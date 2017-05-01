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الوطن شراكة أحلام

الوطن هو ما يصنعه الأموات والأحياء على جغرافيا محددة، وما تراكم من أمجاد وانتكاسات، من هزائم وانتصارات... تشيده الطقوس والتقاليد، وتخلده الأغاني والرقصات ومختلف الإبداعات الأدبية والرمزية،

الوطن شراكة أحلام

بتاريــخ : 21 يونيو 2017 / 13:14
بقلم: إدريس شحتان 
 
 
الوطن هو ما يصنعه الأموات والأحياء على جغرافيا محددة، وما تراكم من أمجاد وانتكاسات، من هزائم وانتصارات... تشيده الطقوس والتقاليد، وتخلده الأغاني والرقصات ومختلف الإبداعات الأدبية والرمزية، الشفهية والمكتوبة، بهذا المعنى تصبح "تامغربيت" هي الإحساس المشترك لدى مختلف المواطنين الذين احتضنتهم هذه الأرض المنتصبة على قدم مرور حضارات العالم، صلة وصل بين عوالم وقارات متعددة، هذا ما يجعل المغاربة في مسارات متعددة يضعون الوطن فوق أي اعتبار، لأنه يجسد شراكة أحلام تجمعنا كمنتسبين إليه.
 
وحدة هذا الكيان هي التي حمته من السقوط بيد قوى استعمارية كبرى، تضامن أهاليه حول الشرعية وما آمنوا به كرموز للوحدة، هو الذي قهر أكبر قوة عسكرية استعمارية بنفس ملحمي مليء بالبطولات والتضحيات.. اليوم يبدو أن هناك من يحاول أن يميز بين المغاربة بطابع عنصري أحيانا، فمنذ انطلاق الحراك الشعبي بالريف، الذي أملته مطالب اقتصادية واجتماعية، برز لدى القادة الميدانيين للحراك الاجتماعي ميل لإقصاء الأحزاب السياسية حتى تلك التي قدمت ولا زالت تضحيات كبيرة من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، ومنعت جمعيات مدنية وحقوقية حتى من حقها في أخذ الكلمة في تجمعات عامة، وبدأ نعت الدكاكين السياسية يطرب نشطاء الريف الذين حرموا أنفسهم من امتدادات كبيرة في المجتمع المغربي، ولم يستفيدوا من العزلة التي وجدت فيها حركة 20 فبراير نفسها بسبب تنصل زعمائها من دعم المؤسسات الحزبية والحقوقية والمدنية التي شكلت الرافد الأساسي لحراك "الربيع المغربي".
 
لقد أصبح ملفتا للانتباه هذا التطرف في المواقف على طريقة بوش، إما معي وإما ضدي ولا حلول وسطى، لقد كانت مطالب الريف معقولة والاحتجاج من أجلها مشروعا مادام لم يتخط حدود السلمية، لكن طريقة الدفاع عن هذه المطالب لم تكن كلها مشروعة، لقد غاب صوت الحكمة، وسادت روح متهورة ومتسرعة تقفل باب الحوار وتتهم الكل بالعصابة والعمالة والعياشة و.....
 
أصبح اليوم مغامرة أن يحمل مواطن مغربي الراية المغربية، ويعبر عن مواقف حبه لوطنه دون أن يكون مدفوعا من طرف أي جهة كانت، بأن يتهم بـ "العياشة"، لم تنهار دول مثل سوريا وليبيا ومصر سوى بروح الفرقة التي تمت صناعتها على وسائط التواصل الاجتماعي من طرف فتية مندفعين بلا حدود ويأخذون معاركهم ضد بلدهم من وراء البطانية عبر شاشات أذكى الهواتف الحديثة ليتكلموا عن الظلم الاجتماعي ويتهموا حتى من قدم زهرة عمره في سجون النظام بأنه "عياش".. َباسطا، يجب أن نصحح الكثير من الجنون الذي ينشر في بعض وسائط الاتصال من طرف الصبية الطارئين على السياسة.
 
لا يمكن التعميم إذ نحترم الكثير من الآراء في "الفايسبوك والتويتر" حتى تلك التي نبدو معها على طرف النقيض، لكنها تتسم بالكثير من الصدق والمعقولية والقدرة على الإقناع، يجب أن يتعالى خطاب المغاربة ليعي الجميع أن الاختلاف هو ما حفظ وحدة هذه الأمة ونجاها من مصائب كثيرة على مر التاريخ.. ولا يجب تعريض رموز البلد إلى التخوين فرفع الراية المغربية هو فخر، ولو حملت في عز الحراك الشعبي بالحسيمة ما كان ليزيد الأمر سوى اعتزازا وشموخا.
 
نريد لصوت الحكماء أن يرتفع حتى تصان أعمال العقلاء من عبث صبية الفايسبوك، خاصة ممن يفتقدون لمناعة حب الوطن وتقدير مصلحته العليا، إذا كنا نرفض تخوين من رفع عقيرته بمطالب اجتماعية معقولة، فإننا بالمثل ضد هذه التقسيمات التي أصبحت مشينة في المجتمع، هذا عياشي، هذا قدور، هذا الجيلالي... هذه هي روح تامغربيت التي كلما زغنا عنها ولم نعض عليها بالنواجذ إلا كنا من الهالكين... فاتعظوا رحمكم الله... الوطن فوق كل أوهام الحماس الطفولي... الوطن شراكة أحلام يجمعنا جميعا..

 

 
الوطن شراكة أحلام
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