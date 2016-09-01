بعيدا عن التعصب.. قريبا من التعقل

بقلم إدريس شحتان

ظلت مدينة الحسيمة، منذ الساعات الأولى من صباح السبت (29 أكتوبر الماضي)، محط اهتمام واسع من قبل الرأي العام الوطني.. إذ لا حديث إلا عن تاجر الأسماك المرحوم محسن فكري الذي سحقته شاحنة للأزبال بهذه المدينة، كنهاية لسيناريو، ابتدأ مع منع السلطات شحنته (نصف طن من أسماك أبو سيف) من التسويق، باعتبار هذا النوع من الأسماك محظور صيده خلال هذه المرحلة التي تحكمها قوانين "الراحة البيولوجية"... لوهلة، غطى هذا الحدث المأساوي، عن بعض الأحداث السياسية المهمة التي عرفتها البلاد خلال نفس اليوم (السبت)، كالمؤتمر الاستثنائي لحزب التجمع الوطني للأحرار، واجتماع المجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية، باعتبار الحدثين قنطرتين أساسيتين، قرر رئيس الحكومة المعين عبد الإله بنكيران عبورهما، لوضع اللمسات الأولى لتشكيل الحكومة.. هكذا، غطت حادثة وفاة المرحوم فكري بالحسيمة، على عدد من الأحداث، وحركت نقاشا داخليا، كبر بسرعة ككرة الثلج.

هنا ينبغي العودة إلى جوهر المشكل.. إلى أصل القضية، إلى الشرارة الأولى التي أدت إلى هذه المأساة التي راح ضحيتها مواطن، حاول منع شحنة أسماكه من الإتلاف.. وبالتالي، لا بد من الاعتراف أن أصل المشكل كان خاطئا من بدايته.. كيف ذلك؟

لنفترض أن تاجر الأسماك، كان يحوز كمية مهمة من السمك المحظور صيده في فترة "الراحة البيولوجية"، وهذا صحيح.. فهل كان اختيار طريقة الإتلاف صحيحة أيضا؟ إن المنطق السليم، يقول إن في مثل هذه الحالات، يجب على المسؤولين، أن يضبطوا صاحب الشحنة، ويحرروا محضر معاينة "حقيقي" وليس مزيفا.. وبناء عليه يتقرر آنذاك هل سيتم إتلاف كمية الأسماك المُصادرة أم لا؟

ولنذهب بعيدا في هذا النقاش، والجزم بأن عملية الإتلاف كانت قرارا صائبا.. فهل كان صائبا إتلافها في الشارع العام؟ وبالتالي، يمكن أن نتساءل لماذا لم يتم إتلافها في مكان خاص بناء عن محضر مضبوط بقوانين؟ والأكثر من ذلك، لماذا لجأ المسؤولون إلى عملية الإتلاف كحل وحيد، في حين كان ممكنا أن يتم استدعاء مصلحة مختصة في السلامة الغذائية، لتقرر هل هذه الكمية من الأسماك المُصادرة صالحة للاستهلاك أم لا. وبالتالي إذا كانت فاسدة، يتم إتلافها حرقا، وليس طحنا بواسطة شاحنة تم استقدامها لهذا الغرض وفي الفضاء المخصص لذلك ،أما إذا كانت صالحة للاستهلاك، لماذا تم إتلافها بدل أن توجه إلى مؤسسات خيرية، تُعنى بشؤون الأيتام والأطفال المتخلى عنهم أو دور المسنين.. آنذاك، كان ممكنا أن يقتنع الهالك، قيد حياته، أنه يسلك مساطر قانونية تحكم الجميع، وأنه بدوره، سيفضل، في حالة اقتناعه أنه خرق القانون، أن أفضل وجهة يمكن أن يسلكها السمك المُصادر هي المؤسسات الخيرية وليس الطحن.. بصراحة، كان تدبير هذه القضية من أساسه خاطئا، وكان ممكنا لو تم الاحتكام إلى منطق العقل والقانون، أن لا تسلك الأحداث هذا المنعطف الذي بلغ مستوى آخر من التعصب والتشنج.

لقد حركت هذه القضية نقاشا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يدب النقاش بسرعة إلى الفضاءات العامة، من مقاهي وبيوت وشارع.. وتناسلت أحداث القضية بشكل سريع جدا، دون أن تقف عند حدود التماس بين الحقيقة والإشاعة.. إذ هناك من قال إن تاجر الأسماك رمى بنفسه في شاحنة الأزبال لمنع أسماكه من الطحن، فكان أن تحركت آلة ضغط النفايات، لتودي بحياته.. وهناك من أضاف على هذا السيناريو شيئا من التفاصيل، جازما بأن أمرا صدر من شرطي بطحن تاجر الأسماك من خلال عبارة (طحن مو).. لكن بين تفاصيل هذا السيناريو يغيب عنصر أساسي هو الحقيقة.

وبعيدا عن التعصب، والانسياق خلف المواقف المتسرعة، لابد من الوقوف عند نقطة مهمة للغاية، هي أن الحق في الحياة يبقى أسمى من كل شيء.. وعلى هذا الأساس نؤمن كثيرا كمغاربة بمقولة "الروح عزيزة عند الله".

من هذا المنطلق، سارع وزير الداخلية والوكيل العام للملك بالحسيمة وعناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، للبحث وتحديد ظروف وملابسات هذه القضية، انتصارا لمبدأ الحق في الحياة. وبالتالي، كان بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني التي باشرت تحقيقها، واضحا.. حيث فند عددا من الفرضيات التي تم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث أوضح البلاغ "أن المزاعم التي تنسب لموظف شرطة إعطاء الأمر لسائق الشاحنة بتشغيل "آلية الضغط على النفايات" المتصلة بالمقطورة، تبقى بدورها مجرد ادعاءات غير صحيحة، على اعتبار أن زر التحكم في هذه الآلة الضاغطة يوجد في آخر الشاحنة من جهة اليمين، وأنه يستحيل على السائق التحكم فيها، وهي المهمة التي يضطلع بها عادة مستخدمون آخرون، وليس السائق"، قبل أن يأتي بلاغ الوكيل العام للملك بالحسيمة، للتوضيح أكثر "أن آلة ضغط النفايات تقع في الجهة الخلفية للشاحنة، ويتم تشغيلها بعد تزويدها بالكهرباء بواسطة زر يقع بمقطورة القيادة الأمامية من طرف السائق، وكذلك بجر جهاز آلي يوجد في الجهة اليمنى الخلفية للشاحنة". ليخلص من ضمن ما خلص إليه أنه "لم يثبت من البحث المجرى في النازلة صدور أي أمر بالاعتداء على الضحية من طرف أي جهة".

هنا يمكن أن نتساءل، "إذا لم يعط أي شخص أمرا بتشغيل آلة الطحن، وهذا ما أكده البلاغ الأمني، وبلاغ الوكيل العام للملك، فمن يكون قد حركها لتودي بحياة المرحوم فكري"؟

الآن، نحن أمام حالة وفاة تحتاج إلى مزيد من التحقيق.. فأمام تفنيد المديرية العامة للأمن الوطني جل الفرضيات التي حاولت إقحام عناصر الشرطة في القضية، يبقى السؤال مطروحا حول من شغَّل "آلية الضغط على النفايات"، وبالعربية تاعرابت "شكون جر الجهاز الآلي للي كاين في الجهة الخلفية من اليمين ديال الشاحنة"، مادام أن سائقها يستحيل أن يتحكم في هذه العملية لوحده؟

إن مبدأ الحق في الحياة يبقى فوق أي اعتبار، وهو أسمى من المرور عليه مرور الكرام.. لذلك، بعيدا عن أي استغلال ضيق لهذه القضية، يجب معرفة و معاقبة المسؤول عن تحريك آلية الضغط، مهما كانت صفته ومكانته في المجتمع، ما دمنا نعيش في بلد رفع شعارا كبيرا هو "دولة الحق والقانون". إذ ما معنى أن يموت إنسان (مهما كانت دوافعه)، بفعل فاعل، دون أن يتم محاسبة الجاني؟ إن القوانين التي يفتخر بها الوطن، جاءت أساسا لتحصين عدد من الحقوق للمواطنين، وعلى رأسها الحق في الحياة. وبالتالي، لا ينبغي أن يفلت "مول الفعلة" من الحساب والعقاب.

من جهة أخرى، إذا كان الحق في الحياة أسمى من كل شيء، فلا ينبغي أن ننسى أن الوطن يظل فوق أي اعتبار، وأنه الضامن للحقوق في البلد. لذلك، لا ينبغي المجازفة به، وتهديد استقراره، وإدخاله في حالة من الفتنة بجرة قلم، أو من خلال تدوينة أو "هاشتاغ" ملغوم، أو تصريح مبني للمجهول.. إذ نعلم جيدا أنه عند كل فورة غضب، يتم إطلاق الكلام على عواهنه، دون الأخذ بعين الاعتبار تأثير الكلمة في الظروف الحرجة.. لكن في نفس الوقت، لا يقبل هذا الوطن أن يذهب دم مواطن يعيش فيه سدى دون حساب.

هنا لابد من الوقوف عند كلمة (طحن مو) التي خلقت نقاشا واسعا في المجتمع، قبل أن تؤجج القضية في الفضاءات الافتراضية والشارع أيضا.. فمن خلال عدد من الفيديوهات التي شاهدناها، لم يتضح بتاتا من أعطى الأمر بـ"الطحن"، كما أن كلمة "طحن مو" لم ترد في شهادات عدد ممن عاينوا المشهد الدراماتيكي، لتبقى هذه الكلمة حبيسة مواقع التواصل الاجتماعي فقط.. خاصة وأن تحقيق النيابة العامة أكد على أن هاشتاغ "طحن مو" لا أساس له من الصحة.

هنا، يمكن أن نتساءل: من أطلق هذه الكلمة أول مرة.. ولماذا انطلقت "طحن مو" من جهة لم تمتلك الشجاعة إلى حدود الآن للظهور والكشف عن مصدرها ؟ والأكثر من ذلك، ألا يحق لنا الاستنتاج، أن هذه العبارة مجرد ادعاء عاري من الصحة، كان هدف صاحبها إشعال الفتيل الأول للفتنة في مدينة هادئة إسمها الحسيمة؟

إن كلمة "طحن مو" هي المفتاح للقضية برمتها، وعلى أساسها يمكن أن يُحاسب المسؤول الحقيقي عن وفاة مواطن في شاحنة الأزبال.. وبالتالي "خاص للي طلق هاذ الكلمة في الأول يخرج ويقول لينا شكون للي قال طحن مو"، وأن يثبت ذلك بالدليل القاطع الذي يقطع الشك باليقين.. هذا هو الفعل السليم الذي ينبثق من الوطنية الصادقة.. إذاك، سيأخذ القانون مجراه، ويعاقَب "مول الفعلة"، سواء كان رجلا عاديا أو ذا سلطة، مهما كانت درجتها.. لكن، بالمقابل، إذا ثبت أن من أطلق هذه الكلمة أول مرة، مجرد مفتري، فينبغي أن يحاسب وبشدة ، لأنه زرع أول بذرة للفتنة، وهي في العرف الإسلامي أشد من القتل.

إذن، من حرك آلية ضغط النفايات التي تسببت في مقتل المرحوم فكري؟ وهل يمتلك من أطلق أول مرة كلمة "طحن مو" الجرأة على الكشف عن الشخص الذي صدرت عنه، بدليل قاطع لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه..؟ فرجاء احتكموا للعقل، فهو الذي يقود في نهاية المطاف إلى الانتصار للحقيقة، من خلال نقاش هادئ ورزين ومسؤول.. لكن إلى غاية انكشاف الحقيقة الكاملة، نقول بكل خشوع "صبر جميل لأسرة الهالك، ورحم الله الفقيد"...ورحمة بهذا الوطن..