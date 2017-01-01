حكومة ''كوبي كولي'' ﻿

بقلم إدريس شحتان

يبدو من النظرة الأولى ألا شيء تغير الآن في حقل حكومي صقيعي، وإن كان مطبوعا بطقس سياسي ساخن .. إذ في عز هذا المناخ السريالي العجيب.. يبدو أن الاتجاه السياسي العام اليوم يسير نحو تكريس صيغة اختيارات الأمس، بينما إرادة الناخبين في التغيير مآلها العدم.. لقد تشكَّل لدى عدد كثير من المتتبعين هذا الانطباع وهم يرون كيف أسفر مخاض ماراطوني من المشاورات بين رئيس الحكومة والأحزاب المعنية، عن تركيبة رباعية مألوفة ومجربة والأكثر من ذلك مستهلكة.

عموما، فبعد سلسلة من المفاوضات وعمليات شد الحبل بين رئيس الحكومة المعين وبين بعض الأحزاب السياسية، أو المناورات التي قامت بها هذه الأحزاب من أجل فرض ذاتها أو إلغاء الأخرى في الوجود داخل البيت الحكومي، يمكن القول إنه بعد طول انتظار تمخض الجبل فولد لنا نفس الحكومة السابقة حسب آخر المعطيات، حيث البيجيدي، التجمع الوطني للأحرار، الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، مع فارق بسيط، هو أن حزب الاستقلال الذي كان كفرس رهان، خرج من حكومة 2012 بعد أزيد من سنة ونصف على تشكيلها، في حين أُخرِج منها الآن قبل أن ترى النور (سنة 2017)، ليكون بذلك أكبر الخاسرين، للأسف.

لقد كانت رغبة المغاربة قوية في التغيير.. وكان الأمل يكبر أكثر بعد استحقاقات السابع من أكتوبر في رؤية حكومة جديدة، بنَفسٍ جديد ودماء وعقليات حزبية جديدة.. لكن ها نحن الآن أمام حكومة جديدة-قديمة، بنفس رئيسها السابق وحتى بأحزابها القديمة، وكأننا مقبلون على مشاهدة مسرحية في جزئها الثاني بعنوان "حكومة بيس".

إن الأسئلة التي تقفز الآن في أذهان كثير من الناس، وهم يشاهدون "الجنيريك" الافتتاحي لـ"حكومة الفوطوكوبي"، هي هل سنتابع نفس حلقات المسلسل الذي انطلق من 2013 إلى غاية أكتوبر 2016؟ وهل سنعيش نفس السيناريو الذي امتدت فصوله طيلة السنوات الثلاث الماضية؟ وهل سنتعايش مرة أخرى مع مصطلحات من قبيل التماسيح والعفاريت، وسماع بن كيران يصيح في هذا المنبر أو تلك القناة، بأن هناك عصا غليظة هذه المرة، تعرقل عجلة حكومته في السير، وهو الذي كان يتوفر في جيبه على أكثر من حل، سواء من أحزاب الكتلة أو أحزاب الوفاق أو منهما معا من أجل تشكيل حكومة بـ"لوك" جديد..؟

الآن "للي عطا الله عطاه".. فالحكومة الحالية هي امتداد لحكومة الأمس وكان على السي بن كيران، مادام أنه خلص إلى نفس التركيبة الرباعية السابقة "يهنينا من النهار الأول".. وأن يتفاوض مباشرة بعد تعيينه رئيسا للحكومة مع أحزاب الحمامة والسنبلة والكتاب من أجل إعادة تشكيل أغلبيته السابقة، دون الدخول في متاهة "بلوكاج" سياسي طويل ومعقد، له بكل تأكيد كلفة سياسية واجتماعية ثقيلة على البلاد والعباد.

اليوم، وبعد حصر عدد الأحزاب المشاركة في الحكومة.. لم يبق أمام بنكيران لإضفاء بعض الملح على تركيبته الحكومية سوى التركيز على تقديم أطر جديدة، غير مستهلكة، ولا تجر خلفها ماضٍ من الإخفاقات.. وأن تكون هذه الأطر مثل "ماكينات" تتحرك بروح تكنوقراطية ونَفَسٍ سياسي من داخل برنامج حكومي مضبوط.. فالمغرب الآن في حاجة إلى وزراء أكفاء ينمون الاقتصاد المغربي، ويمنحونه القوة والنجاعة، وأن يصالحوا الإدارة مع المواطن بما يقوي المؤسسات العمومية الكبرى، وأن يشجعوا بضمانات مضبوطة المقاولات الصغرى والمتوسطة.. والأكثر من ذلك، أن يعملوا على تأهيل المواطن المغربي حتى يكون قادرا على مواكبة التحديات الكبرى للبلد، والعمل أيضا على التحول التدريجي للمغاربة من شعب استهلاكي إلى آخر إنتاجي إبداعي، يتحرك بـ"بنزين الوطنية" في أدنى خطواته. عدا ذلك، ستكون هذه الحكومة مجرد نسخة لحكومة الأمس، بنفس إخفاقاتها وإحباطاتها ومطباتها أيضا وكأننا نعيد تكرار الزمان والإنسان.

إن الظروف التي تشكلت فيها حكومة الأمس ليست هي ظروف مغرب 2017.. فالبلاد مقبلة على تحديات إقليمية موسومة بفرض الوجود وتأمين الحدود، والتواجد الدائم في قلب صناعة القرار السياسي في إفريقيا والمنطقة.. ذلك أن الملك، باعتباره أمير المؤمنين أولا ورئيس الدولة ثانيا، استثمر ثقله الدولي وبعده الروحي في تشييد منصة صلبة للمغرب للاشتغال في القارة السمراء، هذا في الوقت الذي كانت فيه حكومة بن كيران الأولى تعيش مخاضا وصراعا داخل أغلبيتها.. قبل أن يعزز الملك من هذه المنصة بتوسيع قاعدتها خلال جولته الأخيرة لسبع بلدان إفريقية، وذلك في زمن البلوكاج السياسي يا حسرة.. وبالتالي، إن المؤسف في كل ذلك، هو أن ترى محركا يشتغل بوتيرة أسرع، ودون توقف، مقابل محرك بطيء، يقضي كل أوقاته في محاولة إصلاح أعطاب الطريق. لذلك ينبغي أن تساير على الأقل هذه الدينامية الملكية في إفريقيا رؤية حكومية لمواصلة التحدي، خاصة وأن البلاد مقبلة على فصل آخر من فصول منظمة الاتحاد الإفريقي التي يتهيأ المغرب إلى دخولها من باب إصلاحي، تنموي وتضامني بشعار أكون أو لا أكون.

...على بن كيران كرئيس للحكومة اليوم أن يغيَّر من منهجيته ومنطقه الذي ساد خلال الخمس السنوات السابقة إن أراد فعلا الإصلاح.. وأن يكون رجلا عمليا وبراغماتية أكثر منه انفعاليا غارقا في التنظير، نريده رجل دولة أكثر منه زعيما للحزب. وأن يبتعد رفقة شركائه في الحكومة على تغليب الجانب الحزبي المصلحي الانتفاعي على مصالح الوطن، وأن يقوم إلى جانب هؤلاء بتفصيل الحقائب الوزارية على مقاس الكفاءات وليس بمنطق الولاءات.. لأن الخمس السنوات المقبلة، هي فرصة نادرة لترسيخ الطابع الديمقراطي للبلاد، وتقوية المؤسسات وتحسين مستوى العيش للمواطنين.. وبالتالي تحتاج هذه المرحلة إلى كفاءات تشتغل بروح وطنية عالية، عينها على حصد المكتسبات في الداخل وعقلها مع ترجمة الرؤية الملكية في جعل المغرب قلبا نابضا لإفريقيا.. لذلك، لا حاجة بعد اليوم إلى رجال "الشفاوي" والفرجة السياسية التي تستقطب فقط جمهور الوقت الضائع.. المهم هذه هي بوادر المسلك الحقيقي للتغيير إن كنا فعلا نحمل هم هذا التغيير.. غير هذا ستكون هذه الحكومة مجرد تكرار لنسخة الأمس.. وبلغة اليوم لن تخرج عن نطاق "كوبي كولي"..