شوف تيفي في القمة.. لكن للأسف هناك ''قذافيون'' بيننا..

بقلم إدريس شحتان

لأول مرة في تاريخ الصحافة الالكترونية بالمغرب، تمكنت "شوف تيفي" من انتزاع مكانة من كان يتوهم خلوده في المرتبة الأولى على رأس المشهد الإعلامي الإلكتروني بالبلاد.. لقد كان صعبا أن يصدق هذا "الكائن الإلكتروني" اندحاره إلى الهاوية، أو حتى تفكيره، أنه ذات يوم، سيأتي من ينافسه أو من ينتزع منه موقع الصدارة.. وبالتالي أصيب لسنوات عديدة بتضخم الأنا، دون أي اعتبار لمواقع زميلة جادة، لكل منها بصمتها ومساهمتها في تشييد صرح ما يمكن تسميته بـ"صحافة الويب".

اليوم، تمكنت "شوف تيفي"، في ظرف وجيز لم يتجاوز ثلاث سنوات ونصف فقط، أن تفرض أسلوبها الخاص في المشهد الإعلامي بالبلاد، وأن تصيب من اعتقد خلوده في الصدارة بـ"فوبيا" التقهقر، خاصة بعد أن انتزعت منه موقع الريادة عن جدارة واستحقاق، لتتربع على عرش الصحافة الالكترونية في المغرب.. وهذا انتصار معنوي للمهنية التي تميز "شوف تيفي" وللمصداقية التي اتخذتها مبدءا في التأسيس الفعلي لصحافة القرب. والأكثر من ذلك، هو تشريف للأوفياء من قراء ومتتبعين لقناتنا التي تسير نحو تحقيق 10 ملايين معجب لصفحتها على الفايسبوك، ناهيك عن بلوغها رقما غير مسبوق، في عدد المشاهدين الذي يتابعون قناة "شوف تيفي" يوميا، حيث تجاوز عددهم أزيد من ثلاث ملايين ونصف مشاهد.

إن أرقاما وازنة من هذا الحجم لم تأت من فراغ، وليست وليدة للصدفة، ولا حتى تم النفخ فيها كما يفعل "البعض" بحثا عن خلود وهمي في الصدارة.. إنها أرقام حقيقية، خالصة، رأسمالها ثقة القارئ ووفاء المشاهد وحب المتتبعين... كل هؤلاء، وجدوا في "شوف تيفي" بديلا حقيقيا لإعلام متعالٍ، لا يلامس معاناتهم أو يواكب أحداثهم أو يقتحم البؤر التي تهمهم، أو يوصل "ميساجاتهم" بالسرعة والأمانة إلى من يهمهم الأمر.. لقد وجدت هذه الملايين من الأوفياء في "شوف تيفي" صوتها وصورتها كما هي، دون تزييف أو تحريف، ليقينها أن هذه الجاذبية جاءت لأننا اعتمدنا أسلوب القرب في ابتكار إعلام بديل، يشبع نهم القراء والمشاهدين بالأخبار الحية من مصدرها في قاع المجتمع. فكنا أول من أسس "صحافة القرب"، وأول من أنزل الكاميرا إلى الشارع، وأول من قلب المعادلة في أن ينزل الصحافي إلى الناس، بدل أن يصعدوا إليه..

هذا الأسلوب الآن، أصبح مصدر إلهام لأغلب المواقع الإلكترونية في المغرب، التي تستوحي طريقة اشتغالها من نهجنا وأسلوبنا، بعدما تأكدت أن "شوف تيفي" مدرسة حقيقية في الابتكار والإبداع والإصرار على التواجد الدائم في قلب الأحداث. لكن، وهذا مؤسف حقا، أن هناك بعض الدخلاء على المهنة، ممن لم تعتريهم مطبات صاحبة الجلالة، ولا ذاقوا مرارتها، ولا سددوا ضريبة الجرأة فيها من ثمن حريتهم، "باغين يحسنو بللي كاين"، حتى يظل وجه المنبر الذي يمثلونه في الواجهة "بزز"، رغم أن من خبروا أسرار المطبخ الداخلي لهؤلاء، يعرفون أن هذا النوع، منذ ابتلاه الله بالصحافة، وهو يعتمد على منطق الابتزاز، سواء في علاقته بالمعلنين، أو مع الزملاء في قبيلة الصحافيين، أو مع الوسط المحيط. وعلى الرغم من كل ذلك، وما يعنيه هذا المنطق الابتزازي في أخلاقيات المهنة، يعلن هذا الكائن الالكتروني بـ"وجه أحمر"، وبالأنا التي يمتلكها، أنه الأول دائما وأبدا. وبالتالي، عندما تحطمت "أسطورة الأول"، وانتزعت "شوف تيفي" صدارة المشهد الإعلامي التي تستحقها، جن جنون هذا "الكائن الإلكتروني" ليخبط للأسف خبط عشواء، قبل أن يسقط في المحظور.

إن التنافس الشريف أساس الإبداع، ومحفز للابتكار، ومنشط رئيسي للاستمرار.. لذلك، عوض أن يبحث هذا "الكائن الإلكتروني" عن تدافع سليم وشريف لاستعادة "وضعه الاعتباري"، وجد أن "شوف تيفي" قد سبقته بعشرات الآلاف من المشاهدين والقراء يوميا، فلجأ إلى "شراء آلاف الزوار".. ومنين؟ من مواقع بورنوغرافية يلجها القاصرون يا حسرة.. كل ذلك من أجل أن يحتل هذا الكائن الرتبة الأولى، لتكريس "عقدة الموقع الأول"..

إن هذا الأسلوب غير الشريف وغير النزيه أيضا، يذكرني بمنطق العقيد القذافي، الذي ردد مرارا، بلكنته طبعا "أنا أقود إفريقيا.. أنا ملك الملوك.. طز طز في منافسة ليبيا.."، وقد بقي على هذا الحال، إلى أن دفعه تضخم الأنا إلى الاندحار، وهذا مصير من يقتدون بهذا النموذج المنقرض..

لذلك، كلي إيمان أن "شوف تيفي" ستظل في القمة، سيرا على نهج "المشعل"، كما سيظل عناصر فريقهما مميزون بالنضج، باعتبارهما مدرسة حقيقية في مجال الإعلام المكتوب والإلكتروني.. فهؤلاء، لا تحكمهم "عقدة الأول"، بقدر ما يحكهم وازع الإخبار والكشف عن الملفات التي لفها الصمت المطبق، من منطلق حبهم للمهنة ودفاعهم عن شرفها وصونهم لأخلاقها.. وبالتالي، أهمس في أذن هذا الكائن الإلكتروني "نهار يكون عندك بحال هاذ الفريق، أجي تتنافس معانا"، عدا ذلك، أذكرك بالآية الكريمة القائلة: "فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض".