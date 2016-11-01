2017 سنة الأمل !!! ﻿

بقلم إدريس شحتان



ها نحن نودع عاما ونستقبل آخر.. وبين لحظتي الوداع والاستقبال يحضر ثقل سنة بأكملها، بحُلوِها ومرها وإنجازاتها وانكساراتها وإحباطاتها أيضا.. لقد مرت سنة 2016 بطيئة، كسلحفاة متثاقلة الخطى، على حقل سياسي ذو تضاريس وعرة، ومناطق ساخنة وأخرى يطبعها الصقيع.. كل شيء كان ينبئ في ظل هذا المناخ بأن 2016، باعتبارها آخر سنة في الولاية الحكومية التي جاءت بعد دستور 2011، ستكون مدخلا آمنا لسنة 2017، كأول محطة في ولاية الحكومة الثانية لبنكيران، الذي عين الملك رئيسها من صميم المنهجية الديمقراطية بعد فوز حزبه في استحقاقات السابع من أكتوبر بـ 125 مقعدا في مجلس النواب.. لكن ها نحن نودع هذا العام، برئيس حكومة، دون حكومة، وهو الذي يمتلك في جيبه أكثر من حل، لإخراج حكومته من النفق المسدود.

لقد تأكد مرة أخرى، طيلة مرحلة "البلوكاج" الذي عمر طويلا بيننا، واستبد بالثلاثة الأشهر الأخيرة من سنة 2016، أن المغرب دولة مؤسسات، وأنه لا يتعثر بغياب حكومة، مادامت هناك قوة ديناميكية يقودها الملك، مجبولة على العمل ولا شيء غيره. لكن بالرغم من كل ذلك، لا يمكن للملك أن يقضي كل وقته بسد الفراغات، وإلا ما الجدوى من وجود حكومة، منبثقة من إرادة الشعب؟ من هذا المنطلق، أبلغ المستشاران المنوني والقباج بنكيران بانتظارات الملك وكافة المغاربة بشأن تشكيل الحكومة، خاصة وأن هدر الزمن السياسي له كلفة ثقيلة عند الكتلة الناخبة، التي ترى الآن أن تعثر بنكيران في مشاوراته مع الأحزاب عبث سياسي وتبديد لزمن الإصلاحات.

إن هذا الإخفاق الذي طبع المشهد السياسي خلال هذه السنة، ليس سوى حلقة ضمن إخفاقات أخرى شهدتها عدة قطاعات.. فالرياضة مثلا، التي كانت مجال تنفيس وإمتاع وضخ للحس الوطني في عروق المغاربة، عاشت خلال هذا العام الذي نودعه نكسة كبرى.. لا إنجاز "يحمر الوجه". لقد خرجنا من الألعاب الأولمبية بالبرازيل خاويي الوفاض، اللهم نحاسية يتيمة، وفضيحة بجلاجل، ما يزال "بطلها" يُجرجر في محاكم ريو دي جانيرو على إيقاعات "الصامبا". أما كرة القدم، فحدث ولا حرج، انهيار على مستوى مشاركة الأندية في البطولات الإفريقية، وانكسار الأمل في المنتخبات الوطنية، وفي المنتخب الوطني "للي ضربنا فيه رونار عالشعا" بعد التأهل لـ"كان الغابون"، إذ في الوقت الذي تخلصنا فيه من عقدة المدرب، زاد الثعلب الفرنسي الطينة بلة، بعد المواجهة الملغومة مع الكوت ديفوار المؤهلة لمونديال روسيا.. وها نحن اليوم نستعد لـ"كان 2017" بنفسية مهزوزة تميل فيها كفة الخيبة على كفة الأمل.

لقد تذوقنا أيضا في 2016، طعم الإخفاق في تعليمنا الذي ما يزال يعيش فشلا وخللا بنيويا على مستوى المنظومة برمتها، وطبَّعنا مع قطاع الثقافة المريض الذي يعيش فقط على ثقافة العناوين والتكريمات للأموات قبل الأحياء. وتجرعنا مرارة واقع إعلامي هش، قصمت ظهره قوانين "مهينة" تعيق حرية المهنية فيه، في وقت تعيش فيه الصحافة الورقية أزمة وجود، وتتخبط فيه الصحافة الإلكترونية في فوضى تناسل أشباه المواقع... لكن بالرغم من كل هذه الانكسارات، فنحن "ولاد ليوم".. نترك هذا الماضي خلف ظهورنا، نتطلع للمستقبل بنفس جديد، وأمل في تجاوز الكبوات.

إنني هنا، وأنا أودع سنة 2016، بمطباتها العميقة، واختلالاتها البنيوية، أتطلع بتفاؤل لسنة 2017، وأحلم، كما عموم الناس، بتغيير ينسينا أخطاء وهفوات الأمس. وأن يكون المغرب، مشرقا أكثر من أي وقت مضى في محيطه الإقليمي والدولي. لكن هذه الإشراقة، تتطلب إضاءة بؤر مُكولسة في الداخل أولا.

لذلك، أحلم، وهذا من حقي طبعا، بحكومة منسجمة تنأى عن منطق الاختلاف، تكون قراراتها الداخلية تشاركية، غير منفردة، بعيدة عن الهيمنة على القرار، أو التطاول على اختصاص هذا الوزير أو ذاك. ذلك أن أحادية الموقف داخل الأغلبية، هو ما عطل مسار حكومة الأمس، التي كانت ترى فيها أحزاب التحالف نفسها تابعة لرئيس الحكومة وأنها مجرد منفذة لبرنامجه.

أحلم أيضا، بحكومة تجعل المواطن محور اشتغالها، والمرجع الأساس الذي تدور حوله كل سياساتها، لا أن يكون وسيلة تلجأ إليه الحكومة لتغطية عجزها في هذه الميزانية أو تلك.. إنني متفائل جدا بأن حكومة الغد لن تشبه حكومة الأمس، وأن رجالاتها سيحملون هم الوطن والمواطن على حد سواء.

أحلم أيضا، ببيئة إعلامية سليمة للاشتغال، مؤطرة بقوانين تخدم المهنة وتصون حقوق الصحافيين، وأن تتدخل الدولة بكل وسائلها لإنقاذ الصحافة الورقية من الموت.. كما أتطلع إلى تقنين الإعلام الإلكتروني في المغرب، وتشذيبه وصيانته بضوابط الأخلاق وسلاح المهنية، حتى لا يصاب المشهد الصحافي الإلكتروني بحمى التوالد والتناسل خارج إطار "الشرع". إنني مع حرية الصحافة وحرية التعبير وحرية إنشاء المواقع الإلكترونية، لكن دون أن تعتمد على الكم مقابل الارتكاز على الكيف، لأن بلقنة الصحافة الإلكترونية هي سبب ضمن أسباب أخرى في ما نراه اليوم من تمييع للمشهد الإعلامي برمته.

أحلم أيضا بنهضة ثقافية خلال العام المقبل، يحرر فيها المثقفون ألسنتهم، وأن يقوموا بدورهم في تنوير المجتمع بالأفكار الخلاقة والتنبيه إلى الانزلاقات التي يمكن أن تقع فيها هاته الجهة أو تلك.. وأن يعود للشعر وهَجه والرواية حميميتها بعدما خنقتهما مرجعية الحزب الحاكم في الزمن الذي مضى، وأن تمتلئ ما تبقى من قاعاتنا السينمائية بالجمهور، في منأى عن أي تصنيف بليد بين سينما نظيفة وأخرى غير نظيفة.. إنني أحلم أيضا بأن تشدنا التلفزة إليها خلال العام المقبل، وأن تحضننا ملء ذراعها، دون أن نشعر ولو لحظة واحدة أن برامجها المستوردة لا تشبهنا، وإن كانت تتحدث قسرا بلساننا..

إنني متفائل جدا بأن 2017 ستكون سنة أفضل من سابقتها، على كل المستويات، دبلوماسيا، سياسيا، اجتماعيا، ثقافيا ورياضيا.. هكذا أنا دائما، أرى حتى مسامات مظلمة، فسحة الأمل.. الحاصول وما فيه "كل عام وأنتم بخير.. وسنة سعيدة ملؤها الحب والسلام".