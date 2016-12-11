بالفيديو والصورة..ابتسام تسكت تدخل مجال التمثيل في بطولة فيلم من إنتاج بنكيران وإخراج الجباري.. وها شنو سميتو ﻿

"شوف تيفي": زينب نمروك
تعرف مدينة الدار البيضاء، تصوير المشاهد الأولى من فيلم "ألو ابتسام"، وذلك بمشاركة ابتسام تسكت في دور البطولة في أولى تجربة لها بمجال التمثيل، إلى جانب كل من أحلام الزعيمي وسكينة درابيل.
وتكفل هشام الجباري بإخراج هذا الفيلم الذي جمع مجموعة من الوجوه الفنية الشابة، بينما تكفلت فاطنة بنكيران بالانتاج.
وعلاقة بالفيلم، نشرت الممثلة المغربية أحلام الزعيمي أمس السبت، على حسابها الرسمي بـ الانستغرام مقطع فيديو، ظهرت به الفنانة ابتسام تسكت وهي تؤدي مقطعا غنائيا خلال تصوير أحد المشاهد.
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