى تغليب مصلحة الوطن على ما عداها.. فقد قدم الريفيون الدليل على وطنيتهم وحافظوا في معظم الأحيان على حراك شعبي سلمي وحضاري، لكن التصعيد لن يخدم إقليم الحسيمة الذي يحتاج أهاليه إلى الشغل، والشغل يتطلب الاستثمار، والاستثمار يتطلب الاستقرار.. فهل من مستجيب؟

عودنا المغاربة في اللحظات التي تشتد فيها الأزمة أن تنفرج الأحوال، فلا زال هناك أمل يجعل هذا البلد يتسع لجميع أبنائه. من فضلكم لندخل عمق التاريخ ولا نمر بجابنه... فالوطن أكبر من المزايدات المجانية والركوب على أحلام الوهم... استيقظوا الوطن ينادينا جميعا...

 

في الحاجة إلى صوت الحكمة... الوطن ينادينا جميعا
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