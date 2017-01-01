محمد السادس ''الزعيم الإفريقي'' ﻿

بقلم إدريس شحتان

لم يكن ممكنا أبدا أن يتجاوز التاريخ لحظة صعود الملك محمد السادس إلى منصة الخطابة بمقر الاتحاد الإفريقي، يوم الثلاثاء الماضي، بعد 33 سنة من غياب المغرب عن هذه المنظمة التي كان ممن وضعوا لبناتها الأساسية سنة 1963.. ولم يكن ممكنا ألا يُدّون التاريخ أن ضمن الجيل الجديد من قادة إفريقيا، هنالك ملك يعيد تمثلات الزعامة التقليدية التاريخية التي ميزت قادة القارة السمراء خلال القرن العشرين بالقوة وسداد الرأي.. لذلك، إن من تابع الملك وهو يلقي خطابه أمام قادة إفريقيا بمقر الاتحاد، سيلمس هذه التمثلات التي ظهر من خلالها محمد السادس في صورة زعيم حقيقي لإفريقيا، في وقت هجرتها الزعامات.

لقد كان الملك وهو يلقي خطابه، يقف برمزية الحاكم العصري والقائد العربي والملك المسلم والزعيم الإفريقي.. كل ذلك اختصرته رمزية اللباس الذي زاوج من خلاله الملك بين العصري كدلالة على الانفتاح ورؤية المستقبل، والعمامة ذات اللون الأصفر الداكن التي تحمل مدلولا دينيا وتراثيا، تجمع بين مغربية الانتماء وهوية اللون ذو العمق الإفريقي الخاص.. وهي دلالات ذات حمولة قوية تحيل على مستوى الصورة، إلى أن ملك المغرب يتحرك ببُعد إصلاحي وآخر روحي كأمير للمؤمنين، يربط المغرب بالقارة السمراء. وبالتالي، كان الملك، في تناغم تام مع المظهر، ومن عمق الجوهر، كلما توغل أكثر في خطابه، يرسم في الأذهان صورة الزعامات التاريخية لإفريقيا، كجده محمد الخامس والمصري جمال عبد الناصر والمالي موديبو كيتا والغيني سيكو توري والغاني نكروما، ممن حملوا همّ إفريقيا بنَفس تحرري وإصلاحي. وهنا تحديدا يكمن سر تعلق محمد السادس بالقارة السمراء، حيث يمكن القول، بعيدا عن لغة المجاز، إنه حطم رقما قياسيا من حيث عدد الزيارات داخل إفريقيا، بمعدل 46 زيارة، قادته إلى 25 بلدا إفريقيا، وهي أرقام لها وزنها وثقلها من حيث التواجد في الميدان، خاصة وأنها حملت خلفها إستراتيجية تنموية وتضامنية مع عدد من شعوب القارة، وثَّقَتْها حوالي ألف اتفاقية تعاون مع بلدان إفريقيا. لذلك، كان لابد لمن يشتغل بهذا الحماس وهذه الوتيرة خارج إطار مؤسسة الاتحاد الإفريقي، أن يتلقى طلبات كبار القادة في إفريقيا، بالعودة إلى هذا الاتحاد من أجل إعطاء نَفَس آخر للمنظمة، حتى تستفيد الدول الأعضاء من الخبرة التي راكمها المغرب في مجال التنمية المستدامة، وأيضا من خبرة ملك مهووس بالتحرك في شتى أرجاء القارة..

ورغم كل هذا، يصر الملك على الالتزام بطابع التواضع الذي يميزه.. فلا هو يُعدّد إنجازاته بهدف التباهي، ولا هو يسرد فتوحاته التنموية بإفريقيا من باب "البروباغندا" لتلميع صوره، ولا هو أيضا يفاخر بما قدمه لهذا الشعب أو ذاك، بغرض الفرقعات الإعلامية.. فقط، يشتغل في صمت، ويدع بصماته في القارة تتحدث عنه، وحتى إذا ما عرج على بعض هذه الإنجازات الضخمة، كتطرقه مثلا لمشروع الغاز (إفريقيا – الأطلسي) مع الرئيس النيجيري في خطابه بالقمة الإفريقية، فإنما لإبراز منطق الشراكات الإستراتيجية الذي ينبغي أن تدعم فلسفة التعاون جنوب-جنوب، والتي لا تخدم في نهاية المطاف سوى إفريقيا وشعوبها. وهذا مدخل أساسي لفهم التوجه الملكي الذي يتبنى مبدأ رابح-رابح. لذلك، وجب التأكيد على مسألة أساسية؛ فقبل أن يستجيب الملك لطلبات العودة إلى الاتحاد الإفريقي، كان قد انساق تلقائيا لإفريقيا، منذ سنة 2000، أي بعد أقل من سنة على تربعه على عرش المغرب، واضعا بالتدريج لبنات أساسية للتنمية ببعض البلدان التي تعاني شعوبها من انعدام البنيات التحتية وأبسط ظروف العيش، لكن مع توالي السنوات أخذ يركز أكثر جهوده في القارة من خلال إنجاز مشاريع ضخمة بإفريقيا الغربية، وبعدها إفريقيا الشرقية، همت بالأساس الجانب المالي والاقتصادي والفلاحي والثقافي والروحي، مع مواكبة ذلك بعمل آخر لصالح المهاجرين الأفارقة بالمملكة، تمثل في التسوية القانونية لوضعية المهاجرين بمعدل 25 ألف شخص في المرحلة الأولى، ناهيك عن الآلاف الذين تم تسجيلهم خلال المرحلة الثانية . إن كل ذلك لم يعبر عنه الملك لوسائل الإعلام، ولم يروج له في الصحف، فقط يشتغل في صمت، ما يجعل وسائل الإعلام تستنطق هذه المشاريع من أجل فهم أكثر لفلسفة الزعيم، خاصة وأن تراثه الاستثماري الضخم في القارة، قرَّب المغاربة من إفريقيا، بالقدر الذي قرب فيه إفريقيا من المغرب.

اليوم، ومن خلال الخطاب التاريخي للملك محمد السادس في قمة الاتحاد الإفريقي، أكد على أنه محام رفيع، يجيد الدفاع عن إفريقيا بمنطق زعيم إفريقي يحاول تخليص القارة من مخلفات الاستعمار، وتخليصها من التبعية للغرب، عبر وضع ثقتها في إفريقيا نفسها. لذلك، قال بنبرة قوية: "لقد حان الوقت لكي تستفيد إفريقيا من ثرواتها، فبعد عقود من نهب ثروات الأراضي الإفريقية، يجب أن نعمل على تحقيق مرحلة جديدة من الازدهار..صحيح أن الاستعمار ليس السبب الوحيد للمشاكل التي تعرفها إفريقيا. ولكن آثاره السلبية ما تزال قائمة". فمن هو الزعيم الإفريقي الذي بإمكانه أن يتحدث عن نهب ثروات إفريقيا اليوم؟ ومن هذا الزعيم الذي يصرح أن مفهوم العالم الثالث قد أصبح متجاوزا؟ إنه تحريض براغماتي من أجل أن تنهض إفريقيا ببلدانها لمصاف الدول الصاعدة، مادامت هي أكثر القارات النشيطة في العالم، وأغناها ثروة، وأكثرها قوة من حيث الرأسمال البشري.

إن الزعامة هنا لا يطلبها ملك يشتغل أكثر مما يتكلم، ولا يسعى إليها بهدف ترويج صورة الزعيم الذي توضع له صور بحجم العمارات في الشوارع المضاءة فقط.. لكن الزعامة الإفريقية هي التي أتت إليه، بمحض إرادتها، عندما حفته 39 دولة بالزعامة، بعدما لمست عن قرب قوته في الدفاع عن إفريقيا وغيرته عليها وحماسته في النهوض بها واندفاعه الكلي من أجل رفع التهميش عن شعوبها.. كل ذلك بحس تضامني رفيع. لذلك، لم يكن من باب الصدف أن يعيد خطاب الملك في أديس أبابا تمثلاث الزعامات التاريخية التي تعود إليها شعوب إفريقيا بنوع من النوستالجيا المفعمة بالحميمية باختصار.. برافو محمد السادس... والخير أمام.