هنا يكمن سر قوة الملك

بقلم إدريس شحتان

خلال افتتاحه للدورة الخريفية للبرلمان، بدا الملك محمد السادس كعادته أكثر قوة وصرامة، وهو يعالج بحس نقدي رفيع واقع الإدارة المغربية الغارقة في البيروقراطية والرشوة وهلم جرا من مطبات الفساد الإداري.. ذلك أنه فكك بنيتها التقليدية، وأمحى بجرأته تلك الهوة السحيقة بينها وبين المواطن، منبها إلى أن هذا الأخير هو المحور الذي تدور حوله الإدارة، وأنه أكبر من أن يكون مجرد إكسسوار لتأثيث فضائها.

والملاحظ، أن مضمون هذا الخطاب الذي تفاعل معه المغاربة بقوة، لم يفاجئ النخبة السياسية ورجال ونساء الإدارة العمومية فحسب، بل حتى المتتبعين الدوليين ممن ألفوا وضع المغرب تحت مجهر التحليل. وهذا ما يفسر حجم القصاصات الدولية التي ركزت على صراحة الملك ومعالجته التقنية والنقدية لطبيعة اشتغال الإدارة في علاقتها مع المواطنين. لكن أين يكمن سر جاذبية هذا الخطاب بالتحديد؟

إن ما ميز الخطاب الملكي الأخير، بغض النظر عن حمولته النقدية والتوجيهية، هو حمولته الإصلاحية بالدرجة الأولى ومضمونه الذي يروم تخليق عمل المؤسسات.. إذ يبدو منقوعا بدرجة عالية من الصدق، ومؤطرا بغيرة المواطن الذي يسكن قلب الملك، والأكثر من ذلك، وهذا هو المهم، إنه خطاب مباشر من ملك إلى القيمين على شؤون الإدارة، دون وساطات، أو تشذيب للعبارات. وهذا ما جعله نافذا كالسهم ومؤثرا إلى أبعد الحدود، وفوق ذلك مستساغا من قبل السواد الأعظم من الأمة.

إن سر قوة الملك تكمن في جديته وعدم تساهله مع آليات الاشتغال البطيئة التي تعرقل مشروعه التنموي، الذي يعتبر المواطن محورا لكل السياسات. لذلك، نجده دائم الاشتغال من داخل القصر وفي موكبه وحتى في تجواله الاعتيادي داخل الأحياء الهامشية للمدن التي يزورها.. وهنا تكمن المفارقة. إذ في الوقت الذي يلجأ الحكام، سواء في الجغرافيا العربية أو حتى الغربية، إلى التقارير التي تنجزها الأجهزة حول الشعوب من أجل وضع السياسات اللازمة، نجد الملك محمد السادس قد ألغى كل هذه المسافات.. إذ ينزل إلى القاعدة، حيث العامة، ليصنع سياسته من نبض المنسيين والمهمشين، وينجز تقاريره بنفسه من عمق الشارع المغربي، لتجدها في آخر المطاف مدرجة بكثير من التفصيل ضمن خطبه الملكية. حتى أن المواطنين، يشعرون وهم ينصتون للملك كما لو أنه يتحدث بلسانهم، ويكشف عما عجزوا عن البوح به إزاء الحيف الذي أصابهم، وينتقد بنفس نبرتهم الغاضبة المشاكل التي تعكر صفو معيشهم اليومي، وهذا منتهى الصدق.

لذلك، يبصم الجالس على العرش، بين خطاب ملكي وآخر، على فُرادة استثنائية في تشخيص الأعطاب التي تعاني منهما الدولة والمجتمع.. وبين صورة له وأخرى، يظهر هذا الملك أكثر نفاذا داخل اليومي للناس، بل أقرب إليهم من حبل الوريد.. هذا هو منطقه في الحكم، وتلك فلسفته في تدبير شؤون المواطنين، وبين هذا وذاك، تبرز ميزة الملك المبادر، ورئيس الدولة الإنسان والمواطن، والعارف بأمور البلاد الذي يقترب أكثر من الأفراد ليسوسهم جماعات.

إن هذا القرب الذي جعله الملك سلوكا يوميا في تدبير شؤون الحكم، وأسلوبا في ترويج المفهوم الجديد للسلطة، برز أكثر حينما فاجأ محمد السادس الرأي العام، بعد اقتطاعه من أجندته وقتا ثمينا لعيادة الزعيم التاريخي عبد الرحمان اليوسفي بالمصحة التي كان يرقد فيها بالدار البيضاء. فهذه الزيارة لم تقف عند حدود الاطلاع على أحوال أحد مهندسي التناوب التوافقي في زمن "السكتة القلبية" التي هددت مغرب الحسن الثاني فحسب، بل تجاوزت ذلك، من خلال إصرار الملك على أن يتتبع حالته عن قرب، وتخصيص طبيبه الخاص للزعيم الاتحادي، والأكثر من ذلك أن يطبع قبلة تقدير وعرفان على رأس وزيره الأول الذي رافقه خلال مرحلة انتقالية بين ملكين، في مشهد غير مسبوق في تاريخ المغرب. قبل أن يزوره للمرة الثانية بغرفته في المصحة ذاتها دون بروتوكول كما لو أنه فرد من العائلة.. هذه الالتفاتة الإنسانية الرفيعة، كان لها مفعول "الأكسير" على نفسية كبير الاتحاديين، خاصة وأنها لفتت أنظار محبيه حتى يحدون حذو الملك.

هكذا يبرز الملك المبادر الذي يتحرك من عمق الإنسان الذي يسكنه، لتكريس صفة ملك القرب مع شعبه.. وهنا يكمن سر جاذبيته ومصدر قوته ومنبع سياسته التي ترتكز على أربع قواعد أساسية: الإصلاح، المبادرة، القرب والمواطنة. إن هذه القيم هي التي كرست في الملك خاصية الاستثناء. برافو محمد السادس.