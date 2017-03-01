التناوب المغربي تلميذ نجيب لا يحب التكرار ﻿

بقلم إدريس شحتان

لم يكرر اليوسفي وبن كيران قسم التناوب برغم إحراز حزبيهما النقطة الأولى في امتحان الانتخابات...

في عام 1998 تم تعيين حكومة عبد الرحمان اليوسفي، في إطار أول تناوب وصف بالتوافقي بين الحركة الوطنية والملكية بالمغرب، كان حدثا ملفتا للانتباه خلق جدلا كبيرا ورافقته حركية سياسية، كان الملك الراحل قد فكر في ذلك منذ بداية التسعينيات وعرضه على المرحوم بوستة زعيم الاستقلاليين آنذاك، وقدم عروضا عديدة لأحزاب الكتلة الديمقراطية من أجل تولي المسؤولية الحكومية، لكن لم يقدر للتناوب أن يخرج إلى الوجود حتى سنة 1998 برئاسة الكبير اليوسفي زعيم الاتحاديين آنذاك، رحل الحسن الثاني عن هذه الدنيا وحل العهد الجديد وانطلقت دينامية أخرى مع ملك شاب، وجرت أول انتخابات على عهد الملك محمد السادس عام 2002، ورغم حصول حزب الاتحاد الاشتراكي على الأغلبية، فقد تم تعيين إدريس جطو وزيرا أول خلفا لليوسفي.

يومها راج كلام كثير، قدم الزعيم الاتحادي استقالته من الحزب ومن الإعلام الحزبي ومن السياسة برمتها، واكتفى بوصف ما حدث بالخروج على المنهجية الديمقراطية، وعاد الاتحاد الاشتراكي، مثل الغضبان الذي ظل "ينش الذباب على عشائه"، شارك في حكومة جطو التي أغضبته، وانتهى زمن التناوب التوافقي الذي كان مثل "سبع يام ديال المشماش"..

ثم عادت العجلة إلى الدوران وبالضبط سنة 2011 وفي عز الربيع العربي وحركية الشارع المغربي مع حركة 20 فبراير، أحرز إسلاميو العدالة والتنمية على المرتبة الأولى في انتخابات حاسمة، وتم تعيين عبد الإله بن كيران رئيسا للحكومة في ظل دستور مريح، وانتظارات شعبية كبرى، وانطلق الجدل حول "الحكومة الإسلامية" والخطاب الأخلاقي ومشاريع الإصلاح ومحاربة الفساد ووعود التغيير، مما خلق دينامية كبرى شبيهة بما حدث عام 1998 مع حكومة عبد الرحمان اليوسفي، مما حدا بالعديد من المراقبين لتطورات المشهد السياسي بالمغرب وعدد من الفاعلين الإعلاميين للحديث عن تناوب توافقي ثاني ليس بين القصر واليساريين ولكن بين الملك والإسلاميين..

صال عبد الإله بن كيران وجال، في زمن ضعف المعارضة وافتقاد الكثير من منافسيه للمصداقية أو لروح الكاريزما ولسان الخطابة وتنظيم حزبي قوي وأطر انبثقت من عمق الشعب شحذت لسانها على مبرد المعارضة لسنوات، وتحول زعيم البيجيديين إلى فارس زمانه يجول بكل قوة في البرلمان بغرفتيه ويستهزئ من معارضيه، لأنه حتى وهو رئيس حكومة كان يبدو المعارض الأول في المملكة، وتسيد في الإعلام وأصبحت نكته تغزو البيوت ومواقع التواصل الاجتماعي، وجاءت الانتخابات البلدية عام 2015 ونجح عبد الإله بن كيران فيما فشل فيه خصومه، واكتسح حزب العدالة والتنمية المدن ومجالسها وعماداتها، وأبرز أنه ليس حزب الهوامش فقط بل حزب المراكز أيضا..

وجاء توقيت أم المعارك يوم 7 أكتوبر 2016 بمناسبة الاستحقاقات الانتخابية لقبة البرلمان وأكد أتباع عبد الكريم الخطيب من جديد صدارتهم لنتائج الاستحقاقات التشريعية، وعين الملك في احترام تام للفصل 47 من الدستور التلميذ النجيب عبد الإله بن كيران ليكرر فصل التناوب للمرة التانية على التوالي، وظل خمسة أشهر يحضر الدروس ويتلقى قواعد الدعم والتقوية من مختلف الأساتذة ليجتاز امتحان التناوب، لكن الأحزاب الأربعة بزعامة عزيز أخنوش صعبت عليه الامتحان فتم طرده من الفصل بطريقة غريبة، وبذلك تم وضع حد لتكرار الإسلاميين في قسم التناوب، ورغم تزعم حزب العدالة والتنمية للحكومة الحالية بقيادة جديدة، فإن المتحكم الرئيسي في قيادتها هم الركاب وليس ربان السفينة..

هكذا يبدو إذن أن التناوب في المغرب تلميذ نجيب لا يحب تكرار الفصل، حتى لو كانت الحكومة مع اليساري عبد الرحمان اليوسفي أو مع الإسلامي عبد الإله بن كيران. وهذا هو المفهوم الحقيقي للاستثناء المغربي الجميل... "ماعندناش اللي تايعاود القسم.. خصوصا في المدارس الخاصة".