وصفة طبيعية للتخلص من اسمرار البشرة ﻿

تعاني الكثير من السيدات من مشكلة سواد البشرة خصوصا في فترة الصيف، الأمر الذي يسبب الإحراج للكثيرات خصوصا إذا كان الإسمرار شديدا مقارنة مع اللون الطبيعي لبقية الجسم.

''المرأة تيفي'': زينب نمروك

تعاني الكثير من السيدات من مشكلة سواد البشرة خصوصا في فترة الصيف، الأمر الذي يسبب الإحراج للكثيرات خصوصا إذا كان الإسمرار شديدا مقارنة مع اللون الطبيعي لبقية الجسم.

فالمرأة اليوم أصبحت تهتم بأدق تفاصيل جمالها وتبحث عن الحل لتفادي أي مشكلة يمكن أن تكون حاجزا لحسن مظهرها.

وهناك الوصفات الطبيعية السريعة التي يمكن استعمالها لعلاج مشكلة اسمرار اليدين و الوجه، وتتميز هذه الوصفات بتوفر معظم مكوناتها في المنزل، إليك وصفة تضاهي مستحضرات التجميل الغالية الثمن لتبييض البشرة.

المكونات:

1- الكركم (الخرقوم)

2- الحبة السوداء مطحونة

3- صفار البيض

4- الحليب

الطريقة:

نخلط جميع المكونات السابقة حتى يصبح خليط متجانس، ثم نستعمله مباشرة على البشرة ونتركه لمدة 20 دقيقة ويمكن استعمال هذه الوصفة حتى 3 مرات في الأسبوع.