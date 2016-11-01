إنها فوبيا الفشل يا بن كيران ﻿

بقلم إدريس شحتان

مع بداية هذا الأسبوع، يكون بن كيران قد دخل الشهر الثالث، كرئيس للحكومة، لكن دون حكومة.. يلزم بيته، يأكل القوت، وينتظر الفرج، كـ"يا أيها الناس"، وكأن هناك من سيصنع له الحكومة، وليس هو، وحتى إذا ما قيل له "طلقنا للفراجة أسي عبد الإله" يقول: هناك بلوكاج سياسي.. وكفى.

والواقع أن "البلوكاج" حقيقة لا يمكن لأي كان أن يخفي شمسها بالغربال.. فهو موجود وملموس ومحسوس، ويمكن لمن لا يملك أدوات التحليل، أن يشمه على الأقل، من خلال الروائح التي تطفو من بيوت الأحزاب، سواء التي أكدت مشاركتها في الحكومة، أو تلك التي لم تقتنع بعد أن تشتغل إلى جانب بنكيران خلال الخمس سنوات القادمة.. لذلك، هناك شبه إجماع على أن "البلوكاج السياسي" واقع حي، يعرقل منذ أزيد من شهرين تشكيل الحكومة.. لكن من يتحمل مسؤولية هذا "البلوكاج"؟ ومن جعل منه ذريعة لتبرير العطل أو التعطيل في إخراج ثاني حكومة للناس بعد دستور 2011.

اليوم، هناك معطيات حقيقية، حسابية بالدرجة الأولى، تقول إن بن كيران هو قطب الرحى الذي يدور حوله "البلوكاج"، وأنه طرف في الأزمة عوض أن يكون عاملا أساسيا في حلها.. كيف ذلك؟

منذ بدأ رئيس الحكومة المعين أولى مشاوراته مع الأحزاب، كان قد ضمن مشاركة حزبين في حكومته، هما حزب الاستقلال الذي وضع يده في يد بن كيران دون شرط، من أجل ما سماه "المصلحة العليا للوطن"، وحزب التقدم والاشتراكية الذي ربط قبل انتخابات 7 أكتوبر مصيره بمصير حزب العدالة والتنمية، سواء أعادته صناديق الاقتراع إلى قيادة الحكومة، أو عاقبته، ورمت به في صف المعارضة.. بينما الأحزاب الأخرى، فقد عادت إلى قواعدها، أو بالأحرى برلماناتها، من أجل الدفع بما يمكن تسميته بـ"الديمقراطية الداخلية" إلى الاختيار بين المشاركة في الحكومة من عدمه.. وحده حزب الوردة الذي أعلن كاتبه الأول إدريس لشكر، حتى قبل الرجوع إلى مجلسه الوطني، أن الاتحاد الاشتراكي سيعمل على تيسير مهمة رئيس الحكومة حتى يقوم بواجبه كاملا. لكن بالرغم من ذلك انتظر بن كيران حزب التجمع الوطني للأحرار، باعتباره حليفا سابقا في الحكومة المنتهية ولايتها، لكن ربان الأحرار الجديد، عزيز أخنوش كان كأي زعيم جديد، قد أعلن شروطه لرئيس الحكومة خلال مشاوراتهما من أجل الدخول للحكومة، ليخرج بن كيران، مقطب الجبين، كما لو أن أخنوش قد صب عليه ماء باردا. من هنا بدأ الحديث عن البلوكاج السياسي.. ومن هنا أيضا، انطلقت بعض التحاليل، في تحميل مسؤولية الأزمة لبن كيران، كونه لم يكن مفاوضا جيدا.. حيث انطلق في مفاوضاته وكأنه يملك غالبية مقاعد البرلمان، في حين إنه لم يتجاوز ربعها إلا بمقاعد معدودات.

في زمن "البلوكاج"، رأينا بن كيران وهو يؤكد أن مشاوراته أسفرت عن وجود ثلاثة أحزاب في الحكومة المنتظرة، هم البيجيدي والاستقلال والتقدم والاشتراكية.. كما أنه صرح لوكالة الأنباء الألمانية بالحرف قائلا "لا نزال نحتاج لحزب آخر يملك على الأقل 20 مقعدا لنشكل الأغلبية المطلوبة… ويجري الآن التشاور مع ثلاثة أو أربعة أحزاب، وبعد أن يحسم أحدهم أمره ننطلق بإذن الله للعمل".. اليوم حسم أحد هذه الأحزاب أمره في المشاركة في الحكومة، وهو حزب الاتحاد الاشتراكي، ويتوفر على 20 مقعدا بالتمام والكمال، فما الذي ينتظره بن كيران لتشكيل ما سماه بـ"الأغلبية المطلوبة"؟ إذ بانضمام لشكر إلى الثلاثي بن كيران وشباط وبنعبد الله، يكون هذا الرباعي قد ضمن 203 مقاعد في مجلس النواب، وهي أغلبية مريحة نسبيا، تخول لبن كيران تشكيل حكومته، برصيد تاريخي، كونها أحيت أحزاب الكتلة الديمقراطية من جهة، وضمِّها من جهة ثانية لأحزاب وطنية، خرجت من رحم الشعب وليس الإدارة كما يقول أنصاره وعدد من المتتبعين للشأن السياسي ببلادنا.. وهذا مكسب مهم للغاية، سيعطي لهذه الحكومة نوعا من الشرعية فضلا عن الانسجام الذي ظل مفقودا في الحكومة السابقة.. لكن ما الذي ينتظره بن كيران الآن وفي يده كل المفاتيح لتشكيل حكومته؟ ولماذا ينتظر قرابة شهرين حزب التجمع الوطني للأحرار للانضمام إلى حكومته، في حين لم يظهر التجمعيين له "راس الخيط" بعد؟ أليس إذا تجاوز بنكيران "عقدة الأحرار" سيشكل حكومته بالأغلبية المطلوبة؟ إذن ماذا ينتظر؟ بل لماذا يسعى بن كيران إلى تكريس أزمة سياسية، يظهر الآن أنه سبب رئيسي في اختلاقها، وهو الذي بإمكانه أن يشكل حكومته "من غدا" رفقة أحزاب "الميزان والكتاب والوردة".

إن تردد بن كيران في إطلاق "لفراجه"، أشبه بعريس يتعطش للزواج "باش يكمَّل دينو"، ففي حوزته امرأة جميلة، وبيت مريح، لكنه يشتغل بـ "صالير السميك".. وبالتالي فهو يجمد الزواج في انتظار أن يجود عليه الحظ بعمل يضمن له على الأقل أجرة شهرية تضاعف أجرة "السميك"، "علاش هاد الشي؟ قاليك باش يعيش هاني". لكن العريس في هذه الحالة يضيع الوقت من أجل "صالير" قد يأتي أو لا يأتي، وبالتالي أفشل زواجه دون أن يلتفت إلى نقطة هامة وهي الحب.. فلو كانت له الثقة في الزوجة الجميلة ويحبها سيعري على سواعده وينطلق للعمل بدون حسابات مسبقة لكسب قلبها وحينها سيجني مالا حلالا من حيث لا يحتسب دون الخوف من المستقبل.. هذا هو حال بن كيران الآن.. فهو يشعر بخوف من أزمة سياسية قد تحدث في المستقبل، تريد إفشال حكومته، هذا هو اعتقاده، وبالتالي فهو يفشل في تشكيلها حتى قبل ولادتها علاش؟ سولوه على المعنى الحقيقي للحب والثقة عندو.. وآنذاك شوفو من يتحمل مسؤولية "البلوكاج"؟ ولكم واسع النظر.