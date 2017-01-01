رسالة إلى حكام ''الشقيقة'' الجزائر ﻿

بقلم : إدريس شحتان

في مغربنا الحبيب، هناك مثل شهير يحفظه أغلب المغاربة عن ظهر قلب، يقول ''القط ملي مكيلحقش اللحم كيقول خانز''، هاذ المثلة المغربية العميقة يمكننا أن نسقطها على حكام الجزائر ''الشقيقة'' بدون تحفظات كبرى... فقادة أشقائنا في الجهة الشرقية، ومعهم إعلامهم المدمن على روائح ''الغاز''، ''مسكونون'' بعقدة مرضية أصابتهم بمختلف العاهات وصلت مرحلة الخرف، اسمها المغرب أو ''المروك'' حسب نطقهم الغارق في البداوة إلى حد التخلف.. وحتى لا نذهب بعيدا ونغرق في استرسال عقدهم المرضية منذ 1962، نقف فقط عند الهزة الأخيرة المتمثلة في عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، معززا مكرما منتشيا بتاريخه ومكانته العملاقة التي أصابتهم في مقتل وتركتهم حفاة عراة لا يعرفون أين يضعون سوءتهم..

فمنذ هذا الحدث الكبير، مغربيا وإفريقيا وحتى عالميا، وجيراننا ''الأشقاء'' مصابون بالسعار والهيستيريا، فتارة يكذبون وتارة يقذفون على بعضهم، ومرات عديدة يتوهمون لوحدهم ويصدقون أوهامهم الخرافية... ففي الوقت الذي كان المغرب ولا زال بقيادة ملكه يجول ويقتحم أدغال إفريقيا، و''ما خلا حتى قنت في مدنها وأحيائها''، يستثمر هنا ويبني هناك، يشيد في هذا القطر وذاك مشروعا تنمويا يعود بالنفع على مواطني هذه الدول، ضمن استراتيجية تعاونية جنوب/ جنوب مُحكمة تحت شعار رابح / رابح... كان، ولازال، قادة أشقائنا غارقين في مستنقعهم البئيس يبحثون عن حفاظات جديدة لزعيمهم حفاظا على مكاسبهم وأموالهم ''البيترودولارية''، ضاربين عرض الحائط مستقبل بلدهم وأبنائهم حتى أصبحت الجزائر على فوهة بركان تنتظر فقط الشرارة الأولى للانفجار.

العقد المرضية لقادة ''الشقيقة'' الجزائر من المغرب ''تلفاتهم وعوض ما يعريو على كتافهم ويخدموا بقاو تابعين المغرب والملك ديالو لي كيتحرك بهدوء ودقة دقة''، وكل خطواته محسوبة ومدروسة وتخضع إلى منطق ممنهج وعلمي، حتى أصبح المغرب واحدا من عمالقة القارة الإفريقية، بشهادة الخصوم قبل الأصدقاء.. صحيح المغرب ''مافيه لا غاز ولا بترول، ولكن عندو قيادة نشيطة عملية تتحرك مثل الفراشات، بخفة وإتقان، وعندو كنز بشري رفيع المستوى يشتغل ليل نهار مكيعرف كسل ولا تكاسل...''. بلادنا رهَنَّاها لسواعدنا، بل أكثر من هذا، سواعدنا هذه صدرناها نحو قلب إفريقيا، لإعادة بنائها، ''ومجبناش الشينوا''، كما فعلت الجارة ''الشقيقة'' التي رهنت بلادها لأصحاب الأعين الضيفة في خطوة تنم عن الكسل والتكاسل الذي يسكنهم حتى استحلوا الكلام الفارغ، على شاكلة ''الحضاية ديال راس الدرب ميخدمو ميخليو لي يخدم''.. هذا هو حالنا مع الجار الذي فرضته الجغرافيا علينا، يضع السم في الطريق مثل العفاريت، يبدع في خلق الأوهام والأكاذيب مثل الشيطان، يبخس الإنجازات ويجتهد في شراء الذمم مثل تجار الغلمان، واعتبر أن البترول والغاز هما عصب الحياة ونسى أن الحياة إبداع وطاقات بشرية وحب وتضحية ونكران للذات، وهاد الشي مايفهموش ليه.

ببساطة لأنهم استحلوا النوم في العسل على شاكلة فيلم ''البحث عن زوج امرأتي''... الرجولة معدن أصيل، والطاقة والقوة تكتسبان بالعمل والتضحية والاعتماد على الذات، وليس بالمال والبترول والغاز وإصدار الأوامر بالتليكوموند.. وهنا تستحضرني نكتة جزائرية خالصة تقول: ''واحد السيد مشى لواحد البير ديال الغاز لاستخراج النفط ولقى فيه 8 ديال الناس باركين كيشربو قهوة وواحد كيحفر بالفأس، سول الأول لي جالس تيشرب فالقهوة قالو شكون نتا قالو أنا المدير العام سول الثاني قالو شكون نتا قالوا أنا نائب المدير العام والثالث قالوا أنا كاتب النائب العام والرابع قالوا أنا أمين المال والخامس قالوا أنا نائب أمين المال والسادس قالوا أنا المقرر العام والسابع قالو أنا المستشار والثامن قالو أنا المهندس، ومنين سول هذاك لي كيحفر مسكين قالو أنا هو l'équipe...

للأسف هذا هو الفرق بيننا وبينهم، فاللهم أكثر حسادنا كما قال الملك... إيوا غير بقاو حاضيينا رَاه الحاضي الله.