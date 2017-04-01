الزفزافي وزراع الفتنة بيننا ﻿

بقلم إدريس شحتان

الانتماء للوطن هو العملة التي لا تخضع للمزايدة، خاصة حين نكون أمام بلد كالمغرب بحضارة عريقة وتاريخ تليد وأمجاد تمتد بالطول والعرض، والمغاربة حتى في أقصى سخطهم وغضبهم على السلطة وانتفاضتهم من أجل الحرية والكرامة، كانوا لا يقبلون بخيانة وطنهم، ويضعون حدا فاصلا ضد رمي المغرب في أتون الفتنة، لذلك كان كل الزعماء الذين يطمحون إلى قيادة البلاد يعلنون الجهاد ضد الأجنبي، وهذا ما جعل المغرب بمنأى عن سلطة الإمبراطورية العباسية والحكم العثماني الذي اكتسح القارات الأربع ووقف عند حدود الإيالة الشريفة.

بلد بهذا الثقل في الجغرافيا والتاريخ هناك اليوم من يسعى للمس بوحدته واستقراره من طرف صبية السياسة الطارئين على الساحة، ممن ركبوا على موت بائع السمك محسن فكري وما تفجر معه من مطالب مشروعة لساكنة منطقة الحسيمة.. حتى أصبحنا أمام الحق الذي أريد به الباطل.. كما يقال دوما في المواقف الحازمة يجب أن نصون أعمال العقلاء من العبث، لكن الذين ركبوا على الحراك الشعبي كانوا إما منقادين بسذاجة لشاب عاطل، لم يكن له أي نشاط سياسي سابق، ومستواه التعليمي جد بسيط، وبدا حين جاءت تعليمات سامية لنزول الحكومة إلى الميدان وتخصيص غلاف مالي ضخم لتنمية المنطقة، أن هناك أجندة أكبر من ناصر زفزافي ومن اللجنة المحلية المشرفة على تأطير الحراك الشعبي في إقليم الحسيمة، ولعل ضبط ناشط جزائري في قلب الحراك بالناظور، وتوفر أجهزة الدولة على وجود تحويلات من الخارج لأموال طائلة لعناصر من الساهرين على الحراك الشعبي الذي دام أكثر من خمسة أشهر وبدت أجهزة الدولة حياله بصبر أسطوري، يكشف ما كنا سباقين في هذه الزاوية للتنبيه إليه ودق ناقوس الخطر إلى من يأكلون مع الشيطان في طنجرة الريف.

إن الحقيقة مثل الشمس لا يغطيها غربال مهما ضاقت عيونه، وكل شيء اتضح مع رفض الحوار ورفع سقف المطالب التي بدت تتدحرج وتكبر مثل كرة ثلج.. من التحقيق النزيه في موت محسن فكري ومحاسبة المسؤولين عن الطريقة المأساوية التي مات بها الراحل بائع السمك، إلى ما يتجاوز تسريع وتيرة أشغال المشاريع التي في طور الإنجاز وبرمجة مشاريع جديدة بغلاف مالي ضخم، إلى تبخيس رموز الدولة، كيف لم يرفع علم مغربي في الحراك الشعبي للحسيمة إذا لم تكن هناك أهداف بعيدة وغير معلنة للساهرين على الحراك الشعبي بالريف، لماذا رفعت شعارات انفصالية في أكثر من تظاهرة، ولماذا تم عزل الاحتجاج الشعبي بالحسيمة عن باقي ما يعرفه المغرب عبر كل ربوعه من حركية اجتماعية للمطالبة بالحقوق وترسيخ حق المغاربة في الكرامة والعيش الكريم، ولم الإصرار على إعطاء طابع قبلي لمنطقة تعتبر امتدادا لربوع كبيرة من الوطن عانت قبائل ومناطق منه ولا تزال من التهميش والإهمال، لكن لم تتخل أبدا عن الأعلام الوطنية ولا رفعت شعارات تمس كيان الدولة وتضرب مؤسساتها.