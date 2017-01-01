رسالة إلى زعمائنا الحزبيين ﻿

بقلم إدريس شحتان

بعيدا عن لغة الخشب وأسلوب التنميق والتمطيط، ورغبة منا في كشف بعض ما يروج في كواليس مقرات أحزابنا، في زمن طغيان الخطاب الشعبوي والإسهاب في تدجين الناس بالكلام السهل والمعسول البعيد عن لغة الأرقام والوقائع الصادمة، نستسمح من زعمائنا الحزبيين أن نقتحم عليهم هذه المرة برجهم العاجي، ونخاطبهم بما يعتمل في الواقع، وما ينتظر بلادنا إذا انغمسنا في ترديد أو متابعة ما يلوكونه دون تمحيص أو انتقاد..

كما يعرف أغلب المتتبعين، انتشرت مؤخرا ببلادنا، وبعدد كبير من بلدان المعمور، لغة جديدة يتقنها بطريقة غاية في الدقة والاحتراف بعض الزعماء الحزبيين، التواقين إلى السلطة أو ممن يريدون الحفاظ عليها، مهما كلفهم ذلك من ثمن. حيث أصبحت لغة المزايدة ورمي الخصوم بأقسى مصطلحات الإهانة والتهديد ''تيمة'' أساسية لبث الحماس في الأتباع والمناضلين ''المفترضين''، في تحد غريب لكل الأعراف وأخلاقيات فن الخطابة في زمن الشعبوية، الذي طغى على عهد المبادئ والإيديولوجية والزعامة الكاريزماتية..

هكذا طفا إلى السطح السياسي والحزبي ببلادنا في فترة وجيزة، وبالضبط منذ حراك 20 فبراير 2011، كائنات حزبية جديدة تجيد لغة كلام العامة بطريقة بسيطة أقرب إلى نميمة المقاهي والمجالس الخاصة، وأصبحت ''لوكا'' جديدا في خطاباتها الشعبية أمام الجماهير الحماسية على شاكلة مباريات كرة القدم.. التماهي يكون بقدرة الزعيم على قذف خصومه ''بحشيان الهضرة'' مستعينا بلغة الشارع أو استعارة مصطلحات غارقة في عالم الخرافة والأساطير، أو مرادفات الكتب الصفراء على شاكلة ''الروض العاطر''، ويزداد حماس الزعيم المغربي حسب منسوب تفاعل الجماهير حتى لا نقول شيئا آخر مادام المناضلون في طريقهم إلى الانقراض كما انقرضت الزعامات الحزبية الحقيقية.

أمام هذا المعطى الغارق في الشعبوية والكلام الفارع البعيد عن لغة الأرقام ورصد الواقع، بتحليل سياسي وعلمي رصين بنّاء، قائم على النقد الهادف والفاعل الذي يكشف بواطن الخلل لصناع القرار الحزبي، حتى نرسم خريطة التحدي نحو المستقبل المأمول في نفوس الأغلبية الساحقة من الشعب التواق إلى العيش الكريم.. بدأنا نلحظ بيانات نارية تصاغ من طرف أجهزة الدولة ضد زعماء الأحزاب، نتيجة تماهيهم في الخطابات غير المسؤولة، بعدما ألفنا مثل هاته البيانات وهي تصاغ فقط في زمن سابق ضد الصحفيين أو مدراء النشر.. في تحول للأسف غير مفهوم... أمام هذه المعضلة، وفي زمن البلوكاج الحكومي، وأمام تدني مستوى الخطاب الحزبي في غياب شبه تام للزعامات الحقيقية التي تعرف كيف تلبس مقاس الزعيم الذي يتناغم بين المسؤول الحزبي ورجل الدولة يطرح سؤال مهم... إلى أين يسير المشهد الحزبي ببلادنا؟

بعيدا عن الأجوبة المباشرة والجاهزة.. يجب أن نعرف أولا التحولات الكبرى التي تعتمل الآن داخل المشهد العالمي، خصوصا في الدول الديمقراطية الكبرى التي أصبحت تخطط لخطاب نموذجي بطريقة علمية، يستمد مشروعه من عمق المجتمع الذي يرغب في حياة كريمة رغيدة، في تناغم تام بين الحقوق والواجبات، في محاولة منها لتركيب شخصية مواطنيها على أساس الإنتاج والاستهلاك.. وهذا ما فطن إليه الملك محمد السادس منذ مدة، ومن يتمعن بطريقة عميقة في خطاباته سيكشف أن ملك البلاد يحمل هما كبيرا لبناء مغرب آخر، بمواطنين يحتكمون إلى العقل والتفكير، عوض الانغماس في الأفكار العاطفية والخرافية.. وهنا مربط الفرس، فعوض أن يبقى مغربنا حبيس الخطابات الشعبوية الجياشة التي يتقنها للأسف زعماؤنا الحزبيون، والنقابيون الذين يحسنون تصريف الكلام الفارغ المليء بالشحنات العاطفية الجوفاء، للبحث عن الأصوات الانتخابية والتباهي بها لقصف المنافسين، أصبح لزاما علينا إن أردنا فعلا أن نكون ضمن الدول الصاعدة أن نغير الخطة تماما..

أحزابنا أصبح مفروضا عليها أن تختار شخصيات اقتصادية بنفس سياسي، بعيدا عن تلك الزعامات التي تهدد وتعرقل وتخوض كولسة العمليات الحسابية الانتخابية..

المغرب أصبح سوقا مفتوحا لكبريات الشركات العالمية المحتاجة ليد عاملة نشيطة، كما أصبح ورشا متميزا لتغيير وجهة المغرب نحو الدول العصرية والحديثة، المحتاجة أيضا لعقليات تقنية واقتصادية لمواكبة هذا التحول السريع.. وهذا يتطلب عقلية سياسية ونقابية تساعد على الإنتاج العملي والعلمي والفكري، بعيدا عن لغة المصالح الشخصية أو الحزبية الضيقة أو لغة الإضرابات المستسهلة التي تفزع المستثمرين بل وتهربهم... لقد آن الأوان لنصنع مجتمعا مغربيا مبنيا على أسس اقتصادية بنفس سياسي براغماتي، وهذا يتطلب خلخلة المشهد الحزبي ببلادنا، والقطع مع الزعامات الشعبوية، وفتح المقرات أمام النخب التقنوقراطية لديباجة خطابات سياسية بشعارات علمية ومنهجية دقيقة، نصنع من خلالها مواطنا منتجا يعرف كيف يبني مستقبله وثروته، بعيدا عن الاتكال والتسول واقتصاد الريع.. هذا هو التحدي الحقيقي إن أردنا أن نواكب التحولات الكبرى الطارئة في المجتمعات العالمية، أما غير هذا فلتقرأ السلام على إيقاع انتهى الكلام.. لصاحبنا بن كيران.. مجرد رأي ولكم واسع النظر..