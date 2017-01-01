انتهى زمن الكلام الفارغ.. وبدأ ''كلام المعقول'' ﻿

بقلم إدريس شحتان

بات في شبه المؤكد أن الحكومة التي طال انتظارها بعد أزيد من ثلاثة أشهر و10 أيام من تكليف الملك لبن كيران بتشكيلها، قريبة من إطلاق صرختها الأولى، والخروج بها من حيز الظلمات إلى النور.. وهي لن تخرج حسب رؤيتي للأشياء عن أحزاب، البيجيدي، التقدم والاشتراكية، الحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار بمعية حزب الاتحاد الدستوري الذي يبدو أنه من المحتمل جدا أن يحمل حقائب وزارية باسم الحمامة.. هكذا أخذت المعالم الأولى للحكومة في التشكل، لاسيما بعد انتزاع حزب الاتحاد الاشتراكي لرئاسة مجلس النواب من كماشة التحالف الذي يقوده رئيس الحكومة.. ليظهر أن عبارة "انتهى الكلام" التي أطلقها بن كيران في زمن الانفعال السياسي، لم تكن سوى بداية لـ"الكلام ديال المعقول"، خاصة بعدما وضع كل بيضه في سلة أخنوش، الذي بالرغم من حداثة عهده في الزعامة السياسية، أبدى من الذكاء والدهاء ما جعله يبطل ألاعيب داهية أكبر اسمه بن كيران.

لقد انتهى الكلام.. وبدأ كلام آخر، جدي... يريد أن ينهي سريعا مع مفهوم البلوكاج الذي اقتحم القاموس السياسي من بوابة البيجيدي.. وإن كان هذا المصطلح الكبير الذي شغل عقول الناس لما يزيد عن ثلاثة أشهر، مجرد صناعة بلاغية، اعتمدها الحزب الفائز في الانتخابات حتى يعطي لبن كيران الشرعية في كونه زعيم حزب إصلاحي، ومن ثمة إظهار باقي الأحزاب الأخرى التي تمارس حقها في التدافع السياسي بهدف القطع مع الهيمنة البيجيدية، أنها ليست سوى أحزاب معرقلة لمشروع الإصلاح.. والحال أنه لا إصلاح مع هيمنة تروم إقصاء كل الأحزاب من ممارسة دورها في الإصلاح. مادام أن الإصلاح في جميع الديمقراطيات يكون تشاركيا، وليس أحادي الاتجاه.

إن البلوكاج الذي عمَّر طويلا بيننا، كان واضحا للغاية، وكان فاضحا لصانعيه، بالقدر الذي جعل سحر الساحر ينقلب عليه في آخر المطاف. فأن يتحدث حزب العدالة والتنمية عن الديمقراطية شيء، لكن الإيمان المطلق بها كـ"عقيدة سياسية" شيء آخر.. لهذا نرى أن حزب بن كيران، خاصة خلال قيادة زعيمه للمشاورات من أجل تشكيل الحكومة الحالية، قد طبق حرفيا مقولة "تمسكن حتى تَتْمكَّن"، والتمكين هنا يعني التحكم الفعلي في كل المفاصل، بما فيها مفاصل الأحزاب.. حيث يبتدئ بشل حركات الآخرين من أجل التحرك بحرية في الحقل السياسي.. لذلك، انطلقت عبارة البلوكاج من كتائب بن كيران كعنوان آخر للمظلومية، بينما كان هذا الأخير يتعامل مع باقي الأحزاب التي قادتها الرغبة في دخول الحكومة خدمة للمصالح العليا للوطن بنوع من الكبرياء السياسي، وكأن صناديق الاقتراع قد منحته أغلبية مطلقة.. وبالتالي، كان حزب بن كيران في كل مرة يترك الانطباع بأنه الحزب الوحيد "للي مضوي على لبلاد"، بينما الأحزاب الأخرى تسعى من منظوره العميق للأشياء إلى إدخال المغاربة في عصور من الظلام.. كل ذلك من أجل إضعاف هذه الأحزاب وإدخالها في ما بعد إلى "بيت الطاعة".. وهذا ما كان يعطي لهذه الأحزاب قوة في الممانعة لمقاومة هذا التوجه الذي يقتل التعددية التي تتميز بها المملكة في محيطها الإقليمي. لذلك، اتضح أن استعلاء حزب العدالة والتنمية عن كل الأحزاب، هو مصدر البلوكاج السياسي الوحيد الذي عطل تشكيل الحكومة.. هذا في الوقت الذي كان على بن كيران أن يتواضع قليلا حتى يترك شيئا من الاطمئنان في قلوب الزعامات السياسية التي قبلت بالتشاور معه حول تشكيل الحكومة.. وإن كان في كل مشاوراته، يترك انطباعا بأنه هو المهيمن، وأن كل الأحزاب التي تضع شروطا من أجل تغذية اطمئنانها، متواطئة ضده في المؤامرة. هكذا يتضح مرة أخرى أن البلوكاج لم يكن سوى صناعة محلية لأحد المعامل بحي الليمون في الرباط.

اليوم "انتهى الكلام".. وبدا أن "كلام المعقول" قد انطلق من أجل تدارك ما فات في زمن العبث السياسي، لأن بلادنا لم تعد تتحمل أكثر تبديد الجهد في الكلام الفارغ، مادامت أمامها تحديات كبرى، وملفات ساخنة، داخلية وخارجية، مما يجعل الفاعل السياسي الذي يقود الحكومة ملزما بتغيير سلوكه، ورؤية الأشياء ببعد نظر مختلفة عن السابق.. لأن الخمس سنوات القادمة تتطلب ربط الحزام وليس ترويج الفارغ من الكلام.

إن على بن كيران الآن، خاصة في هذا الوقت الذي طرد فيه الواقع النحس عن الحكومة، أن يدبر المرحلة بنوع من التعقل والحكمة، فهو "تبارك الله دوَّز خمسنين ديال السطاج في الحكومة الماضية".. وما عليه إلا أن يستثمر هذه الدُربة الطويلة في تدبير الخمس سنوات القادمة.. لكن عليه أولا أن يغير جِلده، وأن يغلب مصالح الوطن على مصالح حزبه، وأن يدرك جيدا أنه رئيس حكومة للمغاربة جميعا، وليس فقط للبيجيدي والمتعاطفين معه.. فمن هنا يتشكل بروفايل رجل الدولة الذي ينبغي أن يكون عليه بن كيران. ومن هنا يمكن أن نطوي مع شخصية "بوكو كلام" التي تخدر المجتمع بخطابات فرجوية، صدامية، تشعل فتيل "الصدام" من داخل قبة التشريع، عوض أن تنجز المشاريع.

الآن، انتهى "زمان لكلام الخاوي"، وانكسرت معه نمطية الهيمنة على الأحزاب بمنطق الاستعلاء.. والمطلوب اليوم، هو تحفيز قيم الاختيار الموضوعي للكفاءات والأطر التي بإمكانها أن تحمل الحقائب الوزارية.. فالزمن الحالي، هو في أمس الحاجة إلى أطر سياسية تتحرك بنفس اقتصادي، تشتغل بإستراتيجية الربح السريع للوطن، مع تغييب الجوانب الذاتية.. هؤلاء آسي بن كيران هم المجاديف الصلبة لسفينة الحكومة.. هذا إذا كنت تنوي فعلا الإبحار في رحلة تتطلب خمس سنوات من التواجد في عمق المشاكل اليومية للمواطنين.. وبالتالي، فهذا البحر لا يتطلب قبطانا جيدا فقط ، بقدر ما يحتاج إلى سواعد قوية وخارطة طريق واضحة المعالم، وفوق ذلك بوصلة لتحديد الهدف.. عدا ذلك، سيكون مصير السفينة الجمود أو الرجوع إلى الوراء.. وهذا ما لا نتمناه طبعا حبا في بلادنا التي نعشقها حتى النخاع.