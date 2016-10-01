مهرجان مراكش.. وسياسة الإقصاء الممنهج! ﻿

بقلم إدريس شحتان

لأول مرة في تاريخها، تعيش مدينة مراكش برودا صقيعيا، ينأى عن عوامل المناخ، وأحوال الطقس التي تخيم على مدينة سبعة رجال في مثل هذا الوقت.. وربما لأول مرة أيضا، يشعر المراكشيون بأن هذا البرود أكبر من مجرد تقلبات للجو، وأنه صادر بالدرجة الأولى عن"ثلاجة" كبرى تحمل مجازا اسم "المهرجان الدولي للفيلم بمراكش – النسخة 16".

إلى عهد قريب، كان هذا العرس الفني العملاق، يبعث الدفء في ساكنة مراكش عموما، والوافدين عليها بشكل خاص.. لكنه في الجهة الأخرى، كان يقوم بدوره الأساسي الذي أحدث من أجله سنة 2001 برعاية ملكية، وهو تجديد دماء الفنانين المغاربة، من منتجين ومخرجين وممثلين وكتاب سيناريو وتقنيين، وغيرهم من مبدعي الصناعة السينمائية، وخلق آلية للتواصل بينهم وبين الفنانين العالميين من خلال الفن السابع.. لقد كان هذا المهرجان، كما خبرته شخصيا، يجاهد خلال دوراته السابقة، من أجل صقل مواهب الفنانين المغاربة، واغتنامهم الفرصة للاحتكاك بالكبار، كنوع من التلاقح وتبادل التجارب والخبرات.

اليوم، ونحن نعيش النسخة السادسة عشرة من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، يبدو أن هناك انحرافا واضحا عن الأهداف التي ابتكر من أجل تحقيقها، وميول تام للأجنبي على حساب المغربي، وانتصار بيِّن للقيم الغربية على حساب قيم المجتمع المغربي.

في المهرجانات السينمائية العالمية ثمة معايير أساسية للنجاح والتميز.. تبدأ أساسا من البساط الأحمر الذي يعتبر وجها بروتوكوليا للمهرجان، وتنتهي بنوعية الأعمال السينمائية المشاركة فيه.. لذلك، يمكن العودة لافتتاح مهرجاننا يوم الجمعة 2 دجنبر الجاري، لنرى حجم حضور الفنانين المغاربة، وكم منهم حظي بشرف المرور عبر البساط الأحمر، وهل هؤلاء الفنانين الذين يعيشون نوعا من الغربة في "سينماهم" هم من يمثلون الوجه الحقيقي للسينما المغربية، أم أن هناك وجوها مألوفة تعرضت للحجب، ورفع ضدها "الفيتو"، وبالتالي لم نشاهدها لدورات متتالية.

والملاحظ، وهذا ما يسجله بعض المشتغلين في حقل السينما، أن رواد الشاشة الكبيرة والصغيرة، عاشوا خلال هذه الدورة والدورات القليلة الماضية، نوعا من التهميش واللامبالاة، مقارنة مع الأفضلية التي يحظى بها نظراؤهم من الفنانين الأجانب، سواء على مستوى الحضور أو الإقامة أو التنقل، بل منهم من "تبهدل" لمجرد رغبته في حضور عرض بقصر المؤتمرات الذي يحتضن فعاليات المهرجان، وهذا قمة في الإذلال لمن يعتبرون صفوة المجتمع.. إذن، لمن تقام هذه التظاهرة الفنية العالمية؟ وهل حققت فعلا الرغبة الملكية في جعل مهرجان مراكش حاضنا للفن السابع بما يخدم الفنانين المغاربة والرقي بالسينما المغربية في مقام أول؟ وهل يترجم الساهرون عليه فلسفة الأمير مولاي رشيد الذي يصر عند كل افتتاح لهذا المهرجان على أن يذكر في افتتاحيته بمراميه الأساسية جماليا وإنسانيا؟ والأكثر من ذلك، هل استفادت السينما المغربية من مهرجانها الذي سارت بحديثه الركبان؟

اليوم، لم يخدم هذا الصرح الفني العملاق السينما المغربية باعتباره مستقبلا للحدث السينمائي، ولا قام بالتعريف بثقافة البلاد وحضارتها، ولا سما بالذوق الفني العام أو نشر قِيَما إنسانية إيجابية.. فقط تنظيم دورة من أجل البقاء.. لذلك، بدا هذا المهرجان غريبا حتى على السينمائيين والإعلاميين المغاربة، ليس لأن المنظمين له اعتادوا أن تميل الكفة عندهم للفنان الأجنبي والصحافي الغربي فقط، ولكن لأن هذا المهرجان المغربي، سجل سابقة من نوعها، بعدم مشاركة فيلم مغربي ضمن مسابقته الرسمية..

تصوروا مهرجانا مغربيا ضخما، تصرف عليه أموال طائلة لا يحظى فيه فيلم مغربي بفرصة التباري على إحدى جوائز المسابقة، أو حتى قطف شرف المشاركة.. وهنا يطرح السؤال حول نوعية الأفلام التي يريدها منظمو المهرجان.. وهل الأمر يتعلق بتغييب ممنهج أم أن أفلام هذه السنة لم تنضج بعد لترقى إلى مستوى التباري العالمي؟

لقد شهدت الدورات العشر الأولى من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، وحتى الدورات الثلاث التي تلت ذلك، حضورا قويا للسينما المغربية، وظهور وازن للفنان المغربي.. إذ كانت المسابقة في زمن الصايل مثلا، تعرف مشاركة فيلمين مغربيين على الأقل، مع خمسة أو ستة أفلام تعرض على هامش المسابقة.. بل كان العدد يتجاوز 14 فيلما خلال الدورات الأولى.. أما اليوم "لا شيء"، وكأن المركز السينمائي المغربي الذي يلعب دور شرطي المرور أمام عبور الأفلام المغربية للقاعات السينمائية، فقد بوصلة اختيار الأجود لتمثيل المغرب في محفل عالمي.. أو ربما وجد أن الأعمال التي أشَّر عليها في الرباط، لا تختزن ما يكفي من "التيمات" التي يركز عليها منظمو المهرجان حتى تعبر إلى المنافسة في مراكش.. أما الحديث عن كون الأفلام المغربية غير جاهزة للمشاركة، فهذا يسميه المغاربة بـ"الطنز العكري".. إذ من غير المقبول أن يؤشر "السي سي إم" على أفلام معينة، ويضخ في جيوب أصحابها ملايين الدراهم، ولا يتابع أعمالهم عن قرب ويحاسبهم بشكل "صارم"، أو يضع على الأقل حيزا زمنيا لإنجاز الأعمال المدعمة.. خاصة وأن هناك أفلاما بلع أصحابها أموالا طائلة، لكنها ظلت مجرد سيناريو فاقد للحس والحركة والروح.

إن ما ينطبق على السينما المغربية في هذا المهرجان العالمي بمراكش، ينطبق أيضا على الصحافة المغربية.. وفي ذلك حديث طويل، يكفي الإشارة فقط إلى تهميش المنظمين للمنابر الإعلامية القوية، والارتكاز على صحافة "باك صاحبي".. هؤلاء، يوفرون لهم كل شيء، من إقامة ووسائل نقل والترفيه وحتى الأخبار، دون أن يقووا حتى على تسطير كلمة من أجل المهرجان.. أما الصحف الأجنبية، فحدث ولا حرج.. "ولنا في ذلك كلمة" سنعود لها في الأيام القادمة.