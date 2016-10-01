بقلم إدريس شحتان



من يرى حال بنكيران اليوم، وهو يكابد في الصمت والعلن من أجل التوفر على النصاب المعقول لتشكيل حكومته، سيذهب به الظن بعيدا إلى متاهات "ميتافيزيقية"، يتقاطع فيها الوهم بالحقيقة، والواقع بالخيال، وقد يجد نفسه في نهاية المطاف، خاوي الوفاض، لا يعرف مَن يتحكم في مَن.. الأغلبية العددية؟ أم الأقلية التي تتوفر خارج المنطق "الماتيماتيكي" على وسائل جذب جد متطورة، لجلب الأرقام الجاهزة لملء الفراغات؟

أحيانا، قد تجد كل شيء في هذا البلد الأمين، قابلا للفهم والاستيعاب.. إذ لم يعد هناك شيء يستوجب القيام بعمليات ذهنية عسيرة لتفكيك بعض الظواهر أو تحليلها.. فما بالك بفهم هذا البطء الذي اعترى تشكيل حكومة، استبشر رئيسها المعين بأنها ستكون الأسهل من حيث الإعداد في تاريخ المغرب.

إن ما ليس قابلا للفهم، هو أن يلمس المغاربة نوعا من المرونة والسلاسة التي طبعت العملية الانتخابية لسابع أكتوبر، مقابل عسر شديد في عملية تواصل بنكيران مع الأحزاب من أجل قبول هذا الحزب أو ذاك للانضمام إلى التحالف الحكومي. وبالتالي فمن غير المقبول، أن نجد وزارة الداخلية قد بذلت مجهودا خرافيا من أجل تمكين المواطن من معرفة نتائج الاستحقاقات ليلة الاقتراع، وإسراع الملك محمد السادس إلى تعيين، من قلب المنهجية الديمقراطية، رئيس الحكومة من الحزب الفائز بعد مرور ثلاثة أيام فقط عن عملية التصويت وتكليفه بتشكيل الحكومة.. لكن، بالمقابل نجد أن بيضة بنكيران وقفت منذ ذلك الحين في طاس الأحزاب، وبدا أن كل حزب قد أقفل عليه الأبواب، كما لو أن رئيس الحكومة حصان أجرب، عدا حزبي الاستقلال والتقدم والاشتراكية اللذان خرجا مبكرا، دون معرفة مسبقة بطبيعة الحقائب التي سيحملانها، ليضعا يديهما في يد البيجيدي من أجل تسهيل مأمورية بنكيران في عملية تشكيل سلسلة لحكومة "المهدي المنتظر".

اليوم، وبعد تعيين الملك في 10 أكتوبر الماضي بنكيران رئيسا للحكومة، نكون قد دخلنا للأسف في الأسبوع الأول من الشهر الثاني، لكن دون أن يتقدم بنكيران خطوة للأمام... وهي مدة طويلة جدا، يبدو فيها المغاربة كما لو أنهم قابعون في قاعة كبرى للانتظار، في وقت يعيش فيه جنين الحكومة المنتظرة مرارة الاحتضار، حتى قبل ولادتها..

إنني هنا لن أتحدث عن أسباب هذا البطء في تشكيل حكومة "المهدي المنتظر"، ولن أخوض في ما خاض فيه الخائضون من تلاوين "البلوكاج"، أو انتظار بنكيران في "الدوبل فيراج".. كما لن أعرج إلى الأساليب المتطورة التي حاولت تبييض عملية وضع "لعصا فالرويدة" من خلال ممارسات تبدو منطقية في العرف الديمقراطي، من العودة إلى المجالس الوطنية للأحزاب إلى بناء تحالفات قبلية، إلى إعداد المؤتمرات وهلم جرا من الترتيبات الظاهرة والمستترة.. فقط أنبه إلى أن هذا التأخير في تشكيل الحكومة، قد تكون له كلفة سياسية كبيرة على الأحزاب السياسية من جهة، وعلى الفاعل السياسي من جهة ثانية.. إذ ما معنى أن تقوم "قيامة" الانتخابات، وإدلاء المواطنين بأصواتهم، واختيارهم للون السياسي الذي يناسبهم، ليفاجأوا في آخر المطاف بأن العملية برمتها وقفت عند "ويل للمصلين"..

إن المغاربة أذكياء بالسليقة.. يميزون بين العُطل والتعطيل، ويعرفون أنه في الوقت الذي ينبغي أن تكون فيه الحقائب والمناصب مجرد مكمل لعملية تشكيل الحكومة، أصبحت من أساسيات التفاوض ومن واجبات التباحث بين الأحزاب ورئيس الحكومة، كما لو أن الحكومة غنيمة أو وليمة عرس، تحرص الأحزاب المتحلقة حول مائدتها على أن تأخذ لها ولأبنائها تماشيا مع المثل القائل "للي مو فالعرس مايباتش بلا عشا"، وإن كانت بعض الأحزاب قد اشترطت على مول العرس ألا تجلس في نفس الطابلة مع أحزاب أخرى، بداعي أنها تقليدية، لا تأكل بالسكين والشوكة..

إن استمرار هذه الأساليب في زمن دستور 2011، يثير قلق المواطنين الذين بالكاد أخذوا يطبعون مع السياسة بعد نفور دام سنين، ويثير التساؤلات حول الجدوى من هذا التأخير في الإفراج عن ثاني حكومة بعد الدستور الجديد.. لكن السؤال الأكبر الذي انطلق على ألسنة كثير من الناس هو من يتحمل مسؤولية هذا التأخير؟ رئيس الحكومة أم الأحزاب السياسية؟

لقد ولَّد هذا العُطل والتعطيل في تشكيل الحكومة، نقاشا داخليا بين العامة، ساخرا بالدرجة الأولى.. مضمونه، أن استمرار هذا التأخير، بالرغم من كلفته السياسية، يعني أن المغرب هو البلد الوحيد الذي يمكن أن يعيش فيه المواطنون بدون حكومة.. إذ ما الجدوى من تشكيلها أصلا في ظل سير عادي للمؤسسات؟

إن مثل هذا النقاش، رغم طابعه الساخر، يلغي دور الفاعل السياسي في حياة الناس، ويجعل اللعبة السياسية بالنسبة لهم مجرد لعبة وحسب.. الرابح الأكبر فيها هو من يمطط الوقت، ويبدد الانتظارات، وينسف كل محاولة للانطلاق نحو ابتكار السياسات والمشاريع وتنفيذها على أرض الواقع تحت مبررات واهية مثل "الابتزاز". وهذا في نظري لا يدخل في حكم نواقض العمل السياسي فحسب، بل من كبائر السياسة في هذا البلد الأمين.. فافرجوا عن الحكومة، حتى لا تتحول إلى فرجة.. فهذا التأخير.. لا يبشر بالخير. يا لله أسي بنكيران طلقنا الفراجة واللا خوي البلاصة..