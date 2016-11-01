قاتل بالتسلسل بنظارات سوداء ﻿

بقلم إدريس شحتان

في ظرف لم يتجاوز يوما واحدا، تسارعت أحداث الدم بين قارتين، ودبَّ الرعب في أوصال الملايين، وتاه العالم الذي يستعد لتوديع سنة 2016، بين أساليب القتل والتقتيل.. من تفجير واغتيال ورمي بالرصاص، وبالدهس العمد أيضا.. الدهس الذي أصبح موضة الإرهاب الذي جثم بكل ثقله على القارة العجوز.

لقد كان شريط القتل الذي انطلق ليلة الأحد الماضي في أكثر من بلد، في شكله الدراماتيكي والهيتشكوكي، يبدو كما لو أنه من إخراج مجنون متعطش للدماء، لا يرف له جفن حتى يرى الأجساد جثثا هامدة، أو أشلاء بلا هوية.. بل لا يترك دم الضحية يجف حتى ينفذ ساديته في الضحية الأخرى.. إنه قاتل بالتسلسل، يحيى في الفوضى ويعيش على الصخب، ويمشي متنكرا، بنظارات سوداء، وبزاد مرتفع من الحقد والضغينة لزرع الرعب في عالم أصبح الأمن فيه عملة نادرة.. إنه يتماهى في أكثر من هيئة وصورة كـ"شاف العصابة" في فيلم "ماتريكس".

ففي ظرف أقل من 24 ساعة، اهتز جنوب الأردن بعدما نفذ أربعة إرهابيين هجوما مسلحا في قلعة الكرك، ضد قوات الأمن، مخلفين وراءهم 10 قتلى (سائحة كندية واثنين من المدنيين الأردنيين و7 من رجال الأمن والدرك)، فيما لقي الإرهابيون مصرعهم في حصنهم المليء بالأسلحة والذخيرة.. وغير بعيد عن الأردن، وفي الوقت الذي لم يكد مداد العالم يجف بعد تدبيج عبارات التنديد ضد عملية الكرك، اهتزت تركيا على وقع عملية إرهابية من مستوى عال جدا، ذهب ضحيتها سفير روسيا في أنقرة "أندريه كارلوف"، في مشهد مأساوي تناقلته مختلف وسائل الإعلام العالمية.. كان كارلوف في عز التقارب التركي الروسي بعد أزمة إسقاط الطائرة، يوجه كلمة في معرض للصور بمبنى متحف الفن الحديث، موضوعه "روسيا بعيون الأتراك"، فجأة دوى الرصاص أرجاء القاعة.. تسمر كارلوف، وضع يده على قلبه وسقط دون أن ينهض مرة أخرى.. سقط إلى الأبد، فيما الجاني لم يكن سوى ضابط بالشرطة التركية، قد يكون تلبس به ذاك القاتل بالتسلسل، في محاولة لخلق أزمة تركية روسية في محيط أشبه ببرميل بارود.. لقد كان كارلوف قاب قوسين أو أدنى من أن يكون الشرارة الأولى لتفجير المنطقة برمتها. إذ لوهلة ذهب الظن إلى تكرار سيناريو مقتل ولي عهد النمسا الذي أجج شرارة الحرب العالمية الأولى.. وبالتالي، قد يكون هذا القاتل المتسلسل متعطشا لرؤية أولى مشاهد حرب عالمية ثالثة، يقول أهل الحل والعقد إن الشرق الأوسط سيكون مهدا لها لتشتعل في كل الأرجاء بعدها.

سقط كارلوف.. تقاطرت برقيات العزاء على مكتب بوتين، لكن ما هي إلا ساعات قليلة، حتى تلبس هذا القاتل المتسلسل بشخص بلا ملامح ولا "هوية" ولا ضمير، ليقتحم المركز الإسلامي في زيوريخ بسويسرا، وشرع في إطلاق النار.. سقط ثلاثة جرحى من المصلين وهم يولون وجوههم شطر البيت الحرام، فيما عثرت الشرطة على جثة عند جسر غير بعيد عن مسرح الجريمة يعتقد أنها للقاتل.. لقد جن جنون العالم وهو يحاول الربط بين هذه الوقائع الإرهابية، أو على الأقل إيجاد خيط جامع بينها، لكن في الوقت الذي أخذ يتلمس المُعطى تلو المُعطى، حتى أطلقت برلين صرخة مدوية، بلغ مداها العاصمة الفرنسية باريس.. لقد أعاد هذا القاتل الهلامي سيناريو فاجعة "نيس" أثناء احتفال الفرنسيين بعيدهم الوطني (يوم الباستيل)، بنفس رغبته المتعطشة للدماء.. حيث تلبس في نفس اليوم، بعد انتقاله من الأردن إلى تركيا وسويسرا، بسائق مجنون في ألمانيا، فأخذ شاحنته المصبوغة بلون الموت والحاملة لأرقام تسجيل بولندية، وراح يدهس الضحية تلو الأخرى بسوق متاخم لسوق "الكريسماس الشهير" عند كنيسة القيصر "فيلهلم" ببرلين. سقط 12 قتيلا على الفور وجرح خمسون آخرون.

إن توالي هذه الأحداث الأليمة، في ظرف وجيز لم تتجاوز 24 ساعة، يعني أن هناك رغبة قوية لهذا القاتل في البقاء من خلال إلغاء الآخر.. هذا القاتل الذي يتوفر على خواص فريدة في التنكر، والضرب بعنف وسادية في أي مكان في العالم، وفي وقت يكاد يكون متقاربا، هو الإرهاب الذي يتغذى على العنف والحقد والخلاف والاختلاف والتطرف والفهم الخاطئ للأديان.. وبالتالي، فهو يستفيد أكثر من أي وقت مضى من النزاعات والتفرقة وبؤر التوتر التي يعرفها العالم اليوم.. لذلك، يحاول أن يعيد ترتيب الأوراق بفرض نفسه كفاعل في الساحة الدولية، حتى وإن لم تكن له أرض ولا شعب ولا حدود ولا أحلاف ولا مبادئ، فقط يتوفر على وسائل جذب قاهرة، تعتمد على الميتافيزيقا، في تبشير من يتلبس بهم، بأوهام لا يحتملها العقل الإنساني السليم.. هذا هو الإرهاب الذي يتغذى من جنون العالم الآن..

إن علاج هذا المس لا يبدأ بالعنف، ولا يمكن أن ينتهي به إطلاقا.. فقط هو في حاجة إلى مقاربات عقلانية، استباقية وأمنية، توازيها مقاربات دينية، تسوق للتسامح والتضامن والتعايش وثقافة الحوار.. إذ لا يطوِّع الحديد إلا الحديد، وحديد الإرهاب هو الفهم الخاطئ للمفهوم العميق للأديان.. لذلك، ثمة نموذج يلتفت إليه العالم الآن، هو المغرب.. فهو الآخر تلبس به نفس الكائن الهلامي الذي تغذى من بؤر التوتر في أفغانستان والعراق.. فأنتج 16 ماي 2003 و9 مارس 2007 و10 و14 أبريل من نفس السنة، لكن المقاربة الأمنية الناجعة، عالجت فلول هذا الإرهاب بوسائل ابتدأت بالزجر وانتهت بالحوار، وخلخلة المفاهيم من داخل أفكار دعاة التطرف، فكان أن أعلن المئات عن مراجعات فكرية.. فقط بالحوار الذي وازاه ضبط لين للحقل الديني.. وبالتالي، مكنت هذه الدُربة الميدانية للأجهزة الأمنية في المغرب من التدخل السريع قبل فوات الأوان، في ما سمي بالعمليات الاستباقية، التي لم تضع حدا للخلايا النائمة فقط، بل وأدت وما تزال من يوصفون بـ"الذئاب المنفردة" التي تشتغل بمعزل عن التنظيمات الإرهابية .. هذه الذئاب قد تكون في غفلة من العالم، هي من خرجت من جحور الكرك في الأردن، وتسللت إلى متحف أنقرة، واقتحمت المركز الإسلامي في زيوريخ.. كما قد تكون قاب قوسين أو أدنى، قد دهست بشاحنة مجنونة الألمانيين ببرلين.. فأين يسير هذا العالم؟ سؤال معقد، عنقودي، يحتاج إلى تفكيك شفرات أكثر من سياسة في هذا العالم المجنون الذي استهوى الفاعلون فيه لغة القتل وأجهضوا المعنى السامي لفعل الحب بكل حمولاته الروحانية والذاتية.. شكون معانا..؟ هذا هو الإشكال الكبير..