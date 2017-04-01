الوطن غالي والخيانة رخيصة ﻿

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كشف الحراك الشعبي الذي هز مدينة الحسيمة ونواحيها منذ مصرع بائع السمك المرحوم محسن فكري، عن فضائل كثيرة ترسخ حتى في عز الأزمة المغرب الاستثنائي، ويمكن إجمال هذه العناصر الإيجابية التي أفرزها

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بتاريــخ : 6 يونيو 2017 / 23:39

 بقلم إدريس شحتان 

 

كشف الحراك الشعبي الذي هز مدينة الحسيمة ونواحيها منذ مصرع بائع السمك المرحوم محسن فكري، عن فضائل كثيرة ترسخ حتى في عز الأزمة المغرب الاستثنائي، ويمكن إجمال هذه العناصر الإيجابية التي أفرزها الحراك الشعبي بالريف فيما يلي:

• خوف المغاربة على استقرار وطنهم: مع طول نفس الحراك الشعبي بإقليم الحسيمة، وتضخم المسيرات الاحتجاجية وسريان روح التضامن في أنحاء كثيرة رغم رمزيتها، أحسسنا برد فعل تلقائي للمغاربة الذين عبروا بتلقائية عن خوفهم على وحدة واستقرار المملكة دون أن يكونوا موظفين من أي جهة كانت، شعور طبيعي يعكس تفضيل المغاربة لوضع "الستاتيكو" على مغامرة قد لا تكون محمودة العواقب، لا حديث في المقاهي والأماكن العامة إلا عن الخوف من الدخول بالبلد في متاهة الفوضى التي تبث أنها غير خلاقة من خلال تجربة بلدان دخلت في دوامة العنف والعنف المضاد، وأصبح أهاليها إما يعيشون تحت الرعب أو موزعين على بلاد المعمور يستجدون ما يقيهم غَائلة الجوع والتشرد.


• روح "تامغرابيت": برغم بعض الشعارات ذات النفس الانفصالي واستعمال رموز محلية في الحراك الشعبي مع تغييب الشعارات الوطنية، إلا أن ذلك لم يكن هاجس كل المتظاهرين من ساكنة الحسيمة الذين انخرط ثلثهم وبشكل متقطع في احتجاجات الريف، وخارج عناصر ثبت تورطها في الركوب على المطالب المشروعة لساكنة الحسيمة المركز ونواحيها، فإن الروح المغربية المتوحدة بتنوعها، الثرية بتعدد روافدها، ظلت حاضرة، حيث بدا من يريد أن يجعل حراك الحسيمة بمطالب ترابية وبنزوع انفصالي يصب على نفسه سطلا من الماء البارد، وعبر ربوع المغرب كان التظاهر السلمي مع احتجاجات الحسيمة كجزء من الامتداد الوطني.


• ترسيخ خيار الديمقراطية: فخارج فلتة لسان الأغلبية، جاء بيان الحكومة ليصحح خطأ أحزابها في بلاغها الأول المتسرع، وأكد مشروعية المطالب الاجتماعية والاقتصادية لساكنة إقليم الحسيمة، والحق في الاحتجاج السلمي، وتحرك وفد برئاسة وزير الداخلية لزيارة المنطقة برزنامة من المشاريع، بما يفيد تجاوب الدولة مع الحراك الشعبي، كما يجب أن نوجه تحية عالية لإخواننا في الأمن، الذين تميزوا خاصة في الحراك الشعبي بالحسيمة بضبط النفس، وهذا يبرز أن الخيار الديمقراطي بالمغرب ليس مجرد قوس قابل للإغلاق في كل حين، إنه مشروع أمة تسير ببطء.. أكيد، لكن بثقة وبإصرار نحو تجذير الممارسة الديمقراطية.


• الضمانة والثقة التي تمثلها الملكية بالمغرب: تأكد بالملموس المكانة التي تحظى بها الملكية في قلوب المغاربة، فكل الأطراف حتى الراديكالية كانت ترى في الملك صمام النجاة، وعلينا أن نتأمل ما فاهت به أم ناصر الزفزافي حين قالت بأن ابنها كان يقول لها لن نجد أفضل وأحسن من الملك محمد السادس لقيادة المغرب، وكيف وجهت شخصيات رسائل مفتوحة إلى الملك بخطاب مليء بالاحترام ويشهد بالقيمة المركزية للملكية كصمام أمان لذلك يعض عليها المغاربة بالنواجذ.. لأن الملكية في المغرب تظل النظام الأمثل في تاريخ ومستقبل المغرب لتلاحمها وتجاوبها مع الشعب وخدمة قضاياه، وتلك عظمة هذا البلد الذي نرفع أيدينا في هذا الشهر المبارك أن يحفظ وحدته، واستقراره وأمنه على درب الديمقراطية والتنمية

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