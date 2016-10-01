بقلم إدريس شحتان

لم يكن لقب "محامي إفريقيا" الذي ناله الملك محمد السادس في قمة المناخ "كوب 22" مجرد وصف عابر فرضته العبارات التي تليق بالمقام في مثل هذه المناسبات ذات الإشعاع الدولي الكبير. ولم يكن هذا اللقب ضربا من التنميق الإعلامي الذي يحف الحكام بالأوصاف، طمعا في الحظوة والقرب من السلطان.. ولكن لأن العالم الذي تابع الحدث مباشرة، لمس فعلا حسيا رفيعا لدى الملك محمد السادس، وهو يدافع عن إفريقيا، من خلال مرافعة قوية أمام الدول المتقدمة، تناقلتها كبريات القنوات العالمية.

والواقع، إن دفاع الملك عن إفريقيا، ليس مرتبطا فقط بكلمته القوية أثناء افتتاح مؤتمر الأطراف في دورته الثانية والعشرين بمراكش.. إذ يكفي العودة إلى السنوات القليلة الماضية، لنجد أن القارة الإفريقية أصبحت تحتل مساحة زمنية مهمة في أجندة الجالس على العرش. حيث يعطيها جل الوقت والجهد الذي يمنحهما للداخل، أملا في تعميق روابط المملكة بالقارة السمراء من جهة، وتأهيلها لتلعب الأدوار التي تنتظرها في المستقبل من جهة ثانية.. لذلك، لا يمكن أن نجد خطابا ملكيا ألقاه الملك خارج البلاد، دون أن يأتي على ذكر القارة الإفريقية، والحث على تنميتها في إطار التعاون "جنوب جنوب" فضلا عن دعواته المتكررة، بتخليصها من الإرث الاستعماري، أو فتح حوار دولي على أعلى مستوى حول الاستثمار في إفريقيا، حتى تحقق القارة السمراء اكتفاءها الذاتي.. لذلك، وفي ظرف وجيز، أخذ الملك مشعل الريادة، بتوجيه أغلب الاستثمارات المغربية الخارجية نحو بعض بلدان إفريقيا، لتصبح المملكة أول مستثمر في منطقة غرب إفريقيا والثاني على مستوى القارة.

اليوم، وبعد أن اتضحت نجاعة زياراته لدول غرب إفريقيا، سياسيا، اقتصاديا وتنمويا، اقتحم الملك محمد السادس لأول مرة قلاع إفريقيا الشرقية، محققا انتصارا دبلوماسيا كبيرا، على خصوم الوحدة الترابية الذين ظلوا يحتمون بهذه القلاع بعدما ضاقت بهم السبل خارج القارة.. لكن، لا رواندا ولا تنزانيا ولا إثيوبيا ولا مدغشقر، التي استقبلت كل واحدة على حدة الملك بحفاوة منقطعة النظير، يمكنها أن ترفض مد جسور التعاون مع المغرب، وهي ترى كيف كان مرور ملكها على بلدان غرب إفريقيا قد جر خلفه عشرات الاتفاقيات الثقيلة، التي أعطت ثمارها منذ عامها الأول.. بينما خصوم المملكة، الذين مروا من هذه الدول، لم يظهر لهم أثر، لا على الأرض أو على البشر.. هكذا، كان طبيعيا، أن تغير إفريقيا الشرقية نظرتها تجاه المغرب، وهي تشاهد كيف أصبح الملك محمد السادس، واحدا من الشخصيات المؤثرة في العالم، ذو صوت مسموع، يفاوض باسم المغرب من أجل حصد المكاسب لإفريقيا، بل ويحرص حتى على تشكيل حكومة ببلده، تتوفر في عناصرها الكفاءة والخبرة، لاستحضار إفريقيا أثناء إعدادهم للسياسات والمشاريع.

الآن، يبدو الملك متمتعا أكثر من أي وقت مضى بطاقة هائلة في التحرك داخليا وخارجيا.. إذ يتحرك سياسيا كزعيم إفريقي، ودينيا كأمير للمؤمنين، واجتماعيا كإنسان تحركه هواجس التنمية، لكن فوق كل ذلك، يتنقل من قلب موكبه كسلطان تاريخي، يربط الحاضر بالماضي.. إذ نجده في ظرف شهر واحد، قد زار دولة السنغال، وهي التي شملها حكم أجداده السابقين، حيث ألقى من خلال عاصمتها دكار، في سابقة هي الأولى من نوعها خطابا للمغاربة، ليعود إلى مراكش، فيجد نفسه في قمة المناخ "كوب 22" بين زعماء العالم عموما وزعماء الدول الإفريقية على وجه الخصوص.. وحينما أنجح هذه القمة، عاد لزيارة إثيوبيا (أرض الحبشة سابقا)، التي استقبلت أول هجرة للمسلمين في زمن النبوة، وكأنه يزور الأرض التي امتد إليها نفوذ جده الرسول الكريم باعتباره من آل البيت.. لينتقل مباشرة إلى مدغشقر، الأرض التي استقبلت جده محمد الخامس في زمن الشدة، أثناء نفيه من قبل السلطات الاستعمارية الفرنسية في محاولة لإزاحته عن العرش.. لكن بين كل زيارة وأخرى، يكون الملك قد وضع أسسا متينة للتعاون من أجل تنمية القارة.

والملاحظ، أنه أمام هذه الدينامية التي تميز تحركات الملك، نعيش في المغرب شبه جمود للحياة السياسية، أو بالأحرى "بلوكاج" سياسي غريب، أوقف تشكيل الحكومة عند أول منطلق لها. هذا في الوقت الذي ينبغي أن يكون هناك توازن بين دينامية المملكة في الخارج من خلال الدور الدبلوماسي الذي يقوم به الملك، وبين ديناميتها في الداخل من خلال الأدوار السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي تقوم بها الحكومة..

إننا اليوم نعيش ما يمكن وصفه بـ"العبث السياسي".. فالملك، سهر على نزاهة انتخابات 7 أكتوبر، وعين بعد مرور 48 ساعة فقط على إصدار النتائج بنكيران كرئيس للحكومة من الحزب الفائز، في احترام مطلق للمنهجية الديمقراطية، ثم كلفه بتشكيل الحكومة، حتى لا يكون هناك هدر للزمن السياسي.. أربعة أيام بعد ذلك، ترأس الملك افتتاح البرلمان، وأعطى توجيهاته للانطلاق نحو مرحلة أخرى من الإصلاح، منتقدا سير الإدارة وبطئها في خدمة المواطنين، لينطلق بعد أربعة أيام نحو رواندا ثم تنزانيا والغابون فالسينغال على أمل العودة إلى البلاد وقد تشكلت بها حكومة، ومباركتها من خلال التعيين الرسمي لوزرائها.. لكنه عاد ليجد عملية تشكيلها قد وقفت في النقطة التي تركها فيها.. أي عند المشاورات الأولى لرئيس الحكومة مع الأحزاب السياسية..

لنكن واقعيين، إن هذا البلوكاج السياسي يتحمل مسؤوليته بنكيران، باعتباره، دستوريا، هو المكلف بتشكيل الحكومة.. وعلى هذا الأساس، كان من المفروض، أن يتحلى رئيس الحكومة المُعين بالحكمة والرزانة والدبلوماسية في عملية مشاوراته مع الأحزاب السياسية، وأن يحافظ على سرية اجتماعاته، وإطلاع الرأي العام على الخطوط العريضة للعملية فقط، لا أن يتعامل بمنطق ضرب هذا الحزب بذاك وفي نيته ضرب الحزب الآخر، مما ولَّد "حربا خفية" بين الأحزاب، بالقدر الذي أصبح دخول هذا الحزب في الحكومة رهين بإقصاء الحزب الآخر منها.. وهذا ضمنيا ما أشار إليه الملك، وهو خارج البلاد طبعا، ليبعث رسالة سريعة من قلب دكار للأحزاب السياسية، من كون المغرب يحتاج لحكومة جادة ومسؤولة وأن الحكومة المقبلة، "لا ينبغي أن تكون مسألة حسابية، تتعلق بإرضاء رغبات أحزاب سياسية، وتكوين أغلبية عددية، وكأن الأمر يتعلق بتقسيم غنيمة انتخابية".

هذا سيكرس كون عدد كبير بين المغاربة سيكونون غير مبالين بهذا "البلوكاج" السياسي، لاعتبار بسيط، هو أنهم يلمسون سيرا عاديا للمؤسسات، كما لو أن هناك حكومة تشتغل على اليومي للمواطنين، وبالتالي، يبدو لسان حالهم كما لو أنه يقول "انتظر يا بنكيران، إنا معك من المنتظرين"، وإن كان السواد الأعظم، قد لمس بالفعل، أن بنكيران لم يكن مفاوضا جيدا لإخراج ثاني حكومة بعد دستور 2011 إلى الوجود.. وبالتالي سيلجأ إلى خطاب المظلومية لتبرير فشله..

إننا هنا إزاء حركتين.. الأولى سريعة، يتحرك من خلالها الملك، داخليا وخارجيا، منتقلا بين قطر وآخر لحصد مكاسب دبلوماسية وسياسية واقتصادية للمملكة.. وأخرى بطيئة لبنكيران، جعلت حكومته تعيش كجنين، مخاضا عسيرا في رحم الأحزاب.. وإن كانت المقارنة بين السرعتين، لا تستقيم، حيث لا مقارنة مع وجود الفارق.