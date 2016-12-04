بالصورة.. تعرف على الفاكهة المفضلة للفنانة أصالة نصري ﻿

نشرت الفنانة السورية أصالة نصري على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي انستغرام صورة لفاكهتها المفضلة.

"شوف تيفي": زينب نمروك



نشرت الفنانة السورية أصالة نصري على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي انستغرام صورة لفاكهتها المفضلة.



ومن خلال تدوينة كتبتها أصالة على الصورة عبرت عن عشقها للرمان وكذلك عن غضبها لاقتراب انتهاء موسمه متمنية لو يبقى لمدة أطول.



وحظيت الصورة التي نشرتها الفنانة بإعجاب كبير من قبل متتبعيها الذين أكدوا لها عن حبهم لها وأنها تستحق أكثر من هذا.