هاشنو ربحنا من بنكيران : حكومة في حكم ﻿

يبدو أن بن كيران ليس محظوظا في هذا البلد الأمين حتى ينفذ مشروعه، الذي يبتدئ وفق أبجديات الإسلام الحركي والسياسي، من التقشاب إلى فرض اللحية والحجاب.. فهو ليس من أولي البركات ولا من أصحاب الخوارق، ولا هو من أولياء الله الصالحين، حتى يدعو فيُستجاب دعاؤه.. ودليلنا في ذلك، أنه تضرَّع من أجل أن يُكتب له ولحزبه "التمكين" في الحقل السياسي، وأن يحصد الأصوات "حب وتبن" في موسم جني المقاعد النيابية في أكتوبر الفلاحي الماضي.. لكن بالرغم من التهليل و"التهلال" المندرج في قواميس "التشرميل السياسي"، لم يحصل في آخر المطاف سوى على حصة، تبدو من حيث الكم كأنه من ذوي الحظ العظيم، لكنها (أي الحصة) لم تكن كافية لحصول حزبه على الأغلبية.. وبالتالي، كان لا مناص من بحثه عن "حُلافا" من القبائل المجاورة لقبيلته المسماة "بني بوجاد" نسبة إلى مؤسسها "الأب جيدي"، حتى يشكل حكومته.

ومن عجيب الأمور، أن بن كيران بشَّر الأتباع في كل البقاع، بعدما كلفه الملك بتشكيل الحكومة، بأن أمر تشكيلها سيكون "ساهل ماهل" وأنه لن يبذل فيها جهدا كالذي بذله خلال 2011.. لكن من يحسب "حساب العطارة" يصطدم في آخر المطاف بمن يجيد "الشطارة"، مادام أن شكل المشاورات التي انطلق به بن كيران لم يخرج عن دائرة "البيع والشرا".

في البداية، تحالف بن كيران مع حزبي التقدم والاشتراكية والاستقلال، وصرح بأنه في حاجة إلى "الرقم 20" لتكوين أغلبيته.. لكن في الوقت الذي كان بإمكانه أن يتودد لإدريس لشكر من أجل أن يقرضه العشرين، ومن ثمة "يجمع ويطوي" بأغلبية تضم أحزاب الكتلة، "دفع بن كيران كبير" وبدا له أن الرياضيات التي درسها في الليسي، لا تقول بمنطق أن ينجذب العدد الأكبر لمن هو أصغر منه، ففهم الاتحاد الاشتراكي بعدها أنه مجرد رقم صغير في معادلة بن كيران، إذا حضر لن يسد فراغا، وإذا غاب لا يتركه، لذلك تريث حزب الوردة قليلا حتى تتضح له الرؤية، خاصة وأنه "طيَّح ضراسو فالسياسة". هذا التريث الذي يعبر في عمقه عن النضج السياسي، كان بالنسبة لزعيم البيجيدي ضربا من ضروب "التحكم".. والحال أن التحكم مجرد "بدعة سياسية"، ذات نفَس إسلامي محض، يرادفها مصطلح "التمكين" بما يعني التوغل في شرايين الدولة من أجل "التحكم" في مفاصلها.. وبالتالي فالبدعة هنا ضلالة، وكل ضلالة في النار، "الله ينجينا وينجيكم منها".

إذن، ظل الثلاثي البيجيدي والاستقلال و"البي بي إس" ينتظرون أخنوش، الربان الجديد للأحرار، كي ينظم إليهم من أجل تشكيل الحكومة.. لكن في الوقت الذي طلب حزب الحمامة مهلة للتشاور مع مجلسه الوطني من جهة، ومع شركائه في "الوفاق" من جهة ثانية، اختلت "موازين" حزب الاستقلال بسبب "زلكًة موريتانيا"، فغادر المسكين الركب خاوي الوفاض..

ولأن حزب "البي بي إس" لا يهش ولا ينش، بقي بنكيران وحيدا "كيصلي ويوذَّن غير بوحدو".. لكن عوض أن يعترف بفشل المفاوضات مع الأحزاب المعنية، وجه كما عادته "البيستولي ديالو" لكائن هلامي، وراح يقصف في "للي كان حيلة وسباب"، وحينما تم سؤاله عن صاحب الحيلة، كان الجواب على طرف لسانه: "التحكم"... الله يودي.. فلو كان التحكم تحكما بالفعل، لما فاز بن كيران في انتخابات 7 أكتوبر بـ 125 مقعدا.. ولو كان التحكم تحكما نيت، لترك بن كيران الحزب وعاد إلى محل "جافيل دلعبار"، كما جرى لسياسيين كثر في تونس وليبيا ومصر وزيد وزيد..

إن الطريقة التي دبر بها بن كيران المشاورات طيلة ثلاثة أشهر وأسبوع، أظهرت أنه "ماشي شي سياسي خاتر"، وأنه ليس في مستوى رجالات الدولة ديال زمان.. فرغم أنه "دوَّز سطاج" لمدة خمس سنوات في الحكومة السابقة، "مازال الراجل أعباد الله مكيفرقش بين الحزب والحكومة، بل لا يفرق حتى بين مقر البيجيدي بحي الليمون وبين مقر رئاسة الحكومة في التواركة".. وبالتالي، لا ينبغي له أن يستمر في "ضرب الناس عالشعا"، وأن يدرك جيدا، بحكم أنه أستاذ في الفيزياء، أن القوة لابد لها من قوة أكبر لتحركها، والقوة هنا هي أغلبية المقاعد بمجلس النواب.. فالشعب "وهاذ الشي للي خاص يعرفو بن كيران" لم يمنحه الأغلبية، بل قسَّمها بين حزبه وباقي الأحزاب الأخرى، وبالتالي ينبغي له أن يفاوض بالتي هي أحسن، وأن يكون بمثابة مغناطيس بقطبين واضحين للجذب، وأن يستثمر القطب الإيجابي في جلب الأحزاب الأخرى حتى يشكل حكومته، لا أن يقلب مغناطيسه على وجه القطب الذي يحدث التنافر، وفي الأخير يجمع حوله أبناء قبيلة "بني بوجاد" ليخطب فيهم بدم بارد "العيَّار ديال التحكم كان قوي".. والواقع، أن بن كيران نفسه أحدث نوعا من التناقض حول مصطلح "التحكم" الذي يلجأ إليه عند كل منزلق.. فقبل الانتخابات الجماعية والتشريعية الأخيرتين، كان "التحكم" مجسدا عنده في إلياس العماري.. وحينما التزم زعيم البام بالتفرج على ما يجري كيا أيها المتابعين، أصبح "التحكم" مجسدا في "أخنوش"، خاصة بعدما رأى هذا الأخير، أنه سيكون من باب الانتحار الدخول في حكومة هشة، لا يفصل بين أغلبيتها وبين الأحزاب الأخرى، سوى ستة مقاعد في مجلس النواب. لكن حينما اقترح توسيع قاعدة الأغلبية، "باش متدارش لعصا فالرويدة لمشاريع القوانين المهمة فالبرلمان" أصبح أخنوش من وجهة نظر بن كيران هو رأس "التحكم".. أنا بعدا والله مفهمت حتى شي حاجة.

الحاصول ألخوت، إن الطريقة التي اعتمدها بن كيران مع الأحزاب السياسية، سواء مع الاستقلال أو الاتحاد الاشتراكي أو الأحرار أو الأحزاب الأخرى "مياعت بزاف"، وأدخلت البلاد في مرحلة بلوكاج سياسي، دفع بدخول مستشاري الملك على الخط من أجل تسريع وتيرة تشكيل الحكومة.. لكن ما إن انطلق بن كيران في مفاوضاته، حتى سقط في أول امتحان..من بعد ما بغا يسيطر على كل الأحزاب بطريقة أنا الأقوى..شوية ديال التواضع أسي بنكيران راك معطل زوج مؤسسات حيويتين فالبلاد.. حكومة في حكم "الراكد" وبرلمان "كينشو فيه النواب عالذبان".

الآن، كشف هذا المسلسل التركي الطويل من المشاورات أن "البلوكاج" الأول يحمل للأسف بصمة إبهام بن كيران، وأن البلوكاج الثاني يحمل بدوره نفس البصمة، وأن التحاليل المخبرية، كشفت أيضا أن الرجل، لا يتوفر على وضوح في الرؤية، فقط يهمه الهيمنة على الأحزاب، "إما تمشي معاه ولا ملاعبش".. وهذا يعني أن بن كيران يتقن "لعبة البي" أكثر من لعبة السياسة، وبالتالي، فما كان من "هاذ لعب الدراري" سوى أن أوصل الحكومة الآن إلى الاختناق وتوقف قلبها عن النبض..

بصراحة، ماذا يريد بن كيران من كل هذا العبث؟ "واش بغا من بعد هاذ الفانتاج والبلوكاج يتدخل الملك؟".. آاااش بغا بالضبط؟ "وزيدون واش الملك كيحل المشاكل الاجتماعية.. وكيحل الملفات للي تبلوكات وحل شلا بروبليمات.. ونزيدوه بالحكومة حتى هي من بعد ما احترم المنهجية الديمقراطية..ودوي علينا وجي علينا..".. إيوا أش المعمول دابا السي بن كيران..؟ مغنقولوش حط السوارت.. "حط السلاح وسير ترتاح".. لأن منطق الحرب ولى.. ومنطق البلوكاج لم يؤدي إلا لـ "كورطاج"..وهذا مؤسف آسي بنكيران...