مواطن‮…''‬وَان'' ومواطن‮...‬ ''تو'' ﻿

بقلم إدريس شحتان

المواطنة‮ ‬بالمغرب‮ ‬درجات‮... ‬إنه‮ ‬اكتشاف‮ ‬حديث‮ ‬بالنسبة‮ ‬إلي.

ليس‮ ‬هناك‮ ‬مواطنون‮ ‬بلغة‮ ‬الجمع‮.. ‬بل‮ ‬هناك‮" ‬مواطن‮...‬وان" بلغة‮ ‬الإنجليز،‮ ‬أي مواطن‮ ‬من‮ ‬الدرجة‮ ‬الأولى،‮ ‬و‮"‬مواطن‮...‬تُو‮" ‬ من‮ ‬الدرجة‮ ‬الثانية بلغة‮ ‬شكسبير دائما‮،‮ ‬وبلغتنا‮ ‬الدارجة،‮ ‬"مواطن‮.. ‬تْفُو"‮ ‬عليه "! حاشاكم"

لقد عشنا في المغرب مؤخرا وقائع وأحداث تبرز أننا أبعد ما نكون كمغاربة "سواسية" أمام القانون، تتبعنا فصولا مؤلمة لأبناء من صلبنا ومن جلدتنا ارتكبوا خروقات قانونية واضحة في مجال السير، أو في تحدي أخرق لرجال ونساء أمن كانوا ضحايا النفوذ والجاه لمجرد أنهم قاموا بواجبهم المهني بما يمليه الضمير والوفاء بالمسؤولية، أبناء أطلق عليهم الفايسبوكيون لقب "أولاد الفشوش" قاموا بسلوكات خارقة للقانون، ولما كان يتصدى لهم رجال الشرطة ونساؤها لتطبيق ما درسوه وما يتناسب وشرف البذلة التي يرتدونها، كانوا يعاملونهم بوقاحة ويواجهونهم بنفوذ آبائهم وأقاربهم..

لست ممن يتشفون في طيش هؤلاء ولا في آبائهم وعائلاتهم، فلا حسابات سياسية لدي، كما يقول المغاربة في مثل هذه الأحوال، ولدي ذرية أيضا ولا أعرف بما يمكن أن يبتلينا الزمن، لذلك فأنا ضد تحميل الآباء وزر ما يفعله أبناؤهم، فلا تزر وازرة وزر أخرى، وما حدث مع "اولاد الفشوش" في وقائع متفرقة كما نعرضها في هذا العدد، تعود إلى خلل في تصورنا لمعنى المساواة وقيمة العدالة وكونية الحقوق التي تنصب على جوهر الشخص الطبيعي الذي هو الإنسان بغض النظر عن جنسه أو نوعه أو انتمائه الاجتماعي أو مستواه الثقافي، حرية الفرد وحقوقه كمواطن داخل المجموعة البشرية خارج اعتبار الحسب والنسب والقرب أو البعد من السلطة أو الثراء والجاه..

إن الوقائع المتفرقة التي كان أبطالها أبناء أو زوجات وزراء أو أثرياء من ذوي النفوذ، تحولت إلى ظاهرة ملفتة للانتباه، تجعلنا نحس أننا غرباء في البلد، وأن هناك "مواطن... وَان" أي مواطن من الدرجة الأولى له الحق في أن يعبث بالقانون ويواجه رجالاته بالسب والقذف والتعنيف والتهديد والوعيد، لأنه يعرف أن هناك قوة تحميه أقوى من سلطة القانون ومن مؤسسات الدولة، قوة لديها "الكارت بلونش" و"ليسي باسي" بمعنى "دعه يعمل.. دعه يمر"، اتركه يخمر ويقود سيارة مجنونة تحصد الأرواح البريئة وتلحق الأضرار بسيارات غيره وتعطل مصالح العباد، ونحن قادرون بحكم نفوذنا أن نسله منها كما تسل الشعرة من العجين، ودع الناس تقول ما تشاء ويكفي أن نفعل كأبناء ذوات ما نشاء، لأننا "مواطن.. وان".

أما الباقون من أيها الناس فهم "مواطن..تو"، أي أشباه مواطنين، يدخلون السجون لأتفه الأسباب، تسلب وثائق سياراتهم وتحرر لهم المحاضر لأبسط مخالفة، لأن لا سند لهم، فهم من عامة الشعب.

إن الديمقراطية في أبسط تعاريفها هي إحساس المواطنين بأنهم سواسية كأسنان المشط أمام القانون، الذي لا تعلو عليه أي سلطة، وسواء كانوا أبناء ذوات أو من أيها الناس، محميون بقوة لا تميز بينهم بسبب دين أو جنس أو نوع، ولا تختل موازينه أمام سلطة المال ولا جاه ولا نفوذ، فكيف تكون لنا محاكم وعدالة وقوانين ومحامون وقضاة ووزارة خاصة بحقوق الإنسان ومجلس استشاري وديوان مظالم، و... و... ولدينا "فراعنة" أبناء ذوات يتصرفون بيننا كما لو أننا جزء من ممتلكاتهم، ويعبثون بنا كما يعبثون بأشيائهم المادية التي يفسدونها لأن لهم من يغيرها في رمشة عين، على خلاف معظمنا، نحن "مواطن.. تفو"، الذين لا نجد ما نغير به جواربنا السريعة التلف والتي نعيد خياطتها لتدوم أكثر.

إن الصرامة التي تعاملت بها إدارة الحموشي بعد الضجة التي فجرتها قضية حمزة الدرهم، تفرض تعميمها على كل من يحاول أن يتسيد علينا بداعي الجاه والنفوذ، وليس آخرهم صاحب الفراري الحمراء بمراكش الذي تسبب في تخريب سيارات مواطنين كانت مركونة في الشارع العام بالمنطقة السياحية أكدال.

لا معنى للمواطنة والإحساس بالانتماء إلى هذا البلد، إذا كانت معظم شرائحه غير محمية بقوة القانون وإذا لم يكن جميع المواطنين محكومين بقانون واحد يطبق عليهم جميعا بلا تمييز، فهل طلبنا المستحيل؟