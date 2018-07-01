 نحن هم اليتامى.. يا يتيم ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عــاجل: بعد الفيديو الصادم..رجال الحموشي بفاس يعتقلون البيدوفيل اللي حاول يغتاصب طفل داخل حمام شعبي بفاس | مجتمع

عــاجل: بعد الفيديو الصادم..رجال الحموشي بفاس يعتقلون البيدوفيل اللي حاول يغتاصب طفل داخل حمام

حصــري:حقائق مثيرة عن مختطفة الطفلة خديجة بالبيضاء..هافين شدوها | مجتمع

حصــري:حقائق مثيرة عن مختطفة الطفلة خديجة بالبيضاء..هافين شدوها

غرامات بالملايين في حق السائقين بسبب خلاف بين وزارة النقل و الأمن | مجتمع

غرامات بالملايين في حق السائقين بسبب خلاف بين وزارة النقل و الأمن

تفاصيل جديدة بخصوص القبض على المشتبه بها في اختطاف طفلة من حي الألفة | مجتمع

تفاصيل جديدة بخصوص القبض على المشتبه بها في اختطاف طفلة من حي الألفة

بعد احتراق مدرسة بسطات.. الأكاديمية تدخل على الخط وهذا ما قررته في حق التلاميذ | مجتمع

بعد احتراق مدرسة بسطات.. الأكاديمية تدخل على الخط وهذا ما قررته في حق التلاميذ

حركة التوحيد و الإصلاح تدخل على خط قضية الوزير ومدلكته: تصرف يتيم لا يليق به ووضع نفسه في مواطن الشبهة | بوليتيك

حركة التوحيد و الإصلاح تدخل على خط قضية الوزير ومدلكته: ''تصرف يتيم لا يليق به ووضع نفسه في مواطن

الأغلبية الحكومية تلتئم غدا الخميس في أجواء مشحونة | بوليتيك

الأغلبية الحكومية تلتئم غدا الخميس في أجواء مشحونة

المجلس الحكومي يتدارس السن القانوني للتقاعد لدى أفراد القوات المساعدة | بوليتيك

المجلس الحكومي يتدارس السن القانوني للتقاعد لدى أفراد القوات المساعدة

الرئيس الفرنسي يقبل استقالة وزير الداخلية ويكلف رئيس الوزراء بتولي حقيبته بالوكالة | دولي

الرئيس الفرنسي يقبل استقالة وزير الداخلية ويكلف رئيس الوزراء بتولي حقيبته بالوكالة

نحن هم اليتامى.. يا يتيم

رغم أن الموت وحده يأتي "دقة وحدة"، إلا أن توالي الغزوات الجنسية في صفوف بعض أعضاء العدالة والتنمية، يدل على أن الفضيحة أيضا يمكن أن تأتي تباعا، فما إن انفجرت العلاقة بين الوزير لحبيب الشوباني ومديرة

نحن هم اليتامى.. يا يتيم

بتاريــخ : 3 أكتوبر 2018 / 12:05
بقلم: إدريس شحتان
 
رغم أن الموت وحده يأتي "دقة وحدة"، إلا أن توالي الغزوات الجنسية في صفوف بعض أعضاء العدالة والتنمية، يدل على أن الفضيحة أيضا يمكن أن تأتي تباعا، فما إن انفجرت العلاقة بين الوزير لحبيب الشوباني ومديرة ديوانه سمية بن خلدون، التي ستصبح بدورها وزيرة وزوجة، وهو ما أدى إلى تقديمهما استقالتهما من الحكومة كقربان لعلاقتهما الحميمية، حتى جاءت قضية باحماد وفاطنة لكحيل بعد ضبطهما في سيارة مرسيديس بالقرب من شاطئ المحمدية والمساعدة على القذف بعد دروس الإرشاد للواعظ والواعظة... لتنفجر مؤخرا قضية "عودة الشيخ إلى صباه، في القوة على الباه"، مع الوزير محمد يتيم ومدلكته التي تصغره بعدد سنين جيل بكامله، والتي جرت عليه سخطا كبيرا داخل وسائط التواصل الاجتماعي وفي الحكومة وداخل حزب العدالة والتنمية.
 
الحب ليس عيبا، وهو يدخل ضمن الحميميات الإنسانية وفي باب الخصوصية، لكن تكرار نازلة عشق شيوخ إسلاميي العدالة والتنمية ورديفها الدعوي حركة التوحيد والإصلاح تحول إلى ظاهرة ملفتة للانتباه، لو كان الأمر يتعلق بأي شخص عادي في المجتمع، لقلنا لا يجوز النبش في مجال خصوصيات الإنسان، لكن الأمر يتعلق بشخصيات عمومية، فما قام به محمد يتيم ومدلكته سارة، لم يعد يدخل في باب الحياة الخاصة التي من حق أي إنسان حمايتها والدفاع عن عدم كشفها للجمهور، فالرجل وزير وقيادي في حزب وازن وأجرته من ضرائب المواطنين، لذلك فمن حقنا أن نعرف، وكما قال صديقه في الحزب، فالشخصية العمومية لاخصوصية لها، لأنها لا تستأذننا حين تريد أن تدخل بيوتنا الحميمية وتفرض نفسها علينا من خلال التلفزيون والراديو وباقي وسائل الإعلام.. لما تكررت نوازل العشق والغرام في سن متأخرة وتغيير الزوجات مثل تغيير الجوارب، حتى أصبح هؤلاء في نعيم الوزارة وبحبوحة العيش فارتأوا تغيير منازلهم وسياراتهم وبذلاتهم ومعها النساء اللواتي ساندنهن زمن التقشف والفاقة؟
 
لمَ لم يحدث ذات الأمر مع وزراء وقياديين يساريين غيروا زوجاتهم أو صاحبوا فتيات في عمر الزهور، ببساطة لأن هؤلاء كانوا واضحين منذ البدء، لم يقدموا أنفسهم في زي الملائكة المتقشفين والمتعففين عن الدنيا، لأن الآخرة خير من الأولى، ناضلوا ودفع العديد منهم شبابهم وحريتهم في ظلمات السجون وقدموا الشيء الكثير للمجتمع المغربي، وإن لم يصبح آخر عمرهم مثل صدق أوله، ولكنهم في الباب المرتبط بالحرية والحياة، لم يكونوا منافقين، من كان منهم يعاقر الخمر، أو يزهو بأيام عمره، فعل ذلك علنا واحترم المغاربة خصوصيات حياتهم، وظل بعضهم ولا زال مثل أيقونات جميلة في أعيننا..
 
لكن الأمر مختلف مع إخوان العدالة والتنمية، ليس فقط لأنهم جاؤوا في زمن الكاميرات شاعلة، وكل مواطن هو موقع إلكتروني صحافي متحرك بشاشته الذكية، ولوحاته المتطورة، يقتنص الخبر وينتجه ويستهلكه وهو طري "دمّو على خدو"، ولكن لأن كل واحد ممن انفجرت علاقاته السرية، وقدم نفسه مثالا للتعفف والطهر والتسامي والعلو عن الصغائر حتى حسبهم الناس شبه ملائكة وأنبياء عصرهم وأولياء صالحين بلا مذمة ولا نقصان، فقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لكل واحد منهم وهم يقدمون النصح في المساجد، ويطالبون الناس بغض البصر وعدم معاشرة المرأة بلا "كاغيط"، والصوم دفعا للشهوة الجنسية، وزمن الخطة الوطنية لإدماج المرأة اتهموا الحداثيين بكونهم يريدون تشييء المرأة ودفعها للتبرج، وكالوا لهم الشتائم حول انحرافهم وعدم صيانتهم لفروج النساء وحرمة القيم المغربية، وحشدوا مسيرة مليونية لإسقاط خطة حداثية لإدماج المرأة، وشوهوا سيرة المدافعين عنها بالباطل أحيانا كثيرة، وها هي أوراق التوت سقطت عنهم الواحد تلو الآخر و"هادي غير البداية، مازال ما زال".
 
والوزير الذي لم يعد يتيما بعد المدلكة سارة التي أحيت عظامه وهي رميم، نفسه كان ينصحنا بالسفر داخل الذات عبر التدوينة التي كانت محط الجدل، حيث وعظ من خلالها المقبلين على السفر وقضاء العطلة الصيفية بسفر من نوع خاص، وهو "السفر داخل الذات". فهذا النوع من السفر قد يكون خيرا من سفر إلى مكان آخر نضيع فيه ثمن الكراء والبنزين والنفقات المكلفة.. لكن محمد يتيم سافر إلى فرنسا وزار رفقتها مطاعم ومحلات الموضة بجادة الشانزيليزيه.. هل بعد هذا لا زلتم تعتقدون أن وزير الشغل لا زال يتيما.. صدقوني نحن هم اليتامى الذين يضحك علينا "منافقون" بخطابات التقشف وبيع الدنيا لشراء الآخرين ليفوزوا بحقنا في الدنيا قبل الآخرة.. وآخر دعوانا الله يستر وصافي.
 
 
شحتان ;الصحافة ;شوف تيفي;مقاطعون;شحتان;الحكومة;فتاة الوشم
whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقراء أيضا

مأساة الحريك... قولوا الحقيقة للشعب | الافتتاحية

مأساة الحريك... قولوا الحقيقة للشعب

التعليقات الخايبة والقرارات الخاوية | الافتتاحية

التعليقات ''الخايبة'' والقرارات ''الخاوية''

العثماني والدارجة والسياسة الصغيرة | الافتتاحية

العثماني والدارجة والسياسة الصغيرة

نجم شوف تيفي يحلق عالميا | الافتتاحية

نجم ''شوف تيفي'' يحلق عالميا

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة | الافتتاحية

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

الإشاعات المشوشة المسمومة | الافتتاحية

الإشاعات المشوشة المسمومة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

مغربي حر يعترف..ها علاش البوليساريو بغات تاخد لينا الصحراء المغربية | بــووز
منذ 2 ساعات

مغربي حر يعترف..ها علاش البوليساريو بغات تاخد لينا الصحراء المغربية

فنان تشكيلي مشهور تعرض لاستغلال بشع من طرف وحدة فندقية مصنفة بأكادير...تفاصيل مثيرة | خارج البلاطو

فنان تشكيلي مشهور تعرض لاستغلال بشع من طرف وحدة فندقية مصنفة بأكادير...تفاصيل مثيرة

بعد إصداره المجتمع والرياضة..منصف اليازغي..التأليف الرياضي في المغرب ضعيف و فقير جدا | خارج البلاطو

بعد إصداره ''المجتمع والرياضة''..منصف اليازغي..التأليف الرياضي في المغرب ضعيف و فقير جدا

عضو المجلس الجماعي بالمحمدية يتهم الرئيس بتبديد المال العام و يُطالب باستقالته | خارج البلاطو

عضو المجلس الجماعي بالمحمدية يتهم الرئيس بتبديد المال العام و يُطالب باستقالته

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عــاجل: بعد الفيديو الصادم..رجال الحموشي بفاس يعتقلون البيدوفيل اللي حاول يغتاصب طفل داخل حمام شعبي بفاس | مجتمع
منذ 19 دقيقة

عــاجل: بعد الفيديو الصادم..رجال الحموشي بفاس يعتقلون البيدوفيل اللي حاول يغتاصب طفل داخل حمام

حصــري:حقائق مثيرة عن مختطفة الطفلة خديجة بالبيضاء..هافين شدوها | مجتمع

حصــري:حقائق مثيرة عن مختطفة الطفلة خديجة بالبيضاء..هافين شدوها

غرامات بالملايين في حق السائقين بسبب خلاف بين وزارة النقل و الأمن | مجتمع

غرامات بالملايين في حق السائقين بسبب خلاف بين وزارة النقل و الأمن

تفاصيل جديدة بخصوص القبض على المشتبه بها في اختطاف طفلة من حي الألفة | مجتمع

تفاصيل جديدة بخصوص القبض على المشتبه بها في اختطاف طفلة من حي الألفة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.