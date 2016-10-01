حوار مع الملك.. حلم ما يزال قائما ﻿

بقلم إدريس شحتان



ما يزال هذا الحلم قائما.. ما يزال كبيرا منذ تَولَّدَ أول مرة حينما بزغ في ذهني كإشراقة شمس.. كم كان وما يزال ورديا يحتفظ بكل خواصه، ببراءته وصدقه وحمولته الجميلة.. إنه حلم إجراء حوار صحفي مع الملك.

في المغرب، تنمو الأحلام في رحاب "صاحبة الجلالة" كأزهار في قلوب الصحافيين.. كل واحد من هؤلاء يسعى بكل وسائله إلى تحقيق حلمه في إنجاز روبورتاج مميز، أو تحقيق غير مسبوق يقتحم من خلاله الدهاليز السرية التي تطبخ فيها القرارات الكبرى للبلاد، أو إعداد ملف حصري مختوم بعلامة "انفراد"، يكشف فيه النواة الصلبة للفساد المستشري في المجتمع... لكن يبقى أكبر حلم عند هذا الصحافي أو ذاك، هو محاورة كبار الشخصيات المؤثرة في المشهد السياسي، حتى تكون حواراته علامة فارقة في مشواره المهني.. هذه الأحلام تظل تراود الصحفي، أينما حل وارتحل، من هذا المنبر الصحفي إلى ذاك.. كل شيء بالنسبة له قابل للتغيير، عدا أحلامه التي تكبر معه.. لكن بالنسبة لكاتب هذه السطور، فالحلم الذي رافقني منذ بداياتي الأولى في درب الصحافة، هو مقابلة صحافية لطالما وصفتها بـ"مقابلة العمر" وهي إجراء حوار صحفي مع الملك!

عفوا ليس أي ملك، إذ الأمر يتعلق هنا بمحمد السادس الذي آثر أن يكف عن إجراء الحوارات مع الصحف الأجنبية، مقابل أن يجعل إنجازاته على الأرض بمثابة حوار مفتوح، يقرؤه الناس بالمباشر، دونما الحاجة إلى وساطات... لقد ظل هذا الحلم، كما هو حال عدد من الصحافيين الذين تمنوا يوما أن تحملهم الفرصة إلى محاورة ملك البلاد، دفين صدري، يغذيه الأمل في أن يكون لي يوما شرف أول صحافي مغربي يحاور ملك المغرب..

اليوم، لن أقول إن هذا الحلم قد استيقظ من جديد وأنا أقرأ حوار الملك محمد السادس مع وسائل الإعلام الملغاشية، ذلك أن هذا الحلم سيظل كما هو، يكبر معي، بنفس حمولته وعنفوانه الأول.. خاصة وأن الأسلوب الذي تحدث به الملك في حديثه الصحافي، حفز في داخلي، وربما في دواخل كثير من الصحافيين، بأن يأتي يوم يكون لنا شرف مقابلة الملك، ومحاورته، في لقاء صحافي مغربي مائة في المائة..

في حديثه لوسائل الإعلام الملغاشية، بدا الملك محمد السادس رجل تواصل من طراز رفيع.. يتوفر على ملكات في فن الحوار، ويعرف ثقل الكلمة وحمولتها. فكان ينتقي عبارات رفيعة بإيجاز شديد، حتى تحافظ أفكاره المركزة على خواصها، لتنفذ كالسهم في ذهنية المتلقي..

لقد تحدث عن مدغشقر، كما لو أنه ملغاشي، يعرف مقوماتها وخواصها وأعطابها أيضا.. لذلك، وأنت تقرأ نص الحوار، تجد الملك (ابن البلد كما وصفه رئيس مدغشقر) أكثر حرصا على تنمية البلد من داخل خصوصيات وحاجيات البلد، إذ ليست المشاريع التي يسعى الملك إلى إطلاقها هناك، في السياحة وبالبناء والأشغال العمومية والصحة مشاريع اعتباطية، بقدر ما هي نتيجة لدراسات عميقة توافق حاجيات الملغاشيين.. كما تحدث محمد السادس عن أنتسيرابي، بنوستالجيا الماضي السحيق.. لم يخف تأثره بثقل اللحظة والمكان اللذين حملا الملك إلى الفترة الممتدة بين 1953 و1955، حين كان جده وأفراد أسرته يكابدون في منفاهم من أجل معانقة الشعب، بعيدا عن وطن يغلي بالوطنيين، وبالخونة الذين تواطؤوا مع الاستعمار الفرنسي، من أجل فصل الملك عن الشعب. كل ذلك أضمره الملك في قلبه، بسماحته، وسموه، ليتحدث عن "الذكريات الرائعة" لعائلته مع الملغاشيين، بالرغم من ظروف الإقامة القسرية.

لقد أتاح لنا الملك من خلال هذا الحوار المقتضب، فرصة ثمينة للتجول في فكره.. للإبحار في سياسته الموجهة نحو إفريقيا.. فأن يتحدث المحللون عن اهتمام الملك بالقارة السمراء شيء، لكن أن يتحدث عن سياسته بنفسه تجاه القارة شيء آخر.. لذلك، كانت المناسبة سانحة للنظر إلى إفريقيا بعيني الملك، وأن نشعر بدفئها من خلال شعوره بها، وأن نزن مكانتها عندنا من خلال ميزان الجالس على العرش.

إن هذا الحوار، بزخمه الفكري وحمولته السياسية والإنسانية، ترك انطباعا من كون مدغشقر لها مكانة خاصة في قلب الملك. فمنذ أكثر من عقد من الزمن، لم يدل محمد السادس بحديث صحفي لمنبر إعلامي، لكن ها هو يلف حوله الصحافيين الملغاشيين بحفاوة الاستقبال، ويفتح لهم قلبه، ويبوح في حضورهم بأسرار حبه لمدغشقر خاصة وإفريقيا بشكل عام.. هنا، يعود الحلم، بمخاض البدايات، يراودني كما عدد من الزملاء في قبيلة الصحافيين، لإجراء حوار مع الملك.. ذلك أن هذا اليوم، سيكون تاريخيا، برمزية خاصة، إن لم أقل سيكون عيدا لأبناء المهنة. إذ الحوار مع الملك شرف وليس ترف... فهل سيتحقق؟