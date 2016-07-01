إنها القيامة.. !

بقلم إدريس شحتان

لم يعد يفصلنا عن اقتراع 7 أكتوبر سوى أيام معدودات، وهي مدة زمنية قصيرة جدا عند المواطنين، غير أنها تبدو كما لو أنها عقود من الزمن، تمر بشكل عصي عند الفاعلين السياسيين والحزبيين، ممن يمنون النفس بحصد الأصوات، والانتعاش في رحاب "السلطة المعنوية" التي تمنحها كراسي البرلمان، أو الأخرى الفعلية التي تمنحها الكراسي الوزارية..

للأسف، هذا هو حال السياسيين والحزبيين عندنا في هذا الموسم الانتخابي.. إذ لا شيء تغير منذ ابتلانا الله بحمى الانتخابات.. حيث كل واحد من هؤلاء يغني على ليلاه، و"كلها كيضرب على عرامو"، بكل الأسلحة المتاحة طبعا.. لذلك نرى كيف أن هذه الحملة الانتخابية التي أنزلت السياسيين والحزبيين من أبراجهم العاجية، وأخرجتهم إلى حيث يعيش بسطاء البلد، أججت بينهم الخصام، وأباحت لهم هواية الضرب تحت الحزام.. وهذا يبرز إلى أي حد يتطاحن هؤلاء حول الصوت الانتخابي، دون استحضار أخلاقيات العمل السياسي، أو على الأقل التدافع السليم بالأدوات المشروعة.

فكيف يعقل، ونحن نعيش في زمن التطور السريع للوعي المجتمعي، أن نرى هذا الزعيم الحزبي يهاجم زعيم الحزب الآخر بكل النعوت والأوصاف الحاطة من الكرامة، وهما معا كانا يشتغلان تحت سقف واحد في الحكومة؟ أليست حصيلة أحدهما من الإنجازات أو الإخفاقات هي حصيلة الآخر؟ وهل مقبول أن يتعارك هذا المرشح مع غريمه على حلبة النبش في الأعراض، في وقت ينبغي فيه النبش في برامج الأحزاب التي زكتهما في الانتخابات؟ والأكثر من ذلك، كيف يضع البعض برامج أحزابهم جانبا، ومدونة الأخلاق في "قب جلاباتهم" والتركيز في حملاتهم الانتخابية على خصوصيات بعضهم البعض، أو على سلطة المال، أو على تجييش الأتباع والمناصرين للنيل من المنافسين؟ إن هذه السلوكات التي تجاوزها الدهر في الدول الديمقراطية، وهذا التدافع بكل الوسائل المتاحة من أجل الصوت الثمين، تحيل تقريبا في تعبير مجازي إلى يوم "القيامة"، إذ لا أحد يفكر في الآخر.. "كلها يلغي بلغاه.. ومكاين غير راسي آراسي".

لقد قالها الملك محمد السادس في خطاب العرش في يوليوز الماضي، لكن قليلون من التقط الرسالة، وحفظها عن ظهر قلب، حيث قال "فبمجرد اقتراب موعد الانتخابات، وكأنها القيامة، لا أحد يعرف الآخر. والجميع حكومة وأحزابا، مرشحين وناخبين، يفقدون صوابهم، ويدخلون في فوضى وصراعات، لا علاقة لها بحرية الاختيار، التي يمثلها الانتخاب.. وهنا أقول للجميع، أغلبية ومعارضة: كفى من الركوب على الوطن، لتصفية حسابات شخصية، أو لتحقيق أغراض حزبية ضيقة ".

الآن، وعلى بعد شهرين فقط من هذه الرسالة الملكية التوجيهية، يبدو أنها "القيامة" تقريبا، ذلك أن هناك أحزاب لا يهمها سوى أن تظل راسخة في الحكم، ولو تطلب ذلك اللعب بمصير الوطن، ناهيك عن أحزاب أخرى تقوم بكل شيء، ممكن وغير ممكن، من أجل تجريب حظها في ممارسة السلطة، أما المرشحون فحدث ولا حرج. ذلك أن الحزب بالنسبة لبعضهم ليس سوى مطية لدخول المعترك الانتخابي، وهذا المعترك، ليس سوى فرصة للعمر من أجل المقعد النيابي، أما كيفية الوصول إليه، فذلك يتطلب "الشكارة"، ليس تلك التي حملناها في مسارنا التعليمي، مادام أن عددا هائلا من هؤلاء يعيشون شبه أمية مزمنة، وإنما "الشكارة" هنا تعني نفس المعنى اللي على بالكم. وهذه واحدة من الصور التي تخذش سمعة الوطن في الصميم، وتعرقل الاختيار الديمقراطي الذي اتخذناه طريقا للانتقال إلى دولة الحق والقانون.

إن المواطنين الآن، خاصة في الفترة الممتدة بين (2016 و2021)، في حاجة ماسة إلى مرشح يقنعهم بالبرامج الحقيقية، ويضمن لهم أن يكون خير سفير لهم بالبرلمان لإبراز الاختلالات البنيوية التي يعيشون في كنفها.. إنهم يتطلعون إلى فاعل يتجسد في هيئة مؤسسة، تتوفر فيه جرأة المدافع عن الحق، وشراسة المعارض لكل ما يمس حقوق المواطنين ويخدش سمعة الوطن.. وبالتالي "معندهم ما يديروا" بمرشح يبني حملته الانتخابية على "الشيخات"، أو يوزع الخبز ويحيي السهرات بمنطق "الزردة"..

كما أنهم ليسوا في حاجة أيضا لأحزاب لا تتوفر على قاعدة صلبة.. تعتمد على كراء المناضلين، وسرقة المرشحين، والسطو على أصوات المصوتين.

لقد ولى هذا الزمن، وتهاوت أسهم هذه الأحزاب التي تربط ولاءها بالصندوق الانتخابي أكثر من ولائها للوطن، وانتهت صلاحية المرشحين الذين يخاطبون بطون الناس أكثر من عقولهم.. وحان الوقت لصعود نخبة ترفع شعار الوطن قبل كل شيء.. عدا ذلك، سنكون فعلا نعيش ليس "القيامة" فقط وإنما "الجحيم".. فرحمة بنا وبهذا الوطن من فضلكم.