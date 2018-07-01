مأساة الحريك... قولوا الحقيقة للشعب ﻿

بقلم: إدريس شحتان

ارتفعت وتيرة حريك الشباب المغربي خلال هذا الصيف بشكل مخيف، فقد قدر عدد المغاربة الذين دخلوا غمار ركوب أمواج البحر خلال الشهرين الأخيرين، من يوليوز إلى متم شهر غشت الحالي نحو 345 شاب مغربي، عدا الذين لقوا مصرعهم غرقا بعرض سواحل البحر الأبيض المتوسط.. أو أولئك الذين نجحوا في العبور إلى الضفة الأخرى، حيث أعلن الحرس المدني الإسباني توقيف عدد كبير من المهاجرين السريين المغاربة، وأكد وزير الداخلية أن السلطات تمكنت خلال 2018 من إحباط أزيد من 54 ألف محاولة للهجرة غير النظامية، وتفكيك 74 شبكة إجرامية تنشط في مجال التهريب والاتجار بالبشر، وحجز أزيد من 1900 آلية تستعمل في مجال تهريب البشر (زوارق مطاطية، دراجات مائية، محركات مستعملة في الإبحار).

وخلال هذا الشهر الذي يلفظ أنفاسه، تابعنا عمليات متوالية للحريك لشابات وشبان مغاربة في اتجاه الجار الشمالي بشكل موثق بالصوت والصورة عبر فيديوهات ملتقطة بهواتف محمولة غزت وسائط التواصل الاجتماعي تكشف مدى ارتفاع المهاجرين السريين في صفوف الشباب المغربي الذي يغامر بحياته في بحر الظلمات أو وسط أمواج المياه المتوسطية.. مشاهد ينفطر لها القلب.

الشكل الذي أصبح يحرك به الشباب المغربي إلى الوجهة الأخرى من عالم الشمال، يعكس وجود جيل ثالث من الحراكة نحو أوروبا، حريك جماعي "يحترم" مقاربة النوع، لأنه أصبح يشمل النساء والأطفال، الذكور والإناث، ويشمل أسرا بكاملها تغامر بـالحريك، فالوتيرة التي ارتفع بها الحريك والطرق التي يعتمدها والتي تعرض حياة فلذات أكبادنا لخطر الموت، تدل على وجود خلل وأزمة عميقين في الكيان المغربي، ويجب أن نبحث عن السبب..

بالأمس فقط خرج علينا رئيس الحكومة السابق الذي "غاب دهرا ونطق كفرا"، حيث قال معلقا على التزايد المهول في نسبة الحراكة في صفوف الشباب المغربي، أنه على عهده لم يكن على هذا الأمر وأن ما يقع اليوم يدل على وجود أزمة، ودعا عبد الإله بن كيران، الأمين العام السابق لحزب كالعدالة والتنمية، إلى ضرورة إيجاد حل للهجرة غير القانونية ولظاهرة الحريك، ولو "اقتضى الأمر توزيع الأموال بالتساوي"، فكرة وإن كانت تدخل من باب المزايدات السياسية قد نقبل بمناقشتها، لكن من دفع المغاربة إلى كل هذا اليأس الجماعي الذي لم يعد فيه الوطن سوى عنوان للحرمان والغلاء والفقر وضيق الأفق، وبكلمة واحدة غياب الأمل في فرص العيش الكريم؟

إن الأمر يتعلق في نهاية المطاف بأزمة اقتصادية اجتماعية وبسياسات عمومية لا تشمل الشباب ولا تصل إلى المعنيين بها على قدم المساواة، نعم لم تكن ظاهرة الحريك على عهد بن كيران، لم يقل الرجل إلا صدقا، ولكن لماذا؟ هنا وقف رئيس الحكومة السابق عند ويل للمصلين..

ببساطة لأنه كان يجني ثمار وغلات الحكومات السابقة عليه من عهد عبد الرحمان اليوسفي حتى عباس الفاسي، والتي عرفت اهتماما كبيرا بالمجال الاجتماعي وأكبر الزيادات في الأجور، رغم كوارث الجفاف على عهد اليوسفي والارتفاع الصاروخي لأسعار البترول على عهد عباس الفاسي، أما على عهده فرغم أمطار الخير فلم نشهد نماء ولا انتعاشا اقتصاديا ولا رفاها اجتماعيا، ورغم انخفاض أسعار البترول في السوق الدولية بشكل غير مسبوق، فإن الوقود ارتفع سعره بالمغرب إلى مستويات غير مسبوقة وهجم على كل المكتسبات من التقاعد إلى حذف صندوق المقاصة، وشهد المستوى المعيشي للمغاربة مستوى جد متدني.

فأثر حكومة بن كيران نجني ثمارها اليوم، والحكومة التي يقودها زعيم حزب العدالة والتنمية اليوم، نعتقد أنها "من الخيمة خرجات مايلة"، ومن بين ثمار ما نجنيه هو هذا الارتفاع لمآسي قوارب الحريك إلى الضفة الأخرى، لقد باع حزب المصباح الوهم إلى المغاربة، سوق لهم صورة المنقذ من الضلال، ورفع من سقف أحلامهم في محاربة الفساد وتحقيق معدلات للنمو غير مسبوقة، ثبت زيفها مع مرور الوقت وها نحن نجني ثمن سياسات الهجوم على المكتسبات الاجتماعية للمغاربة.

نحن لا يمكن أن نحمل كل الكوارث لحكومة بن كيران ولا العثماني كل ما يحدث من مآسي في المجتمع ومن فقر وحرمان ويأس عارم، لكن حكومتي العدالة والتنمية عجلتا بهذا الاندحار الاجتماعي وليس هذا الحريك المخيف والمرعب لشبان في مقتبل العمر سوى شهادة على سوء السياسات التي اعتمدت في المغرب خلال العقد الأخير، والتي كان ولا زال فيها حزب المصباح يتحمل مسؤولية تسيير الشأن العام. ونتمنى من إخوان العدالة والتنمية أن تكون لهم الشجاعة في قول الحقيقة للشعب حول من قتل أمل المغاربة في العيش على هذه الأرض بكرامة... قولوا الحقيقة للشعب إن كنتم فعلا تريدون الخير لهذا الوطن...