الدولة غير العنيدة ﻿

بقلم إدريس شحتان



بناء على تعليمات من الملك محمد السادس، وفي سياق التفاعل مع الحراك الاجتماعي الذي استمر لسبعة أشهر على التوالي رافعا مطالب اجتماعية واقتصادية، حل وفد وزاري برئاسة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بمدينة الحسيمة، المبادرة تعكس وصول صوت ساكنة الريف إلى رأس الدولة والتفاعل الإيجابي للملك مع مطالب جزء من مواطني المملكة، وذلك من أجل رفع وتيرة التنمية بالمنطقة وتدارك حجم الخصاص والتفاوت الترابي داخل الحسيمة من جهة، ومن جهة أخرى لسحب البساط من تحت أقدام تجار الأزمات الذين يتربصون بالوطن ومصالحه العليا.



زيارة الوفد الوزاري الهام إلى الريف وتخصيص 990 مليارا لتلبية المطالب التنموية في إقليم الحسيمة، يجسد استمرار الأسلوب ذاته الذي ميز الدولة المغربية في تعاملها مع احتجاجات حركة 20 فبراير، وتفاعل الملك في خطاب 9 مارس مع انتظارات الشارع المغربي بطريقة تفوق توقعات كل النخب وزعماء الحركة ذاتها، لقد ولى عهد المواجهة العنيفة لمطالب المحتجين وتراجع استخدام القوة القمعية، وهو ما يعكس نضجا أكبر للدولة المغربية، في المقابل نجد أيضا نضجا أقوى لدى الحركات الاحتجاجية المدنية والسلمية التي تعكس رقيا حضاريا لا يمس بحرية الآخرين ولا بممتلكات الغير..



إن إعطاء الملك أوامره للوفد الوزاري للوقوف في عين المكان على سير أشغال المشاريع التي سبق أن أطلقها، والتي بلغت حوالي 533 مشروعا تمس العديد من القطاعات الحيوية ضمن البرنامج الملكي المعلن عنه قبل عامين، والذي سبق أن تم تخصيص غلاف مالي له قدر بحوالي 6,5 مليار درهم من الاستثمارات في أفق 2019، بالإضافة إلى برنامج يتعلق بتقليص الفوارق الترابية، رصد له غلاف مالي يناهز 3,4 مليار درهم، أي ما مجموعه 990 مليار سنتيم.. يؤشر على وجود مؤسسات قوية لدولة غير عنيدة تعبر عن مصالح المجموعة الوطنية ويعكس وجود إرادة عليا لا ترى في الاستجابة لمطالب جزء من المواطنين المغاربة انكسارا وضعفا ولي ذراع، بقدر ما تسعى إلى التفاعل الإيجابي مع مطالب السكان بأقوى مما يتوقعون، وهذه هي الدولة القوية التي تسعى إلى تحقيق الكرامة والعيش الكريم لمواطنيها، متى مَسَّهم ضر أو عانوا من التهميش أو الإقصاء..



المحتجون الذين وقفوا عند حدود المطالبة بإنصاف منطقة الريف، وإخراج مدينة الحسيمة من حالة التهميش والإقصاء، ولم يتاجروا في القضية ولا رفعوا سقفا أعلى من المطالب المشروعة للساكنة.. قدموا درسا نبيلا في الممارسة المدنية والاحتجاج السلمي، وأثبتوا أنهم مغاربة أحرار، وأنهم جزء من وطن كبير ممتد الجذور في التاريخ والجغرافيا، والذين قبلوا الحوار عبروا عن حس وطني عالي وقطعوا الطريق على من يأكل مع الشيطان من طنجرة أزمة ساكنة الريف..



يقدم المغرب اليوم دولة وملكا وشعبا، درسا في الديمقراطية، فالدولة ليست مجرد أداة لقهر الرغبات وجزر المعارضين باعتبارها المالك الوحيد لممارسة العنف المشروع، بل هي دولة تنصت لنبض المجتمع، وتتوفر على المعلومة وتستبق المخططات التي تريد تفتيت وحدة كيانها عبر نزع فتيل التوتر، من هنا تسمو التعليمات الملكية نحو تفاعل إيجابي مع مطالب ساكنة الريف، وهو أسلوب ليس طارئا على الملك محمد السادس الذي جعل عرشه على سيارته وطائرته، وجاب البلاد طولا وعرضا، وليس في حاجة إلى وسطاء يزينون له الواقع وينومونه في العسل، لأنه احتك بساكنة الريف، كما باقي مواطني المملكة عن قرب، وأنصت إلى مطالب عديدة لمواطنين مظلومين، وعبر جزء من الشعب ممثلا في ساكنة الريف عن نضج راقي بعدم انصياعهم وراء كل من يريد الركوب على معاناتهم ليتاجر في قضاياهم، وأنهم أبعد من شعارات الانفصال والإساءة إلى تاريخ رموز الوطن الذي حاول البعض استثماره لخلق الفتنة في البلد بخطاب عنصري حاقد يريد إشاعة الفرقة بين أبناء البلد الواحد، أبرزت ساكنة الريف باحتجاجاتها السلمية عن حس مدني راقي وعن غيرة وطنية لا تخطئها العين ولا الإحساس، وسحبوا البساط من تحت أقدام كل من يريد السباحة في الماء العكر، فاللهم احفظ هذا البلد وابق استثناءه الإيجابي إلى الأبد.