نجم ''شوف تيفي'' يحلق عالميا ﻿

بقلم: إدريس شحتان

منذ أن فجرت ''شوف تيفي'' قضية ''فتاة الوشم''، لم تكف سيول الاتصالات... كبريات الصحف الدولية والقنوات العالمية المشهود لمصداقيتهما... صحافيون لامعون ومحققون صحافيون، لأسمائهم ولكتاباتهم وقع كبير داخل وخارج بلدانهم، يتصلون بإدارة وهيئة تحرير ''شوف تيفي''، بحثا عن معلومات حول القضية، أو التماسا للترخيص بنشر صورة أو مقطع فيديو مما أنجزته القناة المغربية الفتية، التي استطاعت بفضل كفاءة طاقمها وخطها التحريري الذي ينبني على صحافة القرب من هموم الناس وقضاياهم في مختلف المجالات أن تبلغ شهرة عالمية عن جدارة واستحقاق.

قنوات إعلامية عالمية من حجم ''CNN'' الأمريكية... و (2 و5(france وBBC... وعلى سبيل المثال لا الحصر صحف عالمية من حجم ''الواشنطن بوست''و''الباييس'' كنموذج تمثيلي فقط، عدا عشرات المقالات والروبورطاجات الإخبارية والتي أشارت إلى مصدر المعلومة قناة ''شوف تيفي''.

أغلب الصحف الوطنية عبر تاريخها، ظلت محلية ولم تتعد السقف الوطني في انتشارها وامتدادها، وفي كونها تصبح مصدر خبر لكبريات الصحف الدولية والقنوات الإعلامية الكبرى كما حدث مع ''شوف تيفي'' وفي واقعة ''فتاة الوشم'' بشكل خاص، والذي حققت من خلاله قناتنا سبقا صحفيا متميزا مبني على القرب والاستماع إلى كل الأطراف بحياد تام وبموضوعية كبرى لمساعدة الرأي العام في الوصول إلى المعلومات في قضية ذات بعد إنساني واجتماعي، لذلك لم تبق أصداؤها حبيسة الاهتمام الوطني بل أصبحت قضية ذات بعد كوني، وأيضا لمساعدة العدالة على فك كل الألغاز المرتبطة بـ''فتاة الوشم''.

هذا التحدي العالمي، ما كان ممكنا لولا خط تحريري ينصت عميقا لقضايا الناس وهمومهم، أفراحا ومآسي، آلاما وأحلاما.. ويقترب بالصوت والصورة من القضايا الحيوية للمجتمع ومن الفاعلين الأساسيين، نعكس آراءهم وقضاياهم بأمانة وموضوعية، هذا الانجاز الذي بفضله حلقت قناة ''شوف تيفي'' في سماء العالمية ما كان ليتم لولا صحافيين وصحافيات من جيل الشباب، يبذلون جهدا متواصلا من أجل أن يوصلوا قضايا الناس وهموم المواطنين إلى صناع القرار والرأي العام، وما كان لهذا النجاح العالمي أن يحدث لولا ثقة القراء والزوار والمشاهدين في قناة ''شوف تيفي'' إنهم يقصدوننا باستمرار لنقل قضاياهم أو تشجيعهم الدائم لمصداقيتنا، ومقاسمتهم لما ننجزه من روبورتاجات وتحقيقات وحوارات صحافية على حساباتهم الشخصية أو في مجموعات التواصل الاجتماعي بمحض اختيارهم، فهم رأسمالنا الرمزي الذي يعزز خيارنا المهني لصحافة القرب، ولعدم الانحسار في المركز وقضاياه، والذهاب نحو عمق المغرب غير النافع.

لكن بالمقابل يجعلنا هذا الصيت العالمي نحمل أنفسنا أعباء إضافية ومسؤوليات جسيمة تفرض علينا جهدا مضاعفا لنقفز بصحافتنا الوطنية إلى العالمية، كما حدث مع تحقيقات كثيرة وسبق صحافي تجاوز صداه أرض الوطن، خاصة مع قضية ''فتاة الوشم''، وذلك من أجل خلق صحافة مواطنة، ترصد ما يعتمل في القعر الاجتماعي وتسارع نحو الخبر في ظل منافسة شريفة، إن قوتنا ليست في غرورنا، بل في تواضعنا، فنحن أقوياء ''صحافيا'' بدون غرور، ومتواضعون بدون ضعف، لذلك سنستمر في تأدية رسالتنا بضمير حي ويقظة مستمرة ومهنية لا محيد عنها، في خدمة القراء والزوار والمشاهدين المغاربة.

نحن فخورين جدا بهذه المساندة العارمة والانتشار المستمر، ولكننا مدينون كصحافيين وتقنيين وإداريين في ''شوف تيفي'' لهذه الثقة ولهذا الصيت العالمي الذي يطوقنا بمسؤولية أكبر، نسمع بصدر رحب إلى كل من له مؤاخدة على بعض ما ننجزه، ونأخذ بعين الاعتبار كل الآراء حتى المخالفة لما ننجزه، إيمانا بأننا قناة إلكترونية مثل سمكة لا تعيش إلا في ماء قرائها وزوارها ومشاهديها.

لقد أفرزت تجربتنا ما يشبه مدونة للسلوك المهني الذي أصبح يقلده الكثيرون حتى يخلق مواقع إلكترونية بنفس اسم قناتنا تقريبا، لكن من الصعب تقليد ''شوف تيفي'' على غرار ما كان يقوله إعلان مغربي شهير ''مستحيل تقليد شامبوان فلي فلاب''... وستزيد هذه الشهرة العالمية في تعميق أسلوب تقليد قناتنا، وهو ما لا نؤاخذ عليه أصحابه، سوى في حفظ الملكية وذكر المصدر والاعتراف والابتعاد عن الأساليب المستهجنة في القرصنة والسرقة الأدبية ''الموصوفة''.

مرة أخرى لا يسعفني بمناسبة هذه الإشادة والاعتراف من طرف قنوات إعلامية وصحافة دولية اعتمدت على ما أنجزناه في قضية ''فتاة الوشم'' واعترافها أننا المنبر الإعلامي الأول بالمغرب والأكثر انتشارا وتأثيرا، سوى أن أهنئ الطاقم الصحافي والتقني والإداري الشاب الذي يقود ''شوف تيفي'' وكل مصادرنا التي وضعت ثقتها في خطنا التحريري. لقد أوصلنا بفضل هذه المعطيات وثقة القراء والزوار والمشاهدين منبرا فتيا إلى الاحترام العالمي، وأقول لهم شكرا لكم وضاعفوا جهودكم لأنكم أصبحتم مصدرا للمعلومات ليس المحلية والوطنية فقط، بل العالمية، جوّدوا منتوجاتكم ضاعفوا من مصادركم، كونوا في مستوى الثقة التي وضعت فيكم، فلن تخيبوا أبدا، لقد تحولتم إلى مدرسة في الصحافة الوطنية ومرجعا أساسيا للصحافة الدولية، أحب من أحب وكره من كره..

* ملحوظة: هذه الافتتاحية ممنوعة على الأشخاص الذين في قلوبهم مرض..